La duquesa de Cardona y Valentín Fuster, anfitriones de una noche mágica, en la joya medieval de Barcelona

La localidad de Cardona (Barcelona) se convirtió, el fin de semana pasado, en el escenario de un auténtico cónclave vip. Aristócratas, encabezados por los duques de Cardona, y una excelsa representación de la alta burguesía catalana, liderada por la familia Torres Guals —de la que forma parte Valentín Fuster— se dieron cita en este histórico enclave catalán con una misión: reivindicar su interés turístico.

Con un castillo cuyos muros han acogido gran parte de la historia de España y unas minas de sal que convirtieron a los duques de Cardona en los 'reyes sin corona' en la Alta Edad Media, su interés cultural se convirtió en el leitmotiv de un fin de semana que contó como colofón con la actuación de Carla Bruni en un concierto que colgó el cartel de sold out semanas antes de la cita.

Un acontecimiento del que ¡HOLA! fue testigo en primera persona y en el que no faltaron ni unos anfitriones de excepción ni un escenario a la altura. El célebre cardiólogo Valentín Fuster, uno de los médicos más reconocidos del mundo en su especialidad, así como Casilda Fernández de Córdoba, actual duquesa de Cardona, unieron fuerzas con el empresario Eduard Torres para celebrar un evento por todo lo alto en el Vilar de la Duquessa, al que no faltaron algunos de sus amigos íntimos.

"Hemos reunido a un grupo de amigos entre los cuales están los duques de Terranova; el marqués de San Vicente del Barco; el conde de Montalvo; Mayte Spínola; Macarena Gómez y su marido, Aldo Comas; Pascual Osa (director de la orquesta filarmónica de Múnich); María León; Begoña Ochoa de Olza (diplomática, parte del equipo de protocolo de la presidencia del Gobierno), y Fernando Portillo, entre otros".

Un grupo de lo más interesante al que se unieron Carla Bruni y su marido, el expresidente de Francia Nicolas Sarkozy, durante el concierto que la artista ofreció como principal reclamo. El matrimonio, que disfruta habitualmente de España, protagonizó varios momentos la noche del sábado. Si la cantante se atrevió a dirigirse e incluso a cantar en castellano durante varias ocasiones a lo largo de la actuación, su marido se dio un auténtico baño de multitudes a la salida. Se hizo selfis, fotos y saludó a todos los que se le acercaron.

La unión hace la fuerza

A pesar de que la historia de Cardona, con el castillo más antiguo de España y una de las minas de sal más importantes durante siglos en Euro­pa, hace que tenga una visita más que obligada, lo cierto es que Valentín Fuster, la familia Torres Guals (de la que el cardiólogo forma parte) y la duquesa Casilda Fernández de Córdoba decidieron unir fuerzas precisamente para potenciar el turismo de esta localidad.

"Valentín y yo nos conocimos aquí, en Cardona, en un concierto que organizó hace años, y desde entonces hemos mantenido el contacto. Su mujer es de Cardona y una gran historiadora enamorada de su origen", nos relata la aristócrata, emocionada. Ostenta el título con orgullo desde hace un cuarto de siglo y está decidida a hacer lo posible por ponerlo en el mapa.

Casilda Fernández de Córdoba ostenta "con orgullo" desde hace un cuarto de siglo el título de duquesa de Cardona, "el más importante de Cataluña"

- Doña Casilda, hace unos años Cardona conoció a su duquesa, ¿cómo recuerda ese recibimiento?

- Lo recuerdo con mucho cariño. Recuerdo que los habitantes de Cardona me hicieron sentir en casa. Quedé fascinada por el castillo, la colegiata, y las minas de sal.

- ¿Qué significa para usted ostentar el título de Cardona?

- ¡Es un orgullo! Mi abuelo Luis, XVII duque de Medinaceli y XIX de Cardona, tenía 47 títulos, 19 GE y 5 inmemoriales (11 ducados, 17 marquesados, 15 condados y 4 vizcondados) era la única persona que desde su nacimiento poseía el mayor número de títulos de Europa. Y de todos, el que eligió para mi madre, su tercera hija, fue el de duquesa de Cardona que era, después de Medinaceli, el más importante que tenía.

Cardona es el título con el origen más antiguo de los inmemoriales, además es el título más importante de Cataluña, por algo los llamaban los reyes sin corona. De hecho en Poblet, se dice que los Cardona son los reyes entre los condes y los condes entre los reyes. Soy muy aficionada a la historia, y con mayor motivo a la que estoy vinculada. La historia de Cardona es la historia del título que ostento. La fortaleza ya aparece documentada en el año 798, cuando el rey carolingio Luis el Piadoso manda asegurarla y así proteger su frontera sur frente a los árabes. En el 811 Carlo Magno concede el señorío, tanto del Castillo como de las minas de sal a su cuñado, entonces era territorio francés. En el 986 el conde de Barcelona concede carta de población a Cardona y coloca al mando al vizconde de Osona que en 1040 con Ramón Folch tomará el nombre de Vizconde de Cardona. En 1375 se le concede el título de Conde de Cardona por la conquista de Mallorca. En 1482 Fernando el Católico le concede el título de Duque por su ayuda en la reconquista que dura hasta 1492 con la conquista de Granada.

Los duques de Cardona han puesto sus ejércitos al servicio de los distintos Reyes, primero de Aragón y luego de España, así como también han ayudado en numerosas ocasiones a distintos Papas. Los Cardona han participado activamente en la historia de Aragón y de España, fueron Almirantes de Aragón y Virreyes de Nápoles en varias ocasiones, soy la sucesora de estos personajes y me siento obligada a cuidar ese legado. Era tal la importancia de los Cardona que podían acuñar moneda, legislar e impartir justicia, en Cardona sigue existiendo la casa con verdugo que estuvo habitada hasta siglo XVIII.

- ¿Tiene intención de vincularse con Cardona?

- Como ya he dicho, me siento obligada con la historia. Quiero ayudar y colaborar para que se conozca Cardona y su historia, a fomentar el turismo. La primera vez que vine, quedé maravillada con el Castillo, que es el más antiguo de España, la Colegiata, que es la mayor expresión de románico catalán que incluso se estudia en las universidades de Estados Unidos. Cardona tiene un casco medieval que es de cuento. Las minas de sal son las únicas interiores de toda la Península Ibérica, que sobre acogen, es un fenómeno natural único que crece dos metros al año.

- ¿Cómo surge la idea de organizar este espectáculo?

- La familia Torres Guals está muy vinculada con Cardona, hace ya años me pidieron poder usar mi título para un hotel y con motivo de la inauguración de este hotel se les ocurrió organizar este espectáculo, me han pedido que me involucre y aquí estoy apoyando con mi presencia con la ayuda de mi marido y mi hija, que están conociendo Cardona en esta ocasión.

El conde de Montalvo, que acudió acompañado por Edina Zichy, así como los duques de Terranova o Macarena y Aldo Comas, todos ellos amigos de los duques de Cardona, no quisieron faltar a la cita

De las minas de sal al castillo

Aunque muchos invitados comenzaron a llegar al Vilar de la Duquessa a lo largo del viernes —todos participaron en una agradable cena informal en la terraza principal del hotel—, lo cierto es que el día grande de actividades fue el sábado.

Eran las diez de la mañana cuando, con puntualidad británica, todos los invitados se subieron al autobús que les permitiría recorrer, resguardados de las altas temperaturas, algunos de los monumentos de esta localidad que ha unido a Valentín Fuster —implicado en el reconocimiento de Cardona desde hace más de 20 años— y la duquesa que ostenta "el título más importante de Cataluña".

Un recorrido que quiso que sus invitados también conocieran antes de disfrutar de una noche de gala en la que la cena, de nuevo con vistas al castillo, estuvo precedida de la magistral actuación de Carla Bruni, que dejó a todos enamorados

Una velada de ensueño que puso el broche de oro a unas jornadas que dejaron con ganas de más a todos sus invitados.

