Blake Lively explica la 'regla' que ha hecho funcionar su matrimonio con Ryan Reynolds durante 12 años

Forman una de las parejas más admiradas y poderosas de Hollywood, pero si hay algo que caracteriza a Blake Lively (36 años) y Ryan Reynolds (47) es que siguen tan enamorados como el primer día. Sus carreras han estado llenas de éxitos y cuentan con fans en todos los rincones del mundo, pero han conseguido encontrar el equilibrio perfecto entre el trabajo y su vida personal. De hecho, han formado la familia que siempre soñaron junto a sus cuatro hijos: James, de 9 años, Inez, de 7, Betty, de 4 y un bebé de un año del que todavía no han revelado el nombre.

- Blake Lively antes y después: así ha cambiado en estos años

La actriz de Gossip Girl y el protagonista de Deadpool son conscientes de la fama que tienen, pero cuando llegan a casa el glamour y los focos se quedan fuera. Los actores hacen todo lo posible para que sus hijos lleven una vida lo más normal posible, al menos mientras sean tan pequeños. Así lo ha confesado Blake en el podcast de su amiga Amber Tamblyn, con la que coincidió en 2008 en la película The Sisterhood of the Traveling Pants.

La actriz no suele hablar de su vida privada, pero esta vez ha hecho una excepción y ha contado cuál es el secreto para que su matrimonio siga intacto durante tantos años. "Cuando Ryan y yo nos juntamos, establecimos la regla de no trabajar al mismo tiempo", dijo Lively, añadiendo: "Para que siempre podamos priorizar nuestra vida personal".

- Ryan Reynolds habla por primera vez sobre el nacimiento de su cuarto hijo con Blake Lively

La intérprete de películas como El secreto de Adaline, Un pequeño favor o Salvajes ha confesado que en algunos momentos les ha resultado muy difícil cumplir con ese acuerdo, especialmente cuando empezaron a salir juntos y ella estaba rodando constantemente. "Estoy acostumbrada a trabajar duro y seguir, seguir.... y no parar. Sobre todo en la época de Gossip Girl, que duró seis años de mi vida y a veces rodábamos incluso tres episodios a la vez", ha contado. Pero ahora es diferente y lo más importante es encontrar un "equilibrio".

- Ryan Reynolds muestra el orgullo que siente por su mujer

En 2019, el actor de Deadpool ya hizo referencia a cómo se organizaba con Blake para estar siempre juntos. "Los niños se quedan con nosotros y así la familia permanece unida. Ahí es donde está el hogar. Ya sea que estemos en España, Utah o Nueva York, mientras estemos juntos, estaremos en casa", dijo a la revista People.

Gracias a todo eso, los actores han conseguido una sólida relación después de 12 años juntos. Hay que recordar que fue en 2010 cuando sus caminos se cruzaron por primera vez en el rodaje de la película Linterna Verde. Entre ellos hubo mucha química, sin embargo, en ese momento los dos tenían pareja: él estaba casado con Scarlett Johansson y ella era novia de su compañero de reparto en Gossip Girl, Penn Badgley. No fue hasta un año y medio despúes cuando sus caminos volvieron a unirse y tuvieron su primera cita en Boston.

"Fue una cita doble. Ella iba con otro chico y yo iba con otra chica. Sin duda fue una cita muy rara sobre todo para los otros dos, porque entre nosotros había fuegos artificiales. Fue raro al principio, pero creo que es la mejor forma de tener una relación, empezar como amigos", confesó Ryan Reynolds en una ocasión a Entertainment Weekly.

- Descubre la decoración de la casa de Blake Lively en Nueva York, de estilo rústico y techos altos

En septiembre de 2012 conocimos la noticia de que se habían casado por sorpresa en una íntima ceremonia celebrada en Carolina del Sur. Después la pareja ha dado la bienvenida a sus tres adorables hijas: James, Inez y Betty. En febrero de 2023, la actriz anunció el nacimiento de su cuarto hijo. "Tengo tres hijas, algo que nunca en un millón de años hubiera imaginado. Yo vengo de todos niños, ya que tengo tres hermanos mayores, así que para mí tener tres hijas ha sido un gran viaje y amo cada segundo de ello".

- La declaración de amor de Blake Lively a su marido en directo

En 2022, Ryan fue homenajeado en los Premios Anuales de la Filmoteca Estadounidense que se celebraron en el Hotel Beverly Hilton y Blake le sorprendió subiendo al escenario para dedicarle unas palabras. La actriz de Gossip Girl destacó el "corazón, humor e integridad" de su marido, además de hacer referencia al amor incondicional que tiene por su familia. "Ahora yo soy su hogar y nuestras niñas son su hogar. Aunque tenga que cruzarse todo el mundo o volver de una reunión al otro lado de la calle, siempre vuelve a casa (...) Manchado de barro, de sangre, con cicatrices protésicas, trajes de superhéroe, zapatos de claqué o maquillaje de payaso... papá siempre vuelve a casa", dijo emocionada.