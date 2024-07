Entramos en la original y roquera boda de David Summers y Christine Cambeiro

En 2004, David Summers escribía una canción que sonaba a declaración de amor: Qué soy yo para ti. Aquel sencillo formaba parte del último álbum por entonces de la banda mítica de los 80, Hombres G, cuando ya los cuatro de La Esquina de Rowland —el bar madrileño donde surgió todo— habían hecho historia con más de 20 millones de copias vendidas gracias a éxitos como Suéltate el pelo, Devuélveme a mi chica o Marta tiene un marcapasos. Dos décadas después, esos versos, a golpe de guitarra, acompañaban al altar a la mujer que iba a convertirse en su esposa. David Summers y Christine Cambeiro celebraban su amor este fin de semana y nosotros asistíamos a una de las bodas más románticas de las que hemos sido testigos. Quizás porque escuchábamos el momento cumbre de la banda sonora de su historia de amor. La de un cantante pop que, un día, en un concierto en Manhattan, conoce a una joven neoyorquina —16 años más joven que él— que, sin ser fan "ni nada de eso", acude a verlo cantar en su ciudad. Y tras años de encuentros transoceánicos, de cafés, de conversaciones, incluso de bodas, terminan enamorándose, comprándose una casa y organizando una gran fiesta en la que, ya con sus sienes plateadas y con la voz de Frank Sinatra, le canta I Got You Under My Skin. O contemos la historia desde la perspectiva de Christine: la de una joven americana, profesora de castellano, que, una noche tonta y de mala gana, arrastrada por una amiga, va a un concierto de un grupo español que le recuerda a sus veraneos de infancia, y de pasar de tararear con acento guiri Sufre mamón y tras, incluso, un matrimonio, se enamora perdidamente de aquel ídolo teen que ahora, a sus 60 años, le declara amor eterno. Suena a película. A comedia romántica de Meg Ryan y Tom Hanks, pero ese guion es tan real como fabuloso. Aunque antes de que el obturador de la cámara se vaya a negro, rebobinemos. Hagamos un flashback, que la escena que les contábamos en los párrafos de arriba sucedía mucho después de la llegada de invitados.

© CLICK 10 Los novios ya convertidos en marido y mujer. Christine Cambeiro, con un vestido de Pronovias con un estilo 'genuinamente americano', daba el 'sí, quiero' al líder de la mítica banda Hombres G, en la casa que compraron, hace menos de dos años, a las afueras de Madrid. Los Hombres G y sus grandes amigos, reunidos en una divertida fiesta llena de sorpresas: de Juan y Medio como maestro de ceremonias al novio repasando sus mayores éxitos con su banda

Desfile de vips

Muy pasadas ya las 19:30 horas, empezaban los invitados a llegar a la casa de la pareja, cuando el calor comenzaba a dar tregua. Raquel Revuelta, Miss España 1989, era una de las primeras en hacer acto de presencia. Lo hacía con su hija Claudia Jiménez, aunque bien podría ser su hermana. La chiquilla se casará el año que viene con su novio de toda la vida. "Lo conoció a los 17. ¡Dime tú!", nos contaba con gracia la sevillana. Tras ella, otra miss nacional, Lorena van Heerde, con su marido, el cirujano estético Rafik Dehni, enfundada en un ajustadísimo vestido fucsia; Jaime Martínez-Bordiú y Marta Fernández, a juego en blanco y negro; Paula Echevarría, como una cariátide en verde agua, vestida por Paloma Cuevas para Rosa Clará, con su chico, el exfutbolista Miguel Torres, de esmoquin azul petróleo; una rubísima Samantha Gilibert, concursante de Operación Triunfo 2020 y compañera de David en Dúos increíbles; el promotor musical Pino Sagliocco; la empresaria Natalia de la Vega; el productor Enrique López Lavigne, detrás de taquillazos como Lo imposible, Un monstruo viene a verme o La llamada; el empresario gaditano José Luis López, "el Turronero", que regaló a la pareja medio centenar de tartas de turrón y el flamenquito de la noche... Y, por supuesto, los partners in crime del novio. O lo que es lo mismo, sus compa­ñeros en Hombres G: los guitarristas Dani Mezquita y Rafa Gutiérrez y el batería Javier Molina, que acudieron a la ce­lebración con sus respectivas mujeres.

© CLICK 10 "Estoy más feliz que nunca. Sé que David es el amor de mi vida", nos dice la neo­yorquina de ascendencia gallega, muy emocionada

La banda acababa de llegar de Nueva York, como quien dice, tras una gira por Estados Unidos que les llevó a tocar en el Radio City Music Hall, en el Allstate Arena de Chicago y, hace exactamente diez días, en Texas. David aprovechó su cita con la ciudad de los rascacielos para, por enésima vez, volverse a declarar a su chica. Christine, de escapada a su casa familiar, vio cómo, proyectadas sobre las paredes acristaladas de Times Square, se sobreimprimían las imágenes de sus momentos íntimos, con decenas de metros de ancho y de largo. Y, como colofón, la portada de ¡HOLA! donde, ya saben, la pareja nos confesaban sus deseos por rubricar, este 20 de julio, el amor del uno por el otro..

"Llevamos siete años juntos, pero verla vestida de novia ha sido impresionante. Ella es guapísima, pero verla así es espectacular", confiesa el artista a ¡HOLA! © CLICK 10 © CLICK 10 Sobre estas líneas, detalle del ramo de la novia, con una fotografía del padre de Christine, ya desaparecido. Arriba, un detalle de la impresionante espalda de la novia, y en el centro, la banda madrileña al completo

New York, New York

Por eso, no podía faltar Nueva York en la fiesta de su boda. Una y otra vez. Porque fue el escenario de la primera vez y porque Christine, que se ocupó de todos los detalles, con ayuda de la wedding planner Daniela Redivo, de Dilo con una Flor, hizo todo lo posible para que sus invitados del otro lado del océano se encontraran con este pedacito de su corazón, perfectamente representado en la serranía madrileña. Como que esta neoyorquina de pro siente una atracción tan fuerte por su ciudad que solo el amor por David es más poderoso… ¿Quieren una prueba? La mayor: su vestido. Lo pudimos ver —que nos adelantamos otra vez— cuando, entre sillas blancas, pétalos de rosas y bajo una pérgola con rosales trepadores, Christine caminaba hasta el altar del brazo de su hermano Teodoro —donde la esperaba David— y Qué soy yo para ti sonaba como marcha nupcial. Se trataba este de un diseño de Pronovias. Etéreo, sencillo, cortado al bies, en satén blanco, con la espalda al descubierto y tirantes, que terminaba en una cola en godet y un velo de tres metros de largo. Un elegantísimo figurín inspirado en el vestido lencero de novia con el que Carolyn Bessette daba el "sí, quiero" a John John Kennedy. "Los novios de América" o la pareja más cool de la Gran Manzana y los años 90. "Ella era Nueva York, la elegancia americana. Cómo no me iba a acordar de ella...", nos decía Christine, ya convertida en mujer de David, cuando le preguntábamos por su vestido... Y de repente nos dejaba ver el azul azulón de sus zapatos joya, modelo Hangisi: "Pero si son unos…", nos sorprendíamos. "Manolos, sí. Como los de Carrie en Sexo en Nueva York". "¡¿Los que se deja en el vestidor de su pisazo en Madison St. y…!?". "Exacto. Y Mr. Big le pide matrimonio de rodillas con ellos en la mano... Sarah Jessica, Carolyn u Olivia Palermo son de Nueva York. Son su esencia… Y Nueva York es también la mía", replicaba Christine, con el cabello recogido a lo Audrey Hepburn, dejándonos ver dejándonos ver las joyas de Bibi Marini, regalo de su cuñada, y sus sortijas de Apodemia.

© CLICK 10 El cantante, momentos antes de pasar por el altar, acompañado de sus dos hijos mellizos, Dani y Lucía, y sus dos mascotas, 'Paco' y 'Norah'. © CLICK 10 Christine, antes de vestirse, compartiendo confidencias con Lucía. v

Pero en ese paseíllo tampoco nos pasó desapercibido otro detalle en su ramo de rosas O’Hara: la fotografía de su padre, que hoy ya no está entre nosotros, pero es sí en recuerdo.

David la esperaba nervioso, pálido, incluso pese a las altas temperaturas del fin de semana y del riguroso esmoquin que había "impuesto" como dress code para que la boda fuera "inolvidable y perfecta", tan mágica, chispeante y preciosista como una escena de claqué de Fred Astaire y Ginger Rogers. "Y cuando todo es bonito, da igual el calor". Su traje era, por cierto, de Pugil Store. De hechuras clásicas, botonadura azabache y fajín, y aunque le sentaba como un guante, fue aparecer su "chica" y que la camisa "no le llegara al cuello". "Llevamos siete años juntos ya… pero verla vestida de novia ha sido impresionante. Ella es guapísima, pero verla así ha sido espectacular", nos confesaba el novio cuando recibía ya los besos y abrazos de sus más allegados al tiempo que les advertía de una caída en la piscina en torno a la cual se disponía el cóctel.

Mientras se preparaba para su gran día, David estuvo acompañado por sus dos hijos mellizos, Dani y Lucía, que cumplieron 24 años en marzo © CLICK 10 Chris, emocionada, ajustándose sus pendientes, de Jennifer Behr. © CLICK 10 El novio con su hijo; su hermano, Manuel, y su primo Gerardo Ortega. © CLICK 10 Christine ultimando el maquillaje ante la atenta mirada de su madre, Virginia López; su mejor amiga, Itzíar González, y su cuñada, Tammy Abramzon

La ceremonia

Ese momento de película de Charlot no sucedió en toda la noche —a Dios gracias—, pero Juan y Medio despertó las mismas risas, dulcificadas con ternura y cariño, como oficiante de la ceremonia, que aún no se lo habíamos contado.

Amigo desde hace 40 años del cantante, cuando David le preguntó cómo escribir sus votos, el presentador le dijo: "Tú déjate llevar", y así lo hicieron, como un late night de David Letterman. ¿Quieren oírlas? Se las extractamos: "Yo asocio vuestra relación personalmente a la alegría", empezó diciendo el exmánager de la banda en sus tiempos de actores. "Siempre que os he visto es una delicia. Es maravilloso veros y que queráis celebrar vuestro amor con la gente que os quiere. Deciros que es muy difícil dar con el lugar que a uno le corresponde y con la persona que a uno le tiene destinada la vida. Es eso más complicado que te toque lotería (...). Tengo que decirte, Christine, que te has encomendado a una tarea monstruosa: la de ordenar la vida y la casa de este hombre. Y a ti, David, te tengo que dar las gracias porque, si bien hemos sido hermanos y somos realmente uno, has escogido muy bien a quién va a llevar la silla de ruedas de cualquiera de los dos", concluía con una risa general.

© CLICK 10 Poty Castillo y su mujer, la productora de televisión Isabel Navarro, con un vestido cóctel en verde y plata. Poty fue el creador de la coreografía del primer baile con el que los novios abrieron la fiesta. © CLICK 10 El presentador Juan y Medio, amigo íntimo de David, y mánager de la banda cuando se convirtieron en protagonistas de películas. Con él, su sobrino de nueve años, Juan Redondo, uno de nuestros lectores más queridos. Él fue el encargado de llevar las alianzas a los novios © CLICK 10 El matrimonio formado por Jaime Martínez-Bordiú y Marta Fernández.

Los votos de David y Christine también los tenemos: "Todo esto es un sueño para mí", se arrancó el cantante. "Casarme con esta mujer, que es un tesoro absoluto que me ha caído del cielo. Os aseguro que es la última vez que me caso y estoy feliz de hacerlo contigo, Chris". Y, tras esta promesa, Christine le correspondía: "Me diste la vida. Estando contigo me das todo lo que necesito. La tranquilidad, la paz… Te quiero más que a nada en el mundo. Y te llevaré en tu silla de ruedas, te cambiaré los pañales y buscaré a alguien para hacérselo a Juan. Tengo amigas muy guapas", concluía la novia con humor, haciéndole un guiño a su maestro de ceremonias. Y de esta manera comenzaba la celebración, tras una lluvia aplausos —y pétalos—, como en un concierto de rock.

"No ha sido fácil que David no viera el vestido, porque no podía tenerlo en la bolsa y lo colgué en la habitación el día antes de la boda. Por eso tuve que taparlo", nos explica Christine © CLICK 10 Sobre estas líneas, de izquierda a derecha, Samantha Gilabert, Raquel Revuelta y su hija Claudia y Lorena van Heerde.

© CLICK 10 Enrique López Lavigne y Marta Medina © Europa Pres Cipri Quintas y Julia Kroumova, directiva de UNOde50 © CLICK 10 El empresario José Luis López y Pino Sagliocco © CLICK 10 Natalia de la Vega y su marido, Carlos Escario

Desde las primeras filas a las últimas. Pudimos ver a los dos mellizos de David, de 24 años: Lucía, una imponente enfermera veterinaria, con un favorecedor vestido en satén champán drapeado, y Dani, que ha heredado la pasión de su padre por la música y el charme de su abuelo, el ya desaparecido cineasta Manuel Summers, y el buen ojo para los encuadres. Les contamos. Y es que, si bien estaba previsto que Juan Redondo, sobrino de Juan y Medio, de nueve añitos —y fan confeso de nuestra revista—, fuera el encargado de llevar las alianzas al altar, lo que no estaba tan previsto es que Dani ayudara a los fotógrafos a componer los posados con los amigos de su padre. Con acting. Y habano y sombrero de gánster. E intentando poner orden, la madre de David, Consuelo Rodríguez, con vestido cóctel de encaje rosa palo, y su hijo mayor, Manuel Summers, que estuvo acompañado de su esposa, Charo Guerrero.

Entre los más de 150 invitados se encontraban Raquel Revuel­ta, Jaime Martínez-Bordiú y el coreógrafo Poty Castillo, que ayudó a los novios en su primer baile de casados

Por cierto, los hijos del cantante tuvieron también mucho que ver en otros aspectos de la boda. Desde la música (obvio, en esta familia todo gira "en torno a la música") al menú. En él, a cargo de Santi, de Ernestina Catering, no podían faltar el arroz (el plato favorito de Dani) y un plato vegetariano, en honor a Lucía. La cena comenzaba con un cóctel superapetecible, confeccionado con langostinos con salsa rosa, cuencos de risotto de boletus, tostas de jamón de pato con foie y de gorgonzola con higos… Para después, ya sentados —en mesas redondas vestidas con manteles de hilo blanco—, empezar con un tiradito de atún rojo de almadraba y alcachofas a la brasa, y terminar con un lomo alto de Angus sobre puré trufado y salsa de boletus de plato fuerte. Todo, regado con una buena selección de vinos y champán mientras la banda de reggae Emmeterians amenizaba la velada.

© CLICK 10 Los novios, más enamorados que nunca, ya convertidos en marido y mujer. © CLICK 10 El emotivo paseíllo de la novia del brazo de su hermano, Teodoro, camino del altar, mientras sonaba Hombres G

Baile y concierto

Después, con los postres, llegaba el momento del baile y... comenzaban a sucederse los momentos apoteósicos. El primero, con el baile de los recién casados, como marcan los cánones. David y Christine abrieron la pista con Moonlight serenade, el clásico de Glen Miller, a cargo de la orquesta de jazz Big Wall Muro Band. Y con un instructor de baile muy especial: el coreógrafo Poty Castillo, que dejó por un momento a su mujer, la productora Isabel Navarro, para dar directrices. Como que él había coreografiado ese "número" que recordaba al de Lady Di y Travolta en la Casa Blanca... "David tiene piernas", nos comentaba ufano el cántabro después, y minutos antes de tener a Paula Echevarría entre sus brazos, para demostrarnos sus dotes de bailarín, algo que ya sabíamos. Lo que desconocíamos, en cambio, es cómo David Summers calienta la voz. Pues bien, canta por Sinatra New York, New York y I Got You Under My Skin. Fue ahí cuando, durante esta actuación, y quién sabe si aprovechando la confusión tras protagonizar el brindis, Christine desaparecía. La novia se estaba preparando para ese segundo punto álgido de la fiesta y no defraudó. Con joyas de Jennifer Behr, habitual en los escotes de Hailey Bieber, Jennifer Lawrence o Lady Gaga, y un diseño de la también neoyorquina Vera Wang, hacía su aparición estelar. Más festivo, divertido y sexi, con corpiño y mini de plumas, Christine se convertía en la reina de la pista mientras David, desde el escenario, marcaba la consigna de la noche con su temazo: Voy a pasármelo bien. ¡Era el pistoletazo de salida de un concierto privado de Hombres G! Como lo están leyendo. Y, sí, lo pasamos muy muy bien. Porque después vino Te quiero y Devuélveme a mi chica... Y tras su actuación no faltó de nada, ni el flamenquito de Lorenzo Perea Atienza ni la música electrónica después, a cargo de DJ Nano, que tomó los platos y subió el pistón de los decibelios... Una fiesta que terminó a la española, a las 3:30 de la mañana, porque había que darlo todo. No en vano, como nos contaban los novios, esta fiesta marcaba "un antes y un después en su relación" y compartían "la etapa más feliz" de sus vidas con sus "seres más queridos".

Christine escogió un vestido inspirado en el que lució Carolyn Be­ssette en su boda con John John Kennedy © CLICK 10 Sobre estas líneas, los novios, radiantes y felices, tras pronunciar sus votos. © CLICK 10 Sobre estas líneas, el momento en el que David y Chris reciben sus alianzas de manos del sobrino de Juan y Medio. © CLICK 10 Sobre estas líneas, el momento en el que se las intercambian.

—Y eso que los anillos ya os los disteis y habíais firmado los papeles. ¿Había nervios en esta nueva recta final?

DAVID.—Esta ha sido la verdadera celebración.

Christine.—Más nervios quizá ahora, pero hemos estado más ilusionados que nerviosos. Yo me desperté de buen humor, como siempre, pero, a medida que llegaba el momento... ¡Ay!

Sus zapatos eran los mismos con los que le pidieron matrimonio a Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York © CLICK 10 Sobre estas líneas, la novia, en un divertido momento junto a Paula Echevarría, vestida por Paloma Cuevas para Rosa Clará. © CLICK 10 Sobre estas líneas, Lorena van Heerde y su marido, Rafik Dehni. © CLICK 10 Sobre estas líneas, la exconcursante de 'Operación Triunfo' Samantha Gilabert. © CLICK 10 Debajo, Chris junto al empresario José Luis López tras la ceremonia, quien, por cierto, hizo un regalo dulcísimo a los novios y los invitados.

—Han sido muchas emociones...

C.—Muchas. Cuando me dieron el ramo con la foto de mi padre; cuando mi hermana vino a recogerme...

D.—Que Juan (y Medio) haya sido quien nos haya unido ha sido especial. Es como mi hermano. Somos amigos desde hace 40 años.

Paula Echevarría deslumbró con un diseño de Paloma Cuevas, de inspiración helénica y en color turquesa © CLICK 10 Sobre estas líneas, los novios, exultantes, junto a la pareja compuesta por la guapísima protagonista de 'Velvet' y Miguel Torres

—David, ¿cómo ha sido el momento de ver a Christine vestida de blanco?

D.—Estaba guapísima. Creo que está más guapa cuando está sin maquillar, pero hoy está espectacular.

C.—Eso me lo ha dicho 50.000 veces hoy (ríe), que estoy mucho más guapa sin maquillarme.

© CLICK 10 Los novios, tras haber recibido una lluvia de pétalos de rosas y haberse convertido en marido y mujer. © CLICK 10 Sobre estas líneas, la familia del novio al completo. En los extremos, el matrimonio compuesto por Charo Guerrero y Manuel Summers. Al lado de Charo, el hijo de ambos, Manuel, que coge a su abuela por los hombros, la matriarca, Consuelo Rodríguez; después, Lucía Summers, hija de David; Christine, y Dani Summers, el otro mellizo

—¿Y tú, Christine? ¿Qué has sentido al ver a David en el altar?

C.—Estuve aguantando las lágrimas todo todo el tiempo. Me temblaban las piernas.

'El Turronero' nos contó que se hizo amigo de los novios "hace año y medio" y que les regaló 50 tartas de turrón y una de las actuaciones de la noche, "entre otras cosas" © CLICK 10 Los novios con la teckel 'Norah', en los brazos de Christine, y los Hombres G con sus 'mujeres G': Rafa Muñoz y Crystina Pinacho, Javier Molina y María José Martín y Daniel Mezquita y Andrea López © CLICK 10 La familia de la novia, llegada de Estados Unidos. Así, podemos ver a David y Christine flanqueados por la mamá de Chris, Virginia López, y Teodoro, su hermano, junto a su mujer, Tammy Abramzon, y sus hijos, Gabriel y Leila

—David, ¿por qué era especial casarte con Christine hoy y organizar esta fiesta con ella?

D.—Porque, como escribí en una de mis canciones, "no es que la vida sea tan corta, es que es muy tarde cuando aprendes lo que importa" —recita el tema Si seguimos así—. Los dos estamos seguros de nuestro amor. Somos adultos y queremos despertarnos juntos el resto de nuestra vida.

© CLIC 10 Sobre estas líneas, los novios posan con un grupo de íntimos amigos: de izquierda a derecha, Miguel Torres, Paula Echevarría, Carlos Escario, Natalia de la Vega, Isabel Navarro y Poty Castillo. © CLICK 10 David Summers y Christine con las amigas de toda la vida de ella, la española Itzíar González Ruiz de Apodaca y las americanas Fran y Chris © CLICK 10 Los recién casados con otra pareja de 'besties', el boxeador y doble campeón de España, Cristian Morales, con su mujer, Raquel de la Orden.

—¿Cuál es ese detalle imprescindible de esta boda?

D.—Esta es una fiesta de músicos y artistas, así que no podía faltar la música en vivo.

"Nada más ver a David, me empecé a poner supernerviosa. Estuve aguantando las lágrimas todo el tiempo y me temblaban las piernas", nos cuenta Christine

© CLICK 10 Una simpática foto de Chris con los amigos de su ya marido © CLICK 10 'Los niños perrunos' de los novios: 'Norah' y 'Paco'.

—¿Habéis echado de menos especialmente a alguien en este día?

D.—Siempre echo de menos a mi padre en los momentos más felices de mi vida... Mi hermana, Lucía, no ha podido venir tampoco y me ha dado mucha pena... Lo mismo ha pasado con otros amigos artistas, que ahora es temporada de trabajo duro para nosotros, aunque es algo que ya me imaginaba. ¡Pero ha venido mi madre!

C.—A quien más he echado en falta ha sido a mi padre… Me hubiese encantado que me hubiera visto tan feliz (se emociona).

© CLICK 10 Sobre estas líneas, una panorámica del jardín donde se ofreció la cena. © CLICK 10 Sobre estas líneas, el novio bromea con Jaime Martínez-Bordiú. © CLICK 10 Sobre estas líneas, Poty Castillo. © CLICK 10

—Quienes no han faltado han sido ¡Hombres G!

D.—¡Claro! No podía ser de otra manera. Ellos son parte de mi familia más cercana.

"Siempre echo de menos a mi padre en los momentos más felices de mi vida... Mi hermana, Lucía, tampoco ha podido venir", nos confiesa el cantante © CLICK 10 © CLICK 10 © CLICK 10

—Christine, también ha venido la amiga que obró la magia de vuestra "primera vez"...

C.—Por supuesto. Ella ha sido una persona clave en muchos momentos de mi vida, es de mis mejores amigas de toda la vida. Siempre tiene un papel especial para mí.

En el jardín de su casa, David y Christine montaron las trece mesas en las que cenaron sus familiares y amigos, además del gran escenario para las actuaciones de la noche © CLICK 10 Sobre estas líneas, el primer baile de los recién casados, una coreografía ideada por Poty Castillo, al que vemos debajo con Christine, y que sorprendió a todos los presentes, que no habían visto jamás bailar al novio. 'David tiene piernas', gritaba Poty. 'Moonligh Serenade' fue el clásico de Glen Miller elegido para este momento, un tema interpretado por la orquesta de 'jazz' Juan Muro & Wall Big Band. © CLICK 10 © CLICK 10 © CLICK 10

—Oye, y ¿cómo has conseguido que David no viera tu vestido?

C.—No fue fácil. Me dijeron que no podía estar en la bolsa y lo colgué en la habitación el día de antes de la boda. Por eso tuve que poner la bolsa encima, tapándolo. Pero ya le dije a David: "Aquí no puedes mirar". Y me hizo caso.

Para su primer baile de casados, David y Christine eligieron Moon­light Serenade, una balada swing que Glenn Miller publicó en 1939 © CLICK 10 © CLICK 10 Poty, enseñando nuevos pasos de baile a las bellas invitadas © CLICK 10

—En España hay tradición de llevar algo nuevo, algo prestado y algo azul. ¿Has cumplido?

C.—En Estados Unidos también tenemos esa tradición. Las mujeres, muchas veces, se ponen zapatos azules precisamente por ello, pero es lo único que cumplí. Y prestado, como te dije antes, llevé la pulsera de una de mis mejores amigas.

—David, hasta hace una semana, estabas haciendo una gira con Hombres G por Estados Unidos. ¿Cómo has organizado los preparativos? ¿No ha sido una locura para ti?

D.—La verdad es que he delegado casi todo en Christine. Habíamos organizado ya algunas cosas, pero ella se ha ocupado de casi todo, dejándome a mí tranquilo para no estresarme más de lo que estresa una gira tan intensa. Siempre me apoya y me ayuda en todo lo que puede. Es un tesoro. Por eso me he casado con ella (ríe).

© CLICK 10 Christine había aprovechado para cambiarse de 'look' y reapareció con un vestido corto de Vera Wang, se fotografió con sus amigas y fue la mayor animadora de su 'chico'. Debido a la reciente gira de Hombres G por Estados Unidos, los novios solo tuvieron dos días para aprenderse la coreografía de Poy

—¿Habréis vivido esta "última" gira de una manera más especial?

D.—Las giras son todas especiales, pero esta ha sido maravillosa, espectacular. Chris solo ha podido acompañarme unos días, precisamente para poder organizar la fiesta. Vino con mi hijo a vernos a los dos de los shows más increíbles de este tour en Estados Unidos.

© CLICK 10 © CLICK 10 © CLICK 10 La fiesta, que se alargó hasta la madrugada, contó también con una sesión electrónica a cargo de DJ Nano, y pudimos ver a los invitados darlo todo: desde Raquel Revuelta y su hija Claudia al sobrino del novio, Manuel, pasando por Paula Echevarría y su inseparable amiga Marta Fernández

—Y ahora, ¿a dónde vais a ir de luna de miel?

D.—No sabemos todavía cuándo podremos irnos. La gira continúa.

Y ya saben lo que dicen para un roquero, que en la música, el camino hasta la cima nunca se acaba.