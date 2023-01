¡Qué manera de sufrir! La divertida reacción de Blake Lively ante la emoción de Ryan Reynolds en el fútbol

¡Animando hasta el último aliento! Así hemos podido ver a Ryan Reynolds (46) este fin de semana en el partido de los Wrexham, club de fútbol galés de quinta división del que es propietario desde 2020 junto al también actor Rob Mcelhenney (45). El protagonista de Deadpool está completamente volcado en su proyecto deportivo, e, incluso, sueña con alcanzar la proeza de ascender a la Premier League (primera categoría), en un futuro cercano. "Hemos estado sobresalientes. Somos un equipo con carácter, corazón y calidad", declaraba a la prensa británica tras el empate a tres del último enfrentamiento.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Sin embargo, el deporte rey no siempre le ha sacado una sonrisa al artista, puesto que cuando compró el equipo por unos dos millones de libras, su mujer Blake Lively (35) no reaccionó demasiado bien. "Todavía estamos trabajando en ello, no ha sido fácil que lo asimile, pensaba que era una locura", confesaba en una entrevista con Jimmy Fallon. Por ello, no es de extrañar que la actriz de Gossip Girl haya querido gastarle una broma por su desmedida emoción en las gradas. "Viendo en directo un episodio de ansiedad de mi marido".

VER GALERÍA

De la misma manera, Reynolds reconocía que al principio de esta aventura había tenido que pedir ayuda a David Beckham porque sus conocimientos sobre fútbol eran escasos cuando hizo la adquisición. "Fue humillante, pero verlo a través de sus ojos lo cambió todo, ahora estoy realmente obsesionado", confesaba sobre su nueva afición.

VER GALERÍA

Blake Lively deja boquiabierto a Ryan Reynolds con la transformación de su vestido en la Gala MET

VER GALERÍA

La familia crece

A buen seguro que Ryan transmite esta pasión a sus tres hijos: James, Inez y Betty, de 7, 5 y 2 años respectivamente. Además, dentro de pocos meses, llegará a su hogar otro bebé que llenará de todavía más alegría sus vidas. Aunque todavía no han desvelado si se trata de un niño o una niña lo que está claro es que el matrimonio está de lo más ilusionado con su familia numerosa.

VER GALERÍA

Precisamente, sus hijos han sido los causantes de que la estrella de Alerta Roja se haya tomado un año sabático en lo referido al mundo de la actuación, puesto que busca centrar todos sus esfuerzos en su crianza. El propio Ryan explicó en el portal de noticias estadounidense People la importancia que tenía para él estar presente en los momentos vitales de sus retoños, como podía ser ir al colegio o ayudarles con sus tareas, y que estos puedan tener una rutina como cualquier otro niño de su edad sin depender de la agitada agenda de viajes que va implícita en los contratos cuando se comienza un rodaje.

VER GALERÍA

Ryan Reynolds, operado tras detectarle un pólipo durante una colonoscopia preventiva

Por su parte, Blake Lively ha aprovechado la retirada temporal de su marido para volver con más fuerza que nunca a los escenarios, cuando fue madre por tercera vez decidió hacer un pequeño stand by. Un tiempo de descanso que le ha permitido recargar las pilas, buena muestra de ello es que ya tiene puesto en marcha 3 proyectos de ficción distintos: The Making of, una comédia romántica en la que trabajará al lado de Diana Keaton, Richard Gere y Lin-Manuel Miranda; Proxy, un intenso thriller de ciencia ficción; y El secreto de mi marido, un largometraje basado en la novela homónima de Liane Moriarty.

El divertido vídeo con el que Blake Lively revela el talento oculto de Ryan Reynolds