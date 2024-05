Laura M. Flores, muy orgullosa y emocionada en la graduación de su hijo mayor, Matías, de cinco años

Laura M. Flores está de celebración. Este viernes, la influencer ha vivido una jornada muy emotiva, ya que su hijo mayor, Matías (5 años), acaba de graduarse de Educación Infantil. “He llorado y mucho. Qué etapa tan bonita dejas, la que viene estoy segura de que te vas a comer todo lo que venga. Eres luz”, ha escrito en sus perfiles públicos junto a un carrete de fotografías en el que se puede ver al niño ataviado con su uniforme escolar y un simpático birrete con su nombre en letras doradas - un accesorio que la creadora de contenido también se ha puesto.

A los pocos minutos, la publicación se ha llenado de ‘me gustas’ y de cariñosos mensajes y felicitaciones por parte de su extensa comunidad de seguidores y de otros rostros conocidos del mundo del entretenimiento como la modelo Esther Cañadas. “Día mágico” y la actriz Paula Echevarría. “¿Ya?, Madre mía que mayor”.

La hija de Kiko Matamoros es madre de dos niños: Matías y Benji, de cinco y dos años respectivamente. Aunque no muestra la cara de los pequeños en el mundo virtual para proteger su intimidad, sí que suele compartir pequeñas píldoras sobre ellos, como que les gusta el Real Madrid - pasión heredada de su abuelo - y que su primogénito despunta jugando al golf.

Los niños son fruto de su relación con el empresario Benji Aparicio. Tras siete años de idas y venidas, la pareja se separó de manera definitiva a finales del pasado mes de junio. “Es el padre de mis hijos, pero, creo que, después de muchas circunstancias que han pasado, lo mejor es que los niños crezcan felices viéndonos a nosotros felices”, explicó Laura durante su paso por Supervivientes cerrando la puerta a una nueva oportunidad.

En dicho reality, la que fuese ganadora de la cuarta edición de GH VIP también confesó que había tenido que ir a terapia y ponerse en manos de profesionales de la salud mental para aprender a superar este bache. Una etapa delicada en la que se ha volcado en sus seres queridos y en el cuidado de los pequeños. “Mi familia es a la que le debo todo y mis hijos son lo primordial, me siento muy orgullosa de ellos”.

Precisamente, los niños fueron los encargados de darle una gran sorpresa en Honduras al enviarle un mensaje de vídeo con motivo del Día de la Madre, que justamente coincidió con la evacuación de la influencer por un golpe en la espalda. “Qué mayor está el pequeño y Mati es que no para de sorprenderme, es un campeón. Me estoy perdiendo mucho desde que estoy aquí, mi cabeza no puede más”, se lamentaba Laura entre lágrimas. Tras su regreso a España, está pudiendo disfrutar de numerosos planes con ellos recuperando ese tiempo separados.