Sunday Rose, hija de Nicole Kidman, pide paso en París: de las olimpiadas a la alfombra roja

El pasado mes de abril, las hijas de Nicole Kidman salían de su “anonimato público” para debutar por la puerta grande en una alfombra roja. La actriz recibía el prestigioso AFI Life Achievement Award, otorgado por el American Film Institute, y toda su familia estuvo con ella para apoyarla. Desde entonces las apariciones de su hija Sunday Rose, de 16 años, se han hecho más habituales permitiendo a los focos captar a la heredera del estilo de la oscarizada artista.

© GTRES

© Getty Images

Las dos han viajado a París para asistir a las competiciones de las olimpiadas que estos días reúnen en Francia a las figuras más destacadas del deporte. Madre e hija han disfrutado de la final de skateboarding, una de las competiciones que se incluye en la lista de deportes olímpicos y que tiene entre sus estrellas a los deportistas más jóvenes de la cita olímpica. Seguro que a Sunday Rose, que acudió a la final con sus padres, Nicole y Keith Urban, y su prima Sybella Hawley, hija de la hermana de Nicole, le encantaron las piruetas.

© GTRES

© Omega

No solo las esperaba el deporte en la capital gala pues acudieron además a un compromiso que tenía la intérprete como embajadora mundial de la firma de relojes Omega, firma que es cronometradora oficial de las competiciones olímpicas. En el evento Her Time, en la Omega House de París, que se organizó para poner el foco en el estilo femenino, es donde Sunday Rose demostró que se desenvuelve con total soltura antes las cámaras. Tiene buena maestra y así se la vio posando con su madre, que casi parece su hermana, con un conjunto de pantalón de traje y chaleco a modo de top. Nicole, que no dejaba de mirarla orgullosa, presumió de su “pequeña” a la que cogió cariñosamente de la mano ante las cámaras.

© Enzo Poly

© Getty Images

Las dos llevaban la melena suelta y pocos complementos para dar protagonismo a los relojes. Otros invitados fueron el medallista de oro de Judo y embajador de la marca, Hifumi Abe, las campeonas olímpicas Nadia Comăneci y Katarina Witt, la actriz Rebel Wilson, el actor francés Guillaume Duhesme, y la creadora de contenido Kristy Sarah.

© Getty Images

© Getty Images

La adolescente ya demostró que es una apasionada del estilo y la moda en junio, cuando estuvo con Nicole en la semana de la Alta Costura parisina. En aquella ocasión, además de belleza, presumió de figura con un ajustado minivestido de manga larga de terciopelo que combinó con medias oscuras, tacones de charol y una cartera de mano. No cabe duda de que ha heredado de su madre el arte de conquistar a las cámaras, que se han enamorado de esta nueva estrella.

© GTRES

© GTRES

Nicole Kidman y Keith Urban siempre han mantenido a sus hijas, Sunday Rose y Faith Margaret, de 13 años, alejadas del foco mediático. A medida que han pasado los años han aparecido de manera esporádica en algunas citas públicas y ahora ya reivindican su lugar ante los focos. En sus apariciones se ha visto la complicidad que une a la pareja con sus niñas, que son la mezcla de sus padres y ya apuntan manera en clave fashion. Nicole adoptó además dos hijos junto a Tom Cruise, Bella y Connor, con quienes no mantiene relación pues se unieron más a su padre tras la separación.