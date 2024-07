Hablamos con el duque de Alba tras sumar un nuevo título a su larga lista de distinciones

El duque de Alba, Carlos Fitz-Stuart y Martínez de Irujo, ha vivido en los últimos días unas jornadas de lo más emocionantes para él. Tal y como ha podido saber ¡HOLA!, el pasado 29 de junio, el alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé Roca, en Pleno Extraordinario de la corporación municipal en sesión solemne, le hizo entrega de los atributos del nombramiento de hijo adoptivo de Monforte de Lemos.

Una distinción que también ostentó su madre, Cayetana de Alba, y que, tras heredar el título de conde de Lemos a su muerte, ha recibido él también.

Un acto solemne e histórico que tuvo lugar en el transcurso de la visita oficial que el aristócrata realizó a la localidad, entre el 28 y el 30 de junio, y de la que hemos tenido la oportunidad de hablar con su protagonista.

Sobre sus hijos: "Me hubiera gustado que hubiera estado por lo menos uno de ellos. Lo he comentado con toda la ilusión, la verdad es que he vuelto encan­tado"

—Enhorabuena por este homenaje tan bonito, imagino que muy emocionante, al estar ligado a un título tan importante para la Casa de Alba. ¿Cómo vivió ese día y qué ha supuesto para usted este reconocimiento?

—Lo viví con mucha emoción. En primer lugar, por tratarse de Galicia, tierra tan querida y tan unida durante tantos siglos a mi familia donde fui recibido con muchísimo cariño.

—¿Le acompañó alguno de sus hijos ese día? ¿Lo ha celebrado con ellos a su regreso?

—Desgraciadamente no, porque los dos tenían cosas importantes que no podían dejar. Me hubiera gustado que hubiera estado por lo menos uno de ellos. Lo he comentado con toda la ilusión, la verdad es que he vuelto encan­tado.

—Habrá tenido incluso un significado más especial en este año, que se cumple una década del fallecimiento de su madre. ¿Alguna vez visitó Monforte de Lemos junto a ella?

—Mis padres fueron a principios de los sesenta. Yo no fui a Galicia con mi madre.

—¿Ha aprovechado este viaje para visitar la Torre del Homenaje, que perteneció a su familia?

—En esta ocasión no me ha dado tiempo, pero en otras ocasiones sí que la he visitado.

—El título de conde de Lemos es, quizá, el de mayor relevancia en Galicia, ¿cómo han mantenido la relación con esta tierra en los últimos años?

—La vinculación con Galicia y Monforte de Lemos no se limita a portar el título de conde de esa ciudad, sino en mantener las relaciones que mis antepasados y yo tenemos con Monforte. Relaciones que siguen activas, primero, con el colegio de Nuestra Señora de la Antigua, mandado construir en 1593 por el hijo de la condesa, el cardenal don Rodrigo de Castro Osorio, del que soy patrono. Es, sin duda, uno de los monumentos más notables de la ciudad. Y segundo, con el convento de Santa Clara, fundado en el año 1622 por Catarina de la Cerda y Sandoval, VII condesa de Lemos, religiosas con las que siempre hemos tenido una relación cercana.

—Como cada año, imagino que se reunirá con sus hijos de veraneo. ¿Harán algún plan especial?

—Sí, por supuesto. Espero que podamos disfrutar navegando lo máximo posible.

—Ha sido un año lleno de buenas noticias para su familia, ¿qué balance hace de este curso que acaba de termi­nar?

—Gracias a Dios, muy positivo en todos los terrenos.

Una visita histórica

El conde de Lemos llegó en AVE a Ourense, donde fue recogido y trasladado al Parador de Turismo de Monforte. Al día siguiente, jornada central de la visita, fue recibido oficialmente en la Casa del Ayuntamiento de Monforte por el alcalde, donde, tras la firma en el Libro de Honor del Ayuntamiento y mantener una breve reunión privada con el alcalde, se celebró el Pleno Extraordinario de la corporación en sesión solemne durante el que se le hizo entrega de los atributos del nombramiento de hijo adoptivo de Monforte de Lemos —el certificado del acuerdo del pleno de nombramiento como hijo adoptivo, un diploma acreditativo, la insignia oficial del Ayuntamiento y la medalla oficial conmemorativa del Ayuntamiento—. "El salón se llenó de público", según relatan desde el equipo del edil.

La jornada continuó con una visita al Museo de las Clarisas, un almuerzo en el Parador de Turismo de Monforte, una visita al colegio de Nuestra Señora de la Antigua-Escolapios y, por último, un pequeño paseo por el casco histórico de la localidad gallega.

El domingo, antes de despedirse de sus anfitriones, el duque visitó la bodega Algueira de la Ribeira Sacra, donde participó junto a sus acompañantes en una cata comentada y una degustación con productos típicos de la zona.

Una visita histórica tanto para el aristócrata como para Monforte de Lemos, que todos recordarán con cari­ño.