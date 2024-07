Ryan Reynolds y Blake Lively revelan por fin, después de un año y medio, el nombre de su cuarto hijo

La ya numerosa familia de Ryan Reynolds y Blake Lively sumaba un miembro más en el mes de febrero de 2023. Es entonces cuando la pareja dio la bienvenida a su cuarto bebé, del que no habían desvelado ni el sexo ni el nombre. Hasta ahora. Ha sido durante el estreno de Deadpool & Wolverine en Nueva York cuando Ryan ha revelado por fin uno de los misterios en torno a su cuarto bebé. Solo uno, eso sí, aunque se pueden adivinar los dos con esta importante pista. Los actores tenían ya tres hijas, James, de 9 años, Inez, de 7, y Betty, de 4, cuando dieron la bienvenida a su cuarto hijo.

Como dijo Ryan en esta première, el bebé se llama Olin, un nombre de origen nórdico que significa antepasado o descendiente de los antepasados. Aunque no se ha dicho si es niño o niña, este nombre suele ser de género masculino. “Quiero dar las gracias a mi mujer, Blake, que está aquí, quiero dar las gracias a mis hijos, James, Inez, Betty, Olin, que están aquí” dijo Ryan en el estreno, según recoge Variety. “Espero que, si tengo suerte, este sea el momento mas traumático (me refiero al contenido de la película) que nos ocurra en la vida” bromeó.

Ryan y Blake posaron en la alfombra roja donde la intérprete acaparó de nuevo buena parte de las miradas. La actriz lució figura con un mono ajustado en tono rojo brillante con detalles negros, que dejaba sus hombros al descubierto, y una coleta alta. Estilismo a juego con los tonos del traje que luce el antihéroe al que interpreta su marido en la película. Igualmente combinada, pero en su caso con los colores de Wolverine, fue Gigi Hadid, una de las mejores amigas de Blake, que llevó un conjunto de crop top y falda de Miu Miu.

Las dos continuaron estas gamas de color en la fiesta posterior al estreno que se celebró en un local de la Gran Manzana. De nuevo Blake llevaba un vestido con volantes rojos, mientras que Gigi escogió un original diseño en tono amarillo intenso que parecía una gabardina. En la misma fiesta se pudo ver a Emma Corrin con su novio Rami Malek.

Blake Lively y Ryan Reynolds se conocieron en 2010 en el rodaje de Linterna verde y un año después ya estaban saliendo juntos. La boda llegó en el otoño de 2012, una ceremonia que se celebró en Carolina del Sur tras la que cumplieron su deseo de formar una numerosa familia. Su último bebé llegó a principios de 2023 por sorpresa pues ellos no anunciaron su nacimiento, que se conoció después de que Blake compartiera una imagen suya con vaqueros en la que ya no se veía su “tripita” de embarazada. La pareja tiene una sólida relación en la que son frecuentes las bromas y el sentido del humor, una simpatía que no dudan en mostrar de manera pública para alegría de sus seguidores.