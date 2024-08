La historia de amor de Andy Murray ahora que se ha despedido del tenis

Andy Murray, el tenista más laureado de la actualidad del tenis inglés, ha anunciado su retiro del deporte que le ha dado la vida tras no pasar de ronda en la categoría de dobles en los Juegos Olímpicos de París 2024. Su mujer, Kim Sears, ha expresado el orgullo que siente por el atleta desde el primer momento, y en esta ocasión no ha sido menos.

© @andymurray

Andy jugó el último partido de su carrera junto a Daniel Evans, su pareja en la prueba de dobles masculina de París 2024 y con quien llegó hasta los cuartos de final. "Estoy triste por terminar" expresó el tenista, ya que, como anunció antes de que comenzasen los Juegos, se retiraría del tenis en cuanto su paso por la capital francesa terminase.

© Getty Images

Como siempre, su familia le ha brindado todo el apoyo necesario en estas semanas. Su mujer Kim no ha evitado el orgullo que siente por su marido, alegando que es una virtud que se concentre tanto en los partidos, dando el máximo de él en cada ocasión. Andy, por su parte, ha agradecido tanto a su mujer como a su madre, Judy Murray, por todo el aliento que le han dado a lo largo de su carrera.

Su faceta como 'padrazo'

Kim ha aprovechado la entrevista junto a Judy y Jamie -el hermano de Andy- donde la Asociación de Tenis sobre Hierba (LTA) les ha hecho reflexionar sobre la figura de la leyenda del tenis británico para remarcar lo distinto que es el 'Andy jugador' del 'Andy familiar'. "Al principio pensaba que eran dos personas completamente distintas", comienza, ya que mientras que en la pista "corre como una gacela", en el día a día "parece que no sabe correr".

© @andymurray

También ha querido resaltar su faceta como padre, alegando que es "increíblemente cariñoso y paciente" con sus cuatro hijos: Sophie, Edie, Teddie y Lola; de ocho, seis, cuatro, y tres años respectivamente. En más de una ocasión Andy ha reconocido que su hija mayor juega al tenis, y que es algo que le encantaría que mantuviese con el tiempo.

Sophie nació en 2016, tan solo un año después de la boda de sus padres. La pareja se dio el 'sí, quiero' el 11 de abril de 2015, y la ceremonia estuvo repleta de detalles del folclore y la tradición escocesa. Las nupcias llegaron tras diez años de relación, cuando el padre de Kim, Nigel Sears, les presentó, ya que este era entrenador de tenis.

El tenista más laureado de Reino Unido

© GTRES

Tras su último juego en París 2024, la LTA anunció que el estadio del cinch Championships en The Queen's Club pasará a conocerse como The Andy Murray Arena, en honor a su récord de cinco títulos en dicho espacio. Dichos premios no es lo único memorable de su carrera, puesto que en 2016, con tan solo 29 años, se convirtió e el primer jugador británico en alcanzar el número uno en el ranking de la ATP. Ese mismo año terminó con una racha de 24 victorias consecutivas, además de haber logrado mantenerse durante 41 semanas en su carrera como el mejor jugador del mundo, convirtiéndolo en la leyenda que es a día de hoy.