Las emocionantes palabras de Céline Dion tras su épica actuación en París a pesar de su enfermedad: ‘Mi corazón está con vosotros’

Céline Dion ha regresado a los escenarios y lo ha hecho por todo lo alto. La cantante, después de cuatro años sin cantar en público, ha realizado una actuación espectacular en la que ha brillado sobre la Torre Eiffel de París dejando boquiabiertos a todos los presentes interpretando en francés L'hymne à l'amour, de la artista francesa Édith Piaf. Tras este momento tan emocionante para ella y para todos los que la admiran, ha contado cómo se siente: "Llena de alegría estar de vuelta en una de mis ciudades favoritas".

© celinedion

La artista ha vuelto a demostrar en esta noche deportiva tan importante, la impresionante voz potente que tiene durante. Un momento histórico del que Céline Dion ha asegurado estar muy orgullosa: "Honrada de haber actuado esta noche, en la ceremonia de apertura de París 2024". La intérprete de My Heart Will Go On, también ha querido destacar el gran trabajo que realizan los olímpicos: "Sobre todo, estoy muy feliz de estar celebrando a estos increíbles atletas, con todas sus historias de sacrificio y determinación, dolor y perseverancia. Todos ustedes han estado muy concentrados en su sueño, y ya sea que se lleven o no una medalla a casa, espero que estar aquí signifique que se ha hecho realidad para ustedes. Todos deberían estar muy orgullosos, sabemos lo duro que han trabajado para ser los mejores de los mejores".

© celinedion



Un mensaje que ha compartido a través de su perfil público y que ha finalizado con un mensaje de aliento y esperanza: "¡Sigan concentrados, sigan adelante, mi corazón está con ustedes!. Celine xx…". Su actuación en la Ciudad de la Luz no solo ha supuesto el regreso de la cantante a los escenarios, sino también ha dado una lección y se ha convertido en un ejemplo de superación, constancia y pasión para los millones de personas que estuvieron viéndola.

Una actuación impecable en con la que ha cumplido su promesa de volver a cantar, siendo esta su primera actuación en directo después de cuatro años y justo un año y medio después de que revelara un diagnóstico de síndrome de la persona rígida (SPS). Céline Dion apareció en escena con un elegante e impecable look de Alta Costura de Dior. Un vestido largo de seda blanco diseñado por Maria Grazia Chiuri, cubierto de brillantes perlas y lentejuelas, con cuello alto y amplia cola. La cantante ha dado a todos una lección de vida demostrando su fuerza y su pasión por la música. Además, este regreso también es especial porque es su segunda aparición en unos Juegos Olímpicos, habiendo interpretado "The Power of the Dream" en los Juegos de Atlanta de 1996

© @mathildefavier

La última aparición pública de la estrella de la música fue el pasado 19 de junio, cuando asistió al estreno de su documental en Nueva York vestida con camisa blanca adornada con un lazo y una falda larga del mismo color. La artista no quiso perderse esta cita tan importante en la que estrenó I am Celine Dion, una cinta de Prime Video, basada en la vida de la legendaria cantante y su lucha contra un raro trastorno neurológico, el síndrome de persona rígida. Una noche en la que fue recibida con un gran ovación y pronunció un emotivo discurso: "Por supuesto, no estaría aquí sin el amor y el apoyo diario de mis maravillosos hijos. Y gracias a mis fans, su presencia en mi viaje ha sido un regalo sin medida. Su amor y apoyo incondicional en todos los problemas me han llevado a este momento".

Céline ha recibido millones de mensajes felicitándola por su actuación pero sobre todo por su valentía entre los que destaca la felicitación de Laura Pausini. A través de su perfil público, la artista le ha dedicado las siguientes palabras: "Mi amor Céline Dion. Me temblaban las manos y mis ojos lloraban al escuchar y ver a mi amada Céline…¡eres la más fuerte del mundo! ¡el atleta de la voz y la vida! Super Céline. Gracias por existir".

La enfermedad de Céline Dion

La leyenda ha luchado en secreto contra la enfermedad durante 17 años antes de hacerla pública en diciembre de 2022. Fue el miedo a morir lo que hizo que diera el paso de dar a conocerlo: "Ya no podía ocultarlo […] Tuve que criar a mis hijos, tuve que esconderme, tuve que tratar de ser una heroína. Sentí que mi cuerpo se me iba", confesaba.

El trastorno neurológico Síndrome de la persona rígida (SPS) es un trastorno poco común y progresivo que afecta los músculos. "Es como si alguien intentara estrangularte. Es como si alguien te apretara la laringe", contó en una conversación con la periodista Hoda Kobt a quien explicó que tiene espasmos en la zona abdominal, en la columna, en las costillas, y que en ocasiones le han provocado una fractura: "Alguna vez me he roto las costillas, porque a veces los espasmos son tan fuertes que pueden romper algunas", contaba. A medida que avanza la enfermedad, algunas personas pueden quedar incapacitadas para caminar, debido a que no tienen reflejos como los tendría una persona normal. También aquellos que la sufren son más vulnerables a las caídas o sufrirán lesiones graves si se produce una caída. Entre los síntomas está la rigidez de los músculos de brazos, piernas, torso y tiene una mayor sensibilidad al ruido, que pueden provocar un espasmo muscular o una caída.