Descubre a María Becerra, la gran sensación argentina que está de gira por España

Este domingo 9 llega a Madrid con su show el último gran huracán argentino: María Becerra. Llena de talento, esta joven de apenas 20 años ha colaborado con grandes nombres del género urbano como J Balvin, Prince Royce o Lola Índigo y es la protagonista de la mayoría de temazos que has bailado en los últimos meses. Precisamente es con la ex concursante de OT 2017 con quien comparte el tema con quien comparte el tema Diskoteka que seguro has oído en más de una radio. Es gran amiga de su compatriota Tini con quien, como nos cuenta, ha vivido grandes aventuras e incluso actuó junto a Camilla Cabello en la pasada edición de Rock in Rio para interpretar el tema Hasta los dientes. Pero Madrid no será su única parada en nuestro país si no que Becerra también tiene conciertos programados en las próximas semanas en Sevilla, Valencia, Murcia o Bilbao. Si quieres descubrir todos los secretos sobre esta argentina con la que no podrás parar de bailar, ¡dale al play!

