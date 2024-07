El emotivo mensaje personal de Kate Middleton a Andy Murray tras su último partido en Wimbledon

Andy Murray ha dicho adiós a Wimbledon sin pisar la pista debido a una tensa situación después de que su pareja en la modalidad de dobles mixto, Emma Raducanu, anunciara su baja por un dolor de muñeca. Se ha despedido entre lágrimas de la competición y por ello, Kate Middleton le ha querido mandar un mensaje de ánimo felicitándole por su increíble trayectoria profesional.

"Una increíble carrera en Wimbledon llega a su fin", ha comenzando escribiendo la princesa de Gales para continuar agradeciéndole todo su esfuerzo: "Deberías estar muy orgullo Andy Murray. En nombre de todos nosotros, ¡gracias! C.".

El crack del tenis escocés no pudo contener las lágrimas ante lo sucedido y su eliminación del Wimbledon, ya que después de vivir uno de los momentos más emocionantes de esta edición tras caer junto a su hermano, Jaime Murray, en el partido de primera ronda en la modalidad de dobles, no pudo jugar los dobles mixtos. Por ello, el Gran Slam le realizó un homenaje a sus dos veces campeón proyectando en los marcadores de Wimbledon un vídeo con los mejores momentos de su carrera y las declaraciones de sus compañeros Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Serena Williams. "Ver el vídeo fue bonito, pero también muy duro porque sabes que está llegando el final de algo que te ha encantado hacer durante tanto tiempo", declaró después en la rueda de prensa.

© GTRES Andy Murray llora en su homenaje de despedida en Wimbledon el 4 de julio de 2024

Una despedida digna de un grande del deporte como él, ya que ha sido uno de sus tenistas favoritos durante los últimos años. En las gradas, y sin poder tampoco contener la emoción, se encontraba su mujer, Kim Sears, y sus dos hijas, Sophia y Edie, que acudieron de sorpresa. "No sabía que iban a venir", confesó el jugador de 37 años. "Cuando estábamos esperando en los vestuarios, vi en uno de los televisores que estaban allí sentados junto a mi mujer. Fue bonito. Sólo habían estado en otro partido en el que jugué y se sentaron en las gradas, en Nottingham, el año pasado", declaró.

© Getty Images Kim Sears asiste al cuarto día del Campeonato de Tenis de Wimbledon el 4 de julio de 2024 en Londres, Inglaterra

Este es el primer año que la Princesa, que es la patrona del All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC) y tradicionalmente entrega trofeos al campeón, no ha podido acudir a Wimbledon debido a su tratamiento contra el cáncer. El amor de Kate Middleton por el tenis se remonta a su infancia y la única vez que ha faltado a su cita anual de este torneo fue cuando estaba embarazada del príncipe George. A pesar de que ella no ha podido estar presente esta temporada, quienes sí acudieron fueron sus madres, Michael y Carole, que asistieron el cuarto día del torneo.