Nicolas Sarkozy se pone romántico y habla como nunca de Carla Bruni: 'Fue una primera dama excepcional'

Nicolas Sarkozy y Carla Bruni forman un tándem perfecto e inseparable, una pareja por la que en su momento muy pocos apostaron pero que se sique queriendo igual que el primer día. Con solo escucharle a él cuando se refiere su adorada esposa, queda claro lo importante que ha sido ella para consolidar esa relación matrimonial a lo largo del tiempo. Una fortaleza que, en definitiva, emana del profundo cariño que se tienen ambos.

El matrimonio Sarkozy asiste en Cádiz a la espectacular boda del hijo de Borja Prado

"La conocí por la mayor de las casualidades y, dos meses y medio después, estábamos casados", ha recordado este lunes el expresidente francés, de visita en Madrid con motivo del lanzamiento de su libro biográfico Los años de las luchas. Preguntado por el motivo de aquella boda tan meteórica que tuvo lugar en febrero de 2008, su respuesta era tajante: "¿Por qué?, porque nuestro amor era algo evidente".

Carla Bruni desvela que en 2019 fue diagnosticada de cáncer de mama

El que fuera máximo mandatario galo recordaba que no les hizo falta mucho más para pasar por el altar, ya que la chispa y conexión entre ellos era demasiado fuerte. "A veces me encuentro con gente que me dice: '¿Sabes?, mi pareja y yo vamos a estar cuatro o cinco años viviendo juntos y luego, si vemos que nos queremos, nos casaremos", ha relatado durante una entrevista en Espejo Público.

"Si uno necesita reflexionar para saber si está enamorado, es que no lo está", añadía Sarkozy de forma categórica para explicar que él nunca tuvo dudas sobre lo que sentía por la modelo y cantante italiana. "Así que era algo evidente", reiteraba. "Nos casamos, hace ya casi 16 años, tuvimos a Giulia, que es como un milagro, y todo ha sido una gran felicidad", expresaba con ternura en alusión a su primera y única hija en común, nacida en octubre de 2011.

¡Ups! El traspié de Carla Bruni en su paso por la alfombra roja del Festival de Cannes

Lo elogios del político de 68 años hacia la artista (55) y musa de la moda han ido mucho más allá ya que, rememorando su paso por El Elíseo (2007-2012) y que ahora refleja en su obra, dice de manera contundente que "Carla fue una primera dama excepcional". En este sentido, apostillaba que "para mí era muy importante tener a mi lado a una persona que me ayudaba, me apoyaba y con la que compartía todo".

Recuerda la comparación que se hizo de Carla Bruni y doña Letizia en 2009

El que fue vigesimotercer presidente de la República Francesa ha hablado también sobre el viaje oficial que hizo con su esposa a nuestro país hace más de una década. "Disfrutamos muchísimo de esa visita de Estado y yo estaba muy orgulloso del éxito de mi mujer, que estaba en todas las portadas de los periódicos españoles", decía echando la vista atrás. Sin embargo, hubo algo que vio en algunos medios que no le terminó de convencer en absoluto.

Aparición estelar de Carla Bruni en el Festival de San Remo ¡con guiño incluido a Rosalía!

En aquella ocasión, el matrimonio galo fue recibido en Zarzuela por los reyes Juan Carlos I y doña Sofía junto a los que, por entonces, eran los príncipes Felipe y Letizia. A las puertas de palacio, hicieron el posado de rigor ante los reporteros gráficos y también les hicieron varias fotos durante su entrada antes de degustar el almuerzo. A partir de aquí, se hicieron comparaciones entre la actual Reina y Carla Bruni sobre sus respectivos estilismos, o cómo le quedaba a una u otra el elegante traje (que era de un corte similar aunque de diferente color).

Nicolas Sarkozy y Carla Bruni, dos románticos 'marineros' en aguas de Ibiza

Sobre esto, el propio Sarkozy ha expresado su malestar: "Lo que no me gustó es que se redujese a la futura reina de España y a la primera dama sencillamente a su belleza. Son dos mujeres muy inteligentes que no pueden ser reducidas a su físico", señalaba. "¿De qué estamos hablando?... nunca ha habido competencia entre ellas", apostillaba al respecto.

Veía muy enamorados a los que iban a ser Reyes de España

Es más, el político cuenta que durante tal encuentro en abril de 2009 con la Familia Real "pasamos momentos magníficos y muy agradables". En este sentido, añade que cuando él y su pareja recuerdan viajes inolvidables que han hecho juntos, "nos acordamos sobre todo de la visita a Windsor y hablamos con cariño de la que hicimos a España". Además, afirma que Madrid es una de sus ciudades favoritas del mundo y que "yo podría vivir perfectamente aquí".

Las palabras de Carla Bruni a Nicolas Sarkozy tras ser condenado a tres años de cárcel

Sobre aquella importante cita donde estaban Felipe VI y doña Letizia, cuenta Nicolas Sarkozy que los veía muy enamorados. "A Carla y a mí nos emocionó ver la intensidad de la relación que había entre los futuros Reyes", dice de ellos tras esa experiencia que también acogió el Palacio Real durante la posterior cena de gala. "Soy un sentimental y me gusta que la gente se quiera y lo demuestre, porque me llega al corazón", agregaba. "Ambos pensamos que era una pareja muy bonita para un país muy bonito", ha sentenciado.

La mirada de Nicolas Sarkozy a Carla Bruni, el gesto que resume un 'flechazo' de tantos años