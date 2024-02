La historia de amor de Rami Malek y Emma Corrin, la pareja más enamorada de los BAFTA El actor de 'Oppenheimer' y la actriz que dio vida a una joven Diana de Gales en 'The Crown' salen desde el verano pasado

Los actores Rami Malek y Emma Corrin protagonizaron algunas de las imágenes más románticas de la ceremonia de entrega de los premios BAFTA. El actor de Oppenheimer, de 42 años, y la actriz británica, de 28, ​​que dio vida a la princesa Diana de Gales en la cuarta temporada de The Crown, no podían apartar la mirada el uno del otro durante toda la ceremonia. Salen juntos desde el pasado verano e hicieron oficial su relación cespués de ser sorprendidos besándose en un parque de Londres el pasado mes de septiembre.

Sonrisas, abrazos y miradas cómplices se sucedieron entre esta pareja durante toda la velada en el Royal Albert Hall de Londres. A su llegada no posaron juntos en la alfombra roja, donde la actriz suele acaparar más miradas por sus looks más vanguardistas y transgresores. A diferencia de Lady Di, el personaje que le valió el Globo de Oro a la mejor actriz de en 2021, Corrin eligió esta vez un conjunto de Miu Miu compuesto de un crop top de color negro y manga larga, combinado con unos shorts del mismo tono, medias azul celeste y una falda de gasa transparente adornada con dos grandes lazos a los lados. Y para completar el look un velo de rejilla en color negro.

Corrin quiso acompañar a su pareja en una noche tan especial como son estos premios considerados como los Oscar del cine británico. La película Oppenheimer, en la que Malek da vida a David L. Hill, un físico experimental que colabora con Robert Oppenheimer, se llevó siete premios, entre ellos el de mejor película, mejor director para Christopher Nolan, mejor actor para Cillian Murphy y mejor actor de reparto para Robert Downey Jr. Con todos ellos celebró el triunfo y a su lado estaba su novia, de la que estuvo en todo momento muy pendiente.

El pasado verano comenzaron a circular rumores sobre un posible romance entre Rami Malek y Emma Corrin, ​​algunas fuentes hablaron de sus supuestas "citas". Al parecer les vieron besándose durante un almuerzo en Kent, y no pareció importarles que alguien pudiera verles, o acudiendo juntos al concierto de Bruce Springsteen en Hyde Park. Sin embargo, la confirmación no llegó hasta que el pasado mes de septiembre fueron captados besándose en un parque de Londres y en octubre fueron fotografiados de la mano por las calles de París en el marco de la Semana de la Moda.

Antes de salir con Corrin, el ganador del Oscar por Bohemian Rhapsody estuvo relacionado con su coprotagonista en la película de Freddie Mercury, Lucy Boynton, quien interpretaba a su novia en la ficción. Estuvieron juntos cinco años hasta que él fue visto abrazado a la actriz francesa Léa Seydoux, con quien rodó la película de James Bond Sin tiempo para morir.

