Juan Avellaneda, tajante tras las controvertidas declaraciones de Tamara Falcó

Loading the player...

La visita de Tamara Falcó a México para participar en la XIV edición del Congreso Mundial de las Familias ha causado un gran revuelo. No solo porque, tras su mediática ruptura con Íñigo Onieva, todas loas miradas apuntaban hacia la marquesa de Griñón, sino también por unas declaraciones que causaron controversia: "Estamos viviendo un momento muy complicado para la humanidad donde hay tantos tipos de sexualidades y sitios donde puedes ejercer el mal que creo que en otras generaciones no era tan evidente o no estaba tan bien visto", afirmó en el congreso. La propia Tamara ha zanjado el tema pidiendo disculpas y aclarando todo: "Desde hace unos días se me ha acusado de ser una homófoba, nada más lejos de la realidad. La palabra desviaciones hacía referencia a los comportamientos que mi ex tenía y que no estaban alineados con mi forma de entender la vida en pareja", escribió. Ahora ha sido su amigo y excompañero en Masterchef Celebrity, Juan Avellaneda, quien ha respondido a sus declaraciones en la fiesta por el 10º aniversario de FASHION, mostrándose tajante y afirmando que "ha sido un malentendido". Dale al play y no te lo pierdas.

-Tamara Falcó, sus declaraciones más sorprendentes tras su ruptura