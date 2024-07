Así es Arianna Aragón, hijastra de Carlos Sobera y nuevo fichaje de 'First Dates Hotel'

Las puertas de First Dates Hotel están a punto de abrirse. Será este martes a las 22:50 cuando Telecinco estrene este programa con el que no solo llega una versión diferente del formato First Dates, sino también nuevos fichajes. Entre ellos, Arianna Aragón. Ella estará a cargo de la atención y servicio a las mesas de los solteros junto a Rocío de Porres Rolita. Arianna, que es hijastra de Carlos Sobera -director de First Dates Hotel- ya sabe lo que es estar ante las cámaras de televisión y también sobre las tablas del teatro, pero, además, proviene de una importante saga de artistas. En este vídeo te contamos quién es.