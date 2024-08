La cantante María Becerra confiesa la difícil situación que atraviesa: 'Solo me ha causado ansiedad y pánico'

Si ya es difícil gestionar un éxito tan arrollador como el suyo, aún lo es más si se añaden los cientos de comentarios y opiniones que llegan a través de las redes sociales. La cantante argentina María Becerra, de 24 años, ha dicho basta, tomando una decisión drástica para cuidar de su salud mental ante la avalancha de críticas que cada día lee en sus perfiles.

© Getty Images

A través de un comunicado, la cantante ha confirmado que se toma un respiro de las redes, donde lee muchas cosas que le hacen daño. “Es despertarme todos los días y leer miles de cosas ofensivas sobre mí hablando de mi vida personal, de mis gustos para vestir como si estuviera cometiendo algún crimen y mereciera lo peor cuando solo es mi gusto. ¡Se meten con mi físico a diario, con todo!", apuntó. Aunque considera que esto es algo que viene con la fama, lo calificó de “inaceptable”. "Es increíble el nivel de odio que estoy recibiendo estos últimos dias. La verdad no me entra en la cabeza esto, hablan e insultan impunemente como si no fuese una persona. Hacen un daño muy grande" añade.

Becerra aseguró que necesita “desintoxicarse” y dejar sus perfiles en manos de su equipo, pues esta situación le está pasando factura. “No voy a seguir tolerando esto porque me hace muy mal” señaló. Ha confesado que ha tenido problemas de salud mental y ha lidiado con “ataques de llanto y ataques de ansiedad y pánico". Una situación que la ha llevado a decir basta. Asegura que solo volverá "a agarrar el celular (móvil)" cuando sea "capaz de hacerlo": "Por el momento solo me ha causado ansiedad y pánico".

La intérprete es una de las más exitosas de la música latina y consiguió hacer historia en su país natal al convertirse en la primera mujer argentina en agotar las entradas para el icónico estadio Monumental de River. A sus 24 años, María, que comenzó su andadura como youtuber, ha logrado llegar al podium de la música y sigue siendo una de las jóvenes con mayor proyección a nivel internacional. La artista finaliza su gira por España el 4 de agosto en La Palma y luego regresa a Latinoamérica y Estados Unidos.