Hablamos con David Summers y Christine Cambeiro tras su romántica declaración de amor en las pantallas de Times Square

Ya nos lo decía Christine: David es muy romántico. Y él, ante nuestra cara de poker, se ponía a la defensiva. "¿Pero tú no has escuchado mis canciones?", nos increpaba. La americana tenía más razón que una Santa y, si no alcen la mirada y vean las fotos con las que se ilustra esta página. ¡La portada de ¡HOLA! en Times Square! Porque en ella, con una preciosa instantánea de la pareja, proclamábamos su amor y narrábamos su romance. Que David Summers y Christine Cambeiro se casan el 20 de julio y que, aunque la boda será en Madrid, la Gran Manzana fue testigo de su romance. Por eso, ahora, en el corazón luminoso de Manhattan, se ha obrado la magia.

© @cambeirochristine

© Getty Images Nos lo cuentan sus protagonistas desde Nueva York, porque para todos, excepto para David, el artífice, ha sido una sorpresa. El cantante habló con un amigo de un amigo que a su vez tenía un amigo… que podía conseguir lo imposible. Y lo hizo. David tenía un concierto; Christine aprovechaba para ver a su madre. "Y de repente, David quería ir al centro… Puff, con ese lío… ¡Y sucedió! Era lo último que me podía imaginar: verme en una pantalla en el mismo sitio por el que he pasado mil veces"

David ha escrito su personal guion de ¡Qué bello es vivir! plasmando el story board de su amor en un videowall del tamaño de un rascacielos. En él, están las fotos de su vida en pareja y, también, ¡qué alegría! nuestra portada. Y no porque David quisiera celebrar una fecha especial o un aniversario… No no, solo por impulso. O mejor dicho, por amor. Porque todos sus días juntos merecen una fiesta. "Yo no entendía nada", nos cuenta Christine. David tenía un concierto. Ella aprovechaba el tiempo de ensayos para ver a su madre… Pero, de repente, el cantante "estaba empeñado con ir al centro. Que habíamos quedado con un amigo y… pfff, ¿Times Square? ¿Con ese lío…?"

"No le apetecía nada… Venía con mala gana", ataja David en las explicaciones de Christine. Y de improviso ¡zas! El video de sus fotos en loop. "Christine se quedó de piedra. No se lo podía creer. Fue super emocionante", nos cuenta el líder de los Hombres G, que había hablado con el amigo de un amigo que a su vez tenía otro amigo… y consiguió lo imposible.

© Valero Rioja

© @cambeirochristine

"Era lo último que me podía imaginar en el mundo. Vernos en una pantalla en un sitio por el que he pasado mil veces. Ha sido como un sueño", confiesa la futura novia para quien, si tuviera que destacar un rasgo definitorio del carácter de David, éste sería el de "detallista". Perdón, rectificamos "superdetallista". De hecho, es él quien está al tanto de todos los preparativos de su próxima boda el 20 de julio, que, visto lo visto, promete ser espectacular. Como un show de Radio City. Y no es un dato random, los Hombres G tocaron después y llenaron. Obvio.