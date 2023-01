Así es la familia numerosa de Marie Kondo por la que ha renunciado a mantener su casa ordenada

Marie Kondo, la gurú de la organización, creadora del método de limpieza KonMari, autora de bestsellers, esposa y madre de tres pequeños, ha realizado una confesión que ha sorprendido al mundo y que ha dejado con la boca abierta a muchas de sus incondicionales fans. Convertida en sinónimo de limpieza, Kondo ha admitido que se ha dado "por vencida" y que ha dejado de ordenar su casa y mantener todo de manera impecable después de dar la bienvenida a su tercer hijo en 2021. "Mi casa está desordenada, pero la forma en que paso mi tiempo es la correcta para mí en este momento y en esta etapa de mi vida", ha confesado la escritora en una entrevista a The Washington Post.

La japonesa que encontró la fama mundial gracias a su libro La Magia del Orden y a su programa ¡A ordenar con Marie Kondo!, emitido en Netflix, ha admitido que la maternidad le ha hecho cambiar el orden de sus prioridades. "Hasta ahora, yo era una limpiadora profesional, así que hice todo lo posible para mantener mi casa ordenada en todo momento. Pero terminé dándome por vencida. Ahora me doy cuenta de que lo que es importante para mí es disfrutar el tiempo con mis hijos en casa” señalaba.

Marie, quien revolucionó la manera en cómo organizamos nuestro hogar y que en más de una ocasión confesó que de pequeña su gran pasatiempo era leer revistas de decoración y estilo de vida, se ha dado cuenta que mantener una casa minimalista llena solo de artículos que "despierten alegría" (y que se almacenen por categorías y colores) se ha vuelto una meta cada vez más inalcanzable a medida que su familia ha ido creciendo.

Kondo, de 38 años, y su marido Takumi Kawahara, de 39, contrajeron matrimonio en 2012. "Cuando Takumi se me declaró no tenía dinero para comprarme un anillo", recordaba ella misma en una entrevista. Y es que antes de convertirse en el CEO y gerente de KonMari Media, el imperio que creó de la nada la reina del orden, Kawahara trabajaba en ventas y marketing en una compañía de Osaka, Japón, que le daba para vivir muy modestamente.

Tres años más tarde de su enlace y ya establecidos en Los Ángeles, el matrimonio daba la bienvenida a su primera hija, Satsuki, y poco después, en 2016, a la segunda, Miko. Ambas se convirtieron en dos “mini” ayudantes de su mamá, aunque su principal tarea era la de jugar y desordenar. "Mis hijas no arreglan la casa por sí solas, pero cuando les pido ayuda participan. Trato de hacerlo divertido para que entiendan que puede ser una actividad que se disfruta", declaró en ¡HOLA! México.

En 2021 se sumaba a la “pandilla” su tercer hijo, un niño, y tomaba la decisión de regresar a Japón y renunciaba a una de sus dos niñeras, momento en el que decidió dar un giro a su particular método, centrándose menos en el orden y más en kurashi, un concepto japonés que se traduce más o menos como "la forma ideal de pasar nuestro tiempo". Se enfoca así en ordenar el tiempo de uno, más que el espacio de uno. "Ordenar significa ocuparse de todas las 'cosas' de tu vida", escribió en su último libro que lleva por título El método Kurashi. "Entonces, ¿qué es lo que realmente quieres poner en orden?" se pregunta ahora la japonesa.

“Cuando éramos solo nosotros dos, mi casa estaba bastante cerca de ese ideal(...) pero ahora tenemos diferentes prioridades y en este momento lo que nos genera alegría es jugar con nuestros hijos, pasar un rato divertido con ellos y si está desordenado no pasa nada. No quiero perder el tiempo enfadándome. Tus hijos solo son pequeños una vez, así que no te preocupes, disfruta ese momento” declaraba recientemente Kondo en el Daily Mail.

Y es que tal y como ha indicado la que fuera gurú de la organización su estilo de vida ha cambiado totalmente. “Cuando empecé, estaba trabajando muy duro y ese era mi ideal. Estaba recibiendo muchas lecciones de limpieza, ayudando a mucha gente, adquiriendo mucha experiencia. Pero ahora quiero pasar más tiempo con mi familia” indicaba Kondo, quien es consciente que a medida que sus hijos vayan creciendo su estilo de vida también lo hará.