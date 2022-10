Tamara Falcó aclara sus polémicas declaraciones en México: 'Nunca incitaría al odio'

Tamara Falcó ha causado furor en su visita a México. Sin embargo, algunas de sus palabras en la XIV edición del Congreso Mundial de las Familias también han causado un gran revuelo, en concreto, la siguiente afirmación: "Estamos viviendo un momento muy complicado para la humanidad donde hay tantos tipos de sexualidades y sitios donde puedes ejercer el mal que creo que en otras generaciones no era tan evidente o no estaba tan bien visto". Ahora la empresaria ha querido aclarar estas declaraciones en un mensaje que ha compartido con sus seguidores.

VER GALERÍA

"Desde hace unos días se me ha acusado de ser una homófoba, nada más lejos de la realidad. La palabra desviaciones hacía referencia a los comportamientos que mi ex tenía y que no estaban alineados con mi forma de entender la vida en pareja", ha comenzado explicando la marquesa de Griñón, que, además, desearía no tener que volver a mencionar el asunto de su separación: "Mi ruptura no es un tema del que quiera volver a hablar en público y siento tener que mencionarlo para hacer esta aclaración. Igualmente, y aunque esa no fuera mi intención, pido perdón a cualquier colectivo que se haya visto atacado por mis declaraciones. Reitero, jamás desearía nada malo a nadie y menos aún incitaría al odio".

Durante esta ponencia, la hija de Isabel Presyler habló fundamentalmente sobre su infancia, su familia, de la estrecha relación que mantenía con su padre, el fallecido Carlos Falcó. Igualmente, hizo referencia a algunos temas relacionados con la religión, como su gusto por la lectura de La Biblia. Pero, sin ninguna duda, su reciente separación de Iñigo Onieva acaparó toda la atención. La ganadora de MasterChef Celebrity narró que la infidelidad de su prometido le había hecho daño, ya que el ingeniero había traicionado su confianza, algo que ha asegurado que no puede perdonar porque no va acorde con sus valores. Un testimonio valiente sobre el desamor que le hizo ganarse una gran ovación de todos los allí presentes.

VER GALERÍA

El tenso encuentro con la prensa del hermano de Iñigo Onieva, sobrepasado por el huracán informativo

-Tamara Falcó se refugia en la religión en uno de los momentos más difíciles de su vida

Otro de los movimientos recientes de la hermana mayor de Ana Boyer ha sido recoger parte de sus pertenencias del piso en el centro de Madrid que compartía con el empresario. Por el momento, Tamara se ha trasladado a la casa de su progenitora, donde recibe habitualmente visitas de sus seres queridos. Su familia y sus amigas están siendo su gran apoyo en esta etapa tan delicada de su vida, puesto que están en todo momento a su lado, brindando todo su apoyo y cariño para que vuelva a recuperar la sonrisa lo antes posible.

VER GALERÍA

Por ahora del que nada se sabe es del propio Iñigo Onieva. Aunque compartió en sus perfiles una carta en la que afirmaba su infidelidad y se mostraba arrepentido y triste por haber fallado a la que considera "la mujer de su vida", desde Tamara Falcó pusiera punto y final a su noviazgo, el emprendedor no ha vuelto a aparecer en ningún lugar público. Aunque se especula que se encuentra refugiado en el hogar materno no hay ninguna imagen que corrobore esta información.

-Juan del Val se pronuncia tras el tenso desencuentro que mantuvo con Tamara Falcó en pleno directo

-Los hermanos de Iñigo Onieva le muestran su apoyo tras las últimas declaraciones de Tamara Falcó