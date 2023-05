¡Los años no perdonan! Las confesiones y bromas de David Summers, de Hombres G, a sus casi 60 años

Hombres G cumplen 40 años sobre los escenarios y para celebrarlo harán una gira por España este verano. David Summers, Rafa Gutiérrez, Daniel Mezquita y Javi Molina viven una segunda edad de oro en la música y volverán a deleitar al público con sus exitos Marta tiene un marcapasos, Devúelveme a mi chica o Venecia. Sus temas los bailan niños y mayores y se confiesan felices de haber logrado abarcar un público. tan amplio. "Estamos viviendo el mejor momento de nuestra vida, disfrutando más que nunca y con un abanico cada vez más más amplio de público, desde niños hasta abuelos”, señala el líder de la banda.

Aún así los años pasan y la edad no perdona. David Summers, de 59 años, ha hecho una confesión que ha dejado atónito a màs de uno. Después de cuatro décadas deleitando a sus fans con sus canciones, el músico ha revelado que utiliza teleprompter. "Nunca lo he llevado en mi vida… me acordaba de todas mis letras pero tuve un episodio de ansiedad y ahora tengo que llevarlo", reconoce. "No lo miro en todo el show pero me tranquiliza llevarlo por si se me va la olla…", admite mientras confiesa que la edad pasa factura a todos. "A ver te sientes más cansado, antes hacíamos once conciertos seguidos… en el 86 en agosto hicimos 28 y acababas y nos íbamos de pedo…". Ahora ya "son días de malestar y cargo de conciencia… ", apunta Rafa Gutérrez, de 63.

Javi Molina, a sus 58, revela que, aunque sufre ciertos achaques, el ritmo no le para. "Me han infiltrado las dos rodillas, las dos caderas, los dos hombros por la artrosis, pero todavía doy saltos mortales", asegura con una sonrisa. Lo cierto es que ninguno pierde el sentido del humor y como dice Rafa "la diferencia es que tomo cuatro o cinco pastillas pero ahora con receta… y la primera es la de la memoria… porque si no, no te acuerdas de donde están las demás", bromea. Dani Mezquita es el más joven de todos ellos con 57 y sigue a tope. "Yo de momento bien, toco madera", pero reconoce que los tiempos han cambiado: "Ahora llegamos al hotel y hasta mañana, hasta mañana…"

Mucho han cambiado aquellos amigos de la infancia que formaron una banda para divertirse y por supuesto, ligar, pero conservan la esencia y una misma convicción: la música es su pasióm. A nivel personal,.David Summers mantiene una relación sentimental desde hace más de cuatro años con Christine Cambeiro, una profesora de inglés de la que se enamoró años después de separarse de Marta Madruga, su novia de toda la vida. Con eella se casó en 1992 y tuvo a sus dos hijos mellizos, Daniel y Lucía. El niño ha seguido sus pasos en la música, mientras que Lucía es enfermera veterinaria.

Rafa Gutiérrez admitió en una entrevista en 2021 con Yordi Rosado que tivo que elegir entre Hombres G y su esposa. Él fue el primero que se casó y el primero en divorciarse. "Yo tenía 25 años y era la primera o segunda gira que hacíamos. Recuerdo que me casé en 1985 y a los cuatro días estábamos tocando en Zaragoza. No nos veíamos", explica. "Ella tenía su parte de razón, llevábamos un año casado y no nos veíamos y aquello perdió la magia y todo . Entonces ella me dio a elegir" y lo tuvo claro.