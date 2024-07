Delicious Martha y Rubén García ya son papás, ¡bienvenido Enzo!

Diez meses después de su boda de cuento de hadas, Marta Sanahuja (más conocida como Delicious Martha) y Rubén García se han convertido en padres. Los influencers han anunciado la llegada de su primer hijo de una forma entrañable, publicando unas imágenes que han enamorado a los más de tres millones de seguidores que suman entre los dos. "Bienvenido al mundo, pequeño Enzo 🤍🐧", han escrito en sus redes compartiendo estas imágenes de su bebé, al que durante estos meses han llamado cariñosamente 'pingu'.

© deliciousmartha

© deliciousmartha

Marta y Rubén, que son famosos por sus recetas, sus entrenamientos y su estilo de vida saludable, están en una nube y disfrutando al máximo de Enzo, pero han sacado tiempo para dirigirse a sus fans y responder algunas preguntas que les han hecho. La feliz mamá ha contado que el parto fue rapidísimo y "fue mil veces mejor de lo que podría haber imaginado". "A las 4:30 aproximadamente arrancamos el parto y este bollito nació a las 8:09".

© deliciousmartha

La influencer también ha hablado de lo mucho que le ha ayudado a tener un buen parto el hecho de hacer deporte hasta prácticamente el día antes de que naciera Enzo. Cree que el ejercicio ha sido clave, al igual que la presencia de Rubén, que estuvo a su lado en todo momento. "Cortó el cordón y me estuvo ayudando a cada segundo. Jugó un papel importantísimo en el parto y no hubiese sido igual sin su apoyo", ha confesado.

El orgulloso papá también se ha pronunciado al respecto y asegura que "no tengo palabras" para definir cómo se siente en estos momentos. Rubén ha hablado maravillas de su mujer, asegurando que: "Mi amor y admiración hacia Marta es inmenso y no lo podría cuantificar. Ahora bien, el orgullo tan grande y la admiración tan profunda que siento después de verla dar a luz, luchando como una leona y consiguiendo el parto que quería, no tiene límites. Mamá pingüina es la mejor",

© deliciousmartha

Y es que durante estos meses Marta se ha preocupado por leer mucho y por prepararse, ya que tenía claro cómo que fuera su parto: "natural, sin epidural y respetado". "Yo habia visualizado cómo queria que fuera. Visualizaba muchísimo el parto que quería, y es que ha sido así", ha contado emocionada.

Eso sí, la influencer era consciente de que no pasaba nada si finalmente no podía darse como ella quería. "Habíamos trabajado un montón en consulta. Fluye y confía, porque no dependía únicamente de mí. Lo más importante es que los dos estuviéramos sanos y que todo saliera bien".

© deliciousmartha

Están siendo unos días muy especiales para la pareja y se han mostrado muy agradecidos por todos los mensajes de cariño que están recibiendo. "¡¡¡Felicidades guapísimos!!! Bienvenido pequeño Enzo❤️ a disfrutar", ha escrito Cesc Escolá, mientras que Verdeliss ha comentado: "Disfrutáos… felicidades". También pueden leerse las felicitaciones que les han mandado rostros tan conocidos como Dulceida, Marta Torné, Nagore Robles, Tamara Gorro, Sofía Ellar, Ana Milán, Natalia Osona, Saúl Craviotto o Anabel Pantoja, entre otros muchos.

"Ahí va la receta: cocinado a baja temperatura y reposado 9 meses con larga fermentación en barrica de roble ibérico. Todo, para comérselo de un bocado 🥰❤️ Está bueno", es el simpático mensaje que ha compartido el orgulloso papá haciendo un guiño a sus populares recetas.

© theivoryroses / randylagephoto / danivalenciawp La boda de Marta y Rubén el 23 de septiembre de 2023

La historia de amor de Marta Sanahuja y Rubén García surgió durante la pandemia. Se enamoraron y se dieron cuenta de que formaban un tándem perfecto tanto en lo personal como en lo profesional, convirtiéndose en una de las parejas más exitosas del mundo virtual.

El 23 de septiembre de 2023 se dieron el 'sí, quiero' en una boda de ensueño que celebraron en plena naturaleza. El lugar elegido fue Can Riera de la Pineda, una preciosa masía típica catalana de origen milenario, ubicada en el parque natural de El Montseny (Gerona).

© theivoryroses / randylagephoto / danivalenciawp

El 6 de enero de 2024, los influencers anunciaban emocionados que iban a ampliar la familia. "Nuestro regalo de reyes este año llega en julio. Delicious baby is coming! No os imagináis lo felices que estamos de empezar la mayor aventura de nuestra vida🚀 Han sido unos primeros meses algo cuesta arriba, pero he tenido junto a mí a la mejor persona que la vida me ha dado, cuidándome y haciéndome sentir que todo era mucho más sencillo y fácil de llevar ✨ Gracias, mi amor💕", escribió Marta en sus redes compartiendo la feliz noticia.