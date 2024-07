¡Ahora sí! Laura M. Flores presenta a su nuevo novio

Durante los últimos días se ha hablado mucho de que Laura M. Flores podría estar de nuevo enamorada, sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando ella misma ha querido confirmarlo. Laura está feliz y el 'culpable' de que haya recuperado la ilusión tiene nombre y apellidos: Antonio Revilla Sánchez.

© _lmflores

La sobrina de Mar Flores ha presentado a su nuevo novio en el mundo virtual y lo ha hecho compartiendo algunos de los momentos más especiales durante sus vacaciones. Además de etiquetarle en varias fotos y vídeos, Laura ha escrito mensajes muy románticos: "Aquí y contigo", "Mis buenos días", "Hasta la Luna y… 🪐" o "Qué dia 🤍".

© antoniorevilla88

Además, tienen mucho significado las canciones que ha publicado en algunos de sus stories, como una versión del tema de 1975 You sexy thing, de Hot Chocolate, de la que justo ha elegido: I believe in miracles, where are you from, you sexy thing? I believe in miracles since you came along ("Creo en los milagros, ¿de dónde eres cosa sexy?. Creo en los milagros desde que llegaste).

© _lmflores

Han sido unos días que la pareja ha aprovechado al máximo, tal y como puede verse en todas las imágenes que ha publicado Laura M. Flores en sus redes sociales: despertares románticos, baños en la piscina, atardeceres de ensueño...

Parece que Laura y Antonio comparten mucho más que amor, ya que tienen muchas en común. Dos de ellas son su adoración por los tatuajes y su afición al golf, que estuvieron practicando bajo un sol radiante.

© _lmflores

© _lmflores

Tras romper con Benji Aparicio, el padre de sus dos hijos, la influencer confesó recientemente que no descartaba volver a enamorarse. "Creo que el amor de mi vida no ha llegado todavía", dijo el pasado mes de mayo durante su participación en el concurso Supervivientes. No sabemos si Antonio será o no el amor de su vida, pero solo hay que ver la sonrisa de Laura para darse cuenta de la etapa tan bonita que está viviendo.