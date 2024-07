Oriana Sabatini y Paulo Dybala se casan en una boda de 14 horas llena de estrellas

Este fin de semana se ha celebrado uno de los grandes acontemientos en Argentina: la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Tras seis años juntos, la cantante y el futbolista se han casado rodeados de familiares y muchos amigos en una ceremonia que tuvo lugar en una exclusiva finca en Exaltación de la Cruz, que se encuentra a 80 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. La pareja se dio el 'sí, quiero' en el Dok Haras, un lujoso lugar de eventos que muchas estrellas argentinas eligen para su enlace, como el cantante Coti y Cande Tinelli, que el pasado mes de febrero organizaron allí su boda con 400 invitados.

© orianasabatini

© orianasabatini

Su gran día

"Ahora si, para siempre 🤍", es el mensaje que Oriana ha escrito en sus redes junto a estas imágenes. La artista argentina tuvo la boda con la que siempre había soñado y estaba realmente espectacular. Para su enlace conel amor de su vida, lució un exclusivo diseño de Dolce&Gabbana de escote palabra de honor, ajustado al cuerpo y con una cola espectacular. Además, le dio su toque personal añadiendo unos guantes de encaje.

En cuanto al beauty look, la novia se decantó por un bonito semirecogido con toda la melena ondulada y lo decoró con un lazo de color blanco. Su maquillaje resaltaba su belleza natural y optó algo clásico, con un ahumado en tonos rosas y grises, eyeliner muy pronunciado y labios rosas perfilados en un tono más oscuro.

© bettinafrumboli © bettinafrumboli

© cnavar

La felicidad de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini

Como era de esperar, los padres de la novia tuvieron un gran protagonismo. Catherine Fulop eligió a Gino Bogani, pionero de la alta costura argentina que lleva más de 60 años vistiendo a importantes estrellas del país. La actriz y modelo venezolana, de 59 años, posó sensacional con su vestido de terciopelo de color azul noche con detalles de pedrería y manga larga.

A su lado, el orgulloso padrino Osvaldo Sabatini, que optó por una creación de Nicolás Zaffora. "Un traje hecho a medida que no solo destaca por su sofisticación, sino que también refleja la tradición y el compromiso con la calidad de nuestra sastrería artesanal", han comentado sobre el look que llevó el actor y empresario argentino.

© vickii_miranda © gabitaguerrerom

Minutos antes del 'sí, quiero', Catherine quiso utilizar su cuenta personal para escribir una emotiva carta a su hija. "Confío plenamente en la decisión que estas tomando al tomar a Paulo como esposo. Siento que viste en el su bondad, la humanidad de su corazón, el buen padre que podrá ser para tus hijos, si Dios los bendice con esa dicha. Deseo con todo mi corazón que Paulo te ame tanto como tu papá me ha amado a mí, a nosotras, todo este tiempo. Me queda bendecirte hija, Dios y la virgencita te bendigan a ti y a tu futuro esposo Paulo. Te amo para siempre hija mía. Mamá ♥️".

También acaparó todas las miradas la hermana pequeña de la novia, que se decantó por un vestido de raso de color gris. Tiziana Sabatini fue una de las encargadas de hablar durante la ceremonia y su discurso dedicado a su hermana y su cuñado fue tan emotivo que muchos no pudieron evitar las lágrimas.

© tizianasabatinif Tiziana Sabatini, hermana de Oriana

Una exclusiva lista de invitados

La boda de Oriana y Paulo reunió a un sinfín de estrellas. La actriz Valentina Zenere fue una de las que mejor se lo pasó, al igual que la cantante Emilia Mernes, que acudió junto a su pareja, Duki. Entre los invitados también se encontraban Ricky Montaner y su mujer, Stefi Roitman, que arriesgó con su look al llevar un sugerente diseño con trasparencias de color burdeos y la melena recogida en una trenza XXL.

Aunque por el momento no han trascendido imágenes, se sabe que acudió Tini Stoessel, que es amiga íntima de la novia. La cantante y actriz argentina confesó sentirse muy emocionada de poder acompañar a su Oriana en este tan especial y, como curiosidad, se reencontró con su exnovio, el futbolista Rodrigo de Paul.

© melisklar Valentina Zenere © stefroitman Stefi Roitman

© emiliamernes Emilia Mernes y Duki

© martiiiiiiguez Las amigas de la novia

Los jugadores de la selección argentina

Tampoco faltaron algunos compañeros de Paulo de la selección de argentina. Es el caso de Ángel Di María, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Giovanni Lo Celso, que disfrutaron de la fiesta junto a sus respectivas mujeres.

La boda de Oriana y Paulo fue un verdadero fiestón y duró más de 14 horas. Eso sí, no hay muchas fotos ya que los novios pidieron expresamente a todos sus invitados que no utilizaran sus teléfonos móviles. Ha sido horas después cuando han surgido algunas de esas imágenes y hemos podido ver que, además de cantar y bailar hasta la madrugada, también se cambiaron de look, pusieron tatuajes temporales y todo tipo de accesorios y complementos para los invitados.

© ccamilagalantee © valucervantes

© domenechcaro

© domenechcaro

Una de las ausencias más destacadas

A pesar de que les acompañaron sus familiares y muchos amigos, hubo dos grandes ausentes en la boda. Nos referimos a Alice Campello y Álvaro Morata, que no pudieron acudir porque están de vacaciones en Cerdeña junto a sus hijos. La influencer italiana y el capitán de la selección española de fútbol son amigos íntimos de la pareja. Es más, fueron cómplices y parte fundamental de su pedida de mano en noviembre de 2023 en Roma.

"¡Amigos! Qué pena tremenda no haber podido ir. Os queremos muchísimo y os deseamos toda la felicidad del mundo", escribió Alice en sus redes mostrándose muy apenada por no haber ido.