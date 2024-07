Hablamos con Marina Daza, la manicurista de Rosalía que ahora se abre paso en la música

Pocas cosas hay más icónicas que las famosas uñas de Rosalía y es que todo lo que lleva o enseña la cantante catalana se convierte en tendencia. Con pedrería, brilli-brilli, de todos los colores y estampados pero siempre extra largas. Una de las personas en las que ha confiado confiando para sus diseños es Marina Daza, una joven sevillana de 29 años, que comenzó a interesarse por el nail art desde bien pequeña y que, desde 2023, está apostando también por su carrera musical, que compagina con su salón de belleza, 'La Santa Phobia', donde también cuenta entre sus clientes con futbolistas como Borja Iglesias. Desde entonces, la andaluza ha publicado ya más de una decena de temas, que se pueden escuchar en plataformas digitales, y ahora sorprende con el tema Luces Moradas, que está teniendo una notable acogida.

-¿Cuál es la historia que hay detrás de esta canción y qué nos quieres transmitir con ella?

-Es un tema que se me ocurrió mientras daba un paseo con un amigo en mi coche, que tiene luces moradas en el interior. Es ese amigo que te gusta y que sabes que tú le gustas a él, pero con el que nunca podrá ocurrir nada por esa amistad que hay entre los dos. Él se ha identificado en la letra, pero nadie ha dicho nada (risas).

-¿Tus letras siempre tienen que ver con tus vivencias personales?

-Siempre. Yo empecé a escribir y a componer porque necesitaba desahogarme y no quiero perder esa esencia. Me gusta transmitir lo que estoy viviendo y cómo me siento. En las épocas en la que sufrido depresión y ansiedad, la música me ha ayudado muchísimo. De hecho, todo esto empezó al sufrir un desamor. Ese desengaño me impulsó a decir: “Necesito cumplir mi sueño de verdad, escribir y desahogarme”.

-¿Estás contenta con la acogida que está teniendo la canción?

-Muchísimo, porque no me lo esperaba. Soy consciente de que me me queda muchísimo camino por recorrer y que hay gente que llega y otra que no. Tengo totalmente los pies en la tierra porque he comenzado hace tan solamente un año y tengo la sensación de que estoy teniendo demasiada suerte.

-¿Por qué dices eso?

-Porque nunca me había atrevido nunca a meterme en un estudio al no considerarme lo suficientemente buena. Nunca veía el momento de hacerlo. Ahora no es que crea que soy mejor, pero creo que he encontrado mi estilo y, además, he sentido la necesidad de transmitir lo que estoy viviendo y si me siento bien o mal. Y la verdad es que estoy supercontenta.

-¿Cuál es tu meta?

-Yo creo que la meta de cualquier cantante es que la gente conozca su música y que la escuche y se sienta identificada con ella. Ese es realmente mi objetivo. Yo no me dedico a esto porque quiero hacerme famosa, sino porque quiero desahogarme con mis letras. Y además estoy deseando sacarlas a la luz para saber qué opinan los demás y ver si les gustan y si se sienten identificados con ellas.

-¿Siempre te ha gustado cantar?

-Sí, sí, desde pequeña. Mi madre siempre me cuenta que, ya con tres o cuatro añitos, me llevaba en el autobús y yo empezaba a cantar en inglés inventado porque no sabía ni español. ¡Imagínate! Por lo visto, estaba siempre cantando. Después, con el paso de los años, encontré primer trabajo como cantante de orquesta.

-¿Había más artistas en tu familia?

-Mi abuela siempre me ha dicho que ella cantaba en los teatros, pero no he visto todavía ningún video (risas). Las abuelas se inventan un poco las cosas, pero a lo mejor es verdad. Y mi madre cantó en la orquesta en la que años después trabajé yo.

-Tengo entendido que ya has hecho algunas duetos, ¿con qué artista harías uno en estos momentos?

-Hay un artista que que me gusta muchísimo que se llama Deuce. Me encanta la música que hace. Y ya, como sueño lejano, me gustaría hacer una colaboración con Rosalía, aunque soy consciente de que no va a pasar. Por soñar que no quede.

-Además de cantar, tienes tu propio negocio, el salón de belleza “La Santa Phobia”, ¿cómo puedes gestionar tu tiempo?

-Ahora estoy intentando acostumbrarme, pero lo paso bastante mal porque a lo mejor estoy haciendo unas uñas y tengo los cascos puestos haciendo varias llamadas. Y eso que todavía no he llegado al nivel de estar haciendo bolos. Como todos los meses tengo un lanzamiento, estoy con los cascos escuchando el master de una canción que me acaban de mandar para ver si me gusta el resultado y mientras estoy haciendo unas uñas. Termino de hacerlas, cobro y me pongo el próximo videoclip que tiene que salir para comprobar que está todo bien. Así que estoy todo el rato en ambas cosas. Al principio me agobiaba, pero ahora me siento super productiva. Eso sí, me encantaría el día de mañana poder dedicarme solamente a la música y llevar mis negocios de otra manera.

-¿Tu clientela que te comenta de tu trayectoria musical? ¿Están al tanto de ella?

-Sí, sí. Las mujeres de 70 y 80 años, me preguntan: “Niña, tú qué cantas”. Abren YouTube, les escribo mi nombre y se ponen a escucharme en su casa o vienen aquí todos los días. Ahora me siguen muchísimo y se aprenden las canciones. Es graciosísimo y me hace mucha ilusión.

-También le has hecho las uñas a Rosalía, ¿cómo os conocisteis?

-En su día, publicó una historia en Instagram para anunciar que necesitaba a alguien le hiciera las uñas en Sevilla. Yo no me había enterado, pero empecé a recibir muchísimas notificaciones de todo el mundo, avisándome. Y nada, a los dos minutos ya me me había mandado un audio.

-¿Te dio algún consejo cuando hablabais de música?

-A mí me dijo que siguiese con lo mío. De hecho, cuando saqué la canción Que me quiera más, que es la canción que más me gusta de todas las que he hecho, porque ha sido como el antes y el después en mi vida personal, se la mandé y me dijo: “Sigue así”.

