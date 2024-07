La vida de Francisco, Cayetano Rivera y Julián Contreras cuando se cumplen 20 años de la muerte de su madre

2024 es una fecha difícil de olvidar para Francisco y Cayetano Rivera. Este año se cumplen 40 años de la muerte de su padre, Francisco Rivera Paquirri, que falleció el 26 de septiembre de 1984 por la cornada de un toro de nombre Avispado en la plaza de toros de Pozoblanco, y 20 años de la de su madre, Carmen Ordóñez, que murió un día como hoy, 23 de julio, pero del año 2004, dejando a sus dos hijos completamente huérfanos. Un trauma difícil de superar para estos dos Rivera Ordóñez, que heredaron la pasión de su padre, su abuelo y su bisabuelo por la tauromaquia. Ellos tenían 10 y 7 años cuando murió su progenitor, y 30 y 27 años cuando tuvieron que despedirse para siempre de su madre. A ellos se une el tercer hijo de Carmen Ordóñez, Julián Contreras Jr, nacido de su segundo matrimonio con Julián Contreras, y al que también le golpeó en gran medida la tragedia: primero vivió la separación de sus padres, después los supuestos malos tratos de Ernesto Neyra a su madre, y finalmente el fallecimiento de su progenitora cuando solo tenía 18 años.

© GTRES

Mucho ha cambiado la vida de los tres hijos de Carmen Ordóñez desde su último adiós. Francisco Rivera, separado de Eugenia Martínez de Irujo y con una hija en común, Cayetana, de 24 años, que es el vivo retrato de su abuela, volvió a rehacer su vida sentimental junto a Lourdes Montes, una abogada reconvertida en diseñadora con quien se casó y tuvo dos hijos, Carmen y Curro, que hoy tienen 8 y 5 años. El matrimonio se dio el 'sí, quiero' en dos ocasiones, por primera vez el 14 de septiembre de 2013 en su casa familiar en Ronda, El recreo de San Cayetano, y por la Iglesia, en la Capilla de Los Marineros de Sevilla, sede de la Hermandad de la Esperanza de Triana, el 12 de julio de 2014, un lugar con gran significado para el diestro.

Con el tiempo vinieron los hijos en común de la pareja y el deseo del torero de retirarse. El diestro se cortó la coleta el 2 de septiembre de 2017 en la corrida Goyesca de Ronda tras 23 años de carrera. Las razones fueron muchas, pero una de gran peso. "He visto llorar de miedo y angustia a Lourdes... No puedo hacer sufrir a los míos toda la vida”, contaba en exclusiva en las páginas de ¡HOLA!

© GTRES

A día de hoy no mantiene una relación estrecha con su hermano Cayetano, aunque siempre defenderán que tienen la misma sangre y eso nada ni nadie lo cambiará. Pero bien es cierto que su relación es distante. El motivo del distanciamiento comenzó a raíz de la Goyesca de Ronda de 2019, que, como gestor, Francisco, no contó con su hermano Cayetano para el cartel. Desde entonces han sido contadas las ocasiones en las que les hemos visto juntos. "Con Cayetano, ni es paz ni es guerra. Es que las circunstancias son las que son. No hay que darle más vueltas de hoja ni buscar nada raro. Ante todo, somos hermanos", señalaba Francisco tras coincidir con su hermano en septiembre de 2022 en la Real Maestranza de la Caballería de Ronda con sus respectivos hijos.

© GTRES

No obstante, a ello le siguieron las declaraciones en las que el marido de Lourdes Montes calificó de "torpe" como torero a su hermano pequeño, algo que no fue para nada del agrado de Cayetano. Sin embargo, ambos han demostrado que son hermanos y lo seguirán siendo pese a sus diferentes formas de pensar. "Cayetano y yo no somos iguales y en muchas cosas chocamos. Mi relación con Cayetano no es mala, simplemente es que tampoco estamos todo el día juntos. Es una relación normal, hablamos cuando tenemos que hablar y cuando no, no hablamos.

© GTRES

Cayetano se separó de Eva González, está volcado en su carrera en los ruedos -toreará en la corrida homenaje a su padre Paquirri en Málaga por el 40 aniversario de su muerte- y en el cuidado de su único hijo, Cayetano, de 6 años. Tras su separación de la presentadora y exMiss España, el diestro recuperó la ilusión en el amor junto a la presentadora portuguesa María Cerqueira, con quien lleva año y medio de relación, y ya ha acudido en alguna ocasión a los ruedos para apoyar a su chico.

© GTRES

Diferente es la relación que mantienen con Julián Contreras Jr., de 38 años. El hijo mayor y el menor de Carmen Ordóñez vivieron un duro cruce de acusaciones a comienzos de año en relación a los problemas que tuvo su madre por los supuestos malos tratos que sufrió por parte de Ernesto Neyra. Julián hizo unas declaraciones sobre su hermano Francisco en las que reveló que era "un tipo soberbio que carece por completo de autocrítica", dijo Julián en Lecturas. "No tiene relación con ninguno de sus tres hermanos pero fíjate qué curioso que él no asume ninguna responsabilidad", destacó.

Sin embargo, después de años de desavenencias y muchos problemas económicos, su única preocupación a día de hoy es su padre, diagnosticado una dolencia degenerativa desde hace años y operado por una grave enfermedad que podría conducirle a la ceguera.