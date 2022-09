Manuel Carrasco, María Becerra, Ana Mena… Los artistas se reúnen para conocer a los nominados de ‘LOS40 Music Awards’

Loading the player...

De nuevo Baleares, en este caso Mallorca, ha sido el escenario perfecto para acoger la cena de Nominados de LOS40 Music Awards en la que se desvelaba quiénes son los candidatos a hacerse con los ansiados galardones. Una gran reunión del mundo de la música en la que artistas consagrados como Dani Martín, Manuel Carrasco, Lola Índigo o Ana Mena no quisieron perderse esta gran noche de reencuentros. Nuevos rostros como Fabbio, María Becerra o Lérica acudían emocionados por primera vez. Comienza así la cuenta atrás para el próximo 4 de noviembre, día en el que se desvelarán los ganadores y en la que Rosalía, con siete nominaciones, y Dani Martín y C. Tangana con 3 cada uno, parten como favoritos.¡Dale al play y no te lo pierdas!

