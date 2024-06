David Summers y Christine Cambeiro nos cuentan su historia de amor ‘de película’

El cine nos invita a soñar como espectadores con la magia de las películas. Consigue que atravesemos la cuarta pared, que nos pongamos en la piel de los personajes y que nos emocionemos con ellos... Sin embargo, muchas veces la realidad supera a la ficción, y esa magia que pensamos que solo existe en la gran la pantalla también se puede encontrar en la vida real. Este es el caso de David Summers , el cantante de icónicos temas como Venezia, Lo noto o Sufre Mamón, que tiene una relación desde 2017 junto a “la mujer de mi vida, porque, aparte de ser tan linda y tan buena, es un apoyo constante y eso me hace ser el doble de lo que soy”, nos cuenta el artista de su chica, Christine Cambeiro, en una sincera entrevista realizada por Luis Nemolato. Lo suyo es lo que se conoce como una historia de película.

© VALERO RIOJA “Nuestra vida en casa sigue siendo igual que antes de ponernos los anillos, nos queremos muchísimo. El amor sigue igual de grande”, nos cuenta Christine Cambeiro mientras hace una reflexión sobre su matrimonio junto al cantante.

“Yo estaba de gira con el grupo y Christine vino ese día…” Todo comenzó con un concierto de imprevisto en Nueva York, continuó con una estrecha amistad y, gracias a otro concierto en la Gran Manzana, terminó con una maravillosa vida en común en Madrid junto a los dos hijos mellizos del cantante. Este verano, podrán el broche de oro dándose el ‘sí, quiero’ delante de sus familiares y amigos en una boda al estilo ‘Old Hollywood’ con una Big Band incluida y alguna que otra sorpresa -como ha desvelado el intérprete de Un par de palabras- de la que no todavía no hay detalles… Aunque, si algo sabemos, es que nuestro ‘chico cocodrilo’ se subirá al escenario el día más importante de su vida y deleitará a los presentes con algún tema de ayer, hoy y siempre.

© VALERO RIOJA La feliz pareja posa en su hogar junto a sus perritos: ‘Noa’, su teckel, y ‘Paco’, su chihuahua.

Por su imagen pública, nadie diría que David es un romántico empedernido, pero lo es. ¡Y tanto que lo es! Para la pedida de mano se imaginó una mesa romántica a la luz de las velas con una buena e íntima cena durante su viaje por Colombia… pero todo se quedó en su cabeza. Tras un inesperado cambio de planes, el cantante sorprendió a su mujer con una proposición natural e improvisada en la calidez de su hogar - y con el pijama aún sin quitar-. Algo que nos recuerda la importancia de los pequeños detalles de la vida.

Aunque ellos ya estaban casados por lo civil. Se prometieron en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes de un día para otro -como quien dice. “Fuimos el día anterior a una joyería cerca de casa y ¡menos mal que tenían anillos de nuestra talla! Y que el joyero se enrolló y nos grabó los nombres esa misma tarde…”, nos relataba David en el último reportaje para esta revista.

© GTres

© GettyImages Sobre estas líneas, Daniel Mezquita, Javier Molina, David Summers y Rafael Muñoz de Hombres G actuando en el escenario del WiZink Center el 29 de diciembre de 2023. En la imagen superior, José Luis Martínez Almeida y la banda musical en la entrega de medallas de San Isidro 2024 en el Ayuntamiento de Madrid.

Unidos por la música

“Tocar en ciudades tan bonitas como Nueva York me ha permitido conocer a personas tan bonitas como ella”. David es un enamorado de su profesión y adora a sus seguidores, pero “nunca me hubiera relacionado con una fan”. El artista siempre ha defendido que lo que le gustó de Chris es que no era su seguidora, solo fue al concierto por acompañar a su amiga. Como en una película, el destino quiso juntar a dos personas de distintos mundos y han creado una bonita relación con “el objetivo de ser completamente sinceros el uno con el otro y de respetar el espacio de cada uno”. Un verdadero flechazo que sigue igual de vivo como el primer día. Así lo hemos podido comprobar en las canciones de su último álbum La esquina del Rowland , un disco dedicado a ella, ‘el yin de su yang’.

© GettyImages/VALERO RIOJA

© GettyImages Sobre estas líneas, David Summers dando el pregón de las Fiestas de San Isidro 2024 junto a su mujer. En la imagen de arriba a la izquierda, posando antes del concierto ‘Christmas By Starlite’ 2023 de Sting & Juan Magan en Ifema.