Con su novia y sus mellizos: la imagen más familiar de David Summers en el pregón de San Isidro

Las Fiestas de San Isidro han comenzado con la tradicional lectura del pregón desde el balcón de la Casa de la Villa, que este año ha corrido a cargo de David Summers. Acompañado del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; miembros del equipo de Gobierno y los portavoces de los grupos municipales, el cantante ha agradecido el "honor" de pronunciar este pregón "a la mejor y más hermosa ciudad del mundo" que "esté donde esté, será mi sitio, mi hogar, a donde yo siempre querré llegar".

El líder de Hombres G ha destacado que "esta ciudad me vio nacer hace 60 años y más de 40 los he pasado cantando, enamorado de ella y de todos sus rincones… y me lo ha dado todo. En ella nos juntamos hace muchos años cuatro hermanos que me regaló la vida". Madrid, ha subrayado Summers, “siempre ha vivido abrazada a nuestra música y acurrucada en nuestras canciones".

Echando la vista atrás al inicio de su carrera, el cantante de Hombres G ha recordado que "cuando empezábamos, en los felices 80, Madrid era el destino de todas las partes de España, hoy es el destino de todos los que hablan español, de gente de todas partes del mundo que han elegido venir aquí para quedarse. Madrid está hecha de todos, por eso los que somos de aquí somos de todas partes".

Asimismo, ha destacado que se trata de una ciudad "de personas con buen rollo, con ese algo especial que, desde el minuto uno, hacen que te sientas de aquí. Por eso esta ciudad es tan increíble, porque está sostenida por bellas y valientes personas que trabajan, crean, arriesgan y disfrutan de la vida". Y, ha deseado, "que eso sea siempre así, que nada ni nadie pueda impedirlo jamás; eso es algo en lo que tenemos que trabajar todos juntos, queriéndonos, respetándonos y aceptándonos".

David Summers ha llegado a la plaza de la Villa acompañado de su novia, Christine Cambeiro, la profesora de inglés con la que lleva casi seis años de noviazgo y de la que asegura estar muy enamorado. También han estado junto a él sus mellizos, Lucía y Daniel, de 24 años, nacidos durante su matrimonio con Marta Madruga.