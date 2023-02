Ryan Reynolds habla por primera vez sobre el nacimiento de su cuarto hijo con Blake Lively

A pesar de que son dos grandes estrellas de Hollywood, Blake Lively (35) y Ryan Reynolds (46) son de lo más discretos en lo que se refiere a su vida personal. Así lo han demostrado con el reciente nacimiento de su cuarto hijo, puesto que no ha habido una presentación o un comunicado oficial del bebé, solamente una fotografía en la que la protagonista de Gossip Girl aparecía ya sin su barriga, dando por hecho que había dado a luz. Sin embargo, el actor ha hablado con naturalidad sobre cómo están siendo los primeros días siendo una familia aún más numerosa. "Estamos muy emocionados. Lo estamos haciendo todos genial", explicaba en una entrevista con el programa de la NBC Power Lunch.

VER GALERÍA

Y es que en su caso, la experiencia es un grado que juega a su favor. "No habríamos hecho esto cuatro veces si no nos encantará. Si a estas alturas no nos hubiéramos adaptado tendríamos un grave problema", confesaba entre risas. Aunque el matrimonio disfruta al máximo de la paternidad, no todo es un camino de rosas, y, como en la mayoría de hogares en los que viven niños pequeños, hay momentos en los que el caos y el desorden se apoderan de todo. "Mi casa parece un zoo", unas palabras que sacaron una sonora carcajada a los allí presentes porque se sintieron identificados con esta situación.

VER GALERÍA

Blake Lively antes y después: así ha cambiado en estos años

Un instante muy desinhibido en el que Kelly Evans, uno de los presentadores del espacio de entretenimiento, intentó aprovechar para sacarle más información sobre el nuevo miembro de su hogar. "No lo voy a decir, ¡esto no es un anuncio de nacimiento!", declaraba haciendo gala de su característico sentido del humor, pero sin dar más detalles del género del bebé o el nombre que han elegido.

VER GALERÍA

¡Qué manera de sufrir! La divertida reacción de Blake Lively ante la emoción de Ryan Reynolds en el fútbol

De lo que no cabe duda es que este bebé y sus tres hermanas: James (7), Inez (5) y Betty (2) son la máxima prioridad del matrimonio de artistas. Precisamente, por ellas, el intérprete de Free Guy se tomó en 2021 un año sabático, puesto que quería que las niñas tuvieran una rutina adecuada a su edad, sin depender de la agitada agenda de viajes que va implícita en los contratos cuando se comienza un rodaje. Tras este descanso, vuelve a ponerse frente a las cámaras, ya que está previsto que el próximo 2024 llegue a los cines la tercera entrega de Deadpool, saga de superhéroes de la que Ryan es protagonista.

VER GALERÍA

El divertido vídeo con el que Blake Lively revela el talento oculto de Ryan Reynolds

Por su parte, Blake Lively aprovechó la retirada temporal de su marido para volver a los escenarios, porque cuando fue madre por tercera vez decidió hacer una pequeña pausa. Tiene pendiente de estreno tres proyectos de ficción distintos: The Making of, una comédia romántica en la que trabajará al lado de Diana Keaton, Richard Gere y Lin-Manuel Miranda; Proxy, un intenso thriller de ciencia ficción; y El secreto de mi marido, un largometraje basado en la novela homónima de Liane Moriarty.