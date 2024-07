Todos los detalles de la gran boda de Oriana Sabatini y el futbolista Paulo Dybala este sábado en Argentina

Cuenta atrás para que Oriana Sabatini y Paulo Dybala se conviertan en marido y mujer. Este sábado, la cantante e influencer y el futbolista, se darán el 'sí, quiero' acompañados por sus seres queridos en una espectacular boda celebrada en Argentina, su tierra natal. Os contamos todos los detalles que conocemos del gran día.

© sabatinioriana

Después de cinco años juntos, dieron el gran paso comprometiéndose después de que Paulo se arrodillara en una romántica pedida frente a la Fontana di Trevi de Roma, donde protagonizaron una escena de película el pasado mes de octubre de 2023. Un instante muy emocionante en el que estuvieron acompañados por Álvaro Morata y Alice Campello como testigos de su amor. Una feliz noticia que anunciaron ellos mismos a través de sus perfiles públicos, al igual que algunos de los detalles de su enlace.

© Oriana Sabatini

Su noviazgo revolucionó Argentina cuando se conoció en 2018, y ahora, Paulo Dybala y Oriana Sabatini ponen el broche de oro a su historia de amor este 20 de julio. Una fecha que desveló el presentador argentino Ángel de Brito: “Bueno, voy a revelar el enigma y contar quién se casa el 20 de julio, en el Día del Amigo, es nada más y nada menos que Oriana Sabatini y Paulo Dybala”.

Los invitados

En este mismo programa y cadena de televisión, la cantante contó hace poco más de un mes que en el día más especial de su vida quería estar rodeada por la gente que de verdad le importa: "No tenemos definido, tampoco queríamos que sea muy grande. Ese día es tan especial, en los casamientos que fui veo a mis amigas saludando gente que tal vez ni conocen. Si te pones a calcular los minutos que pasas hablando con cada persona, con gente que quizás ni conoces. El primer mes ya teníamos la lista. No invité gente de compromiso". Entre los asistentes se espera que estén Alice Camepello y Álvaro Morata. Según los medios de comunicación del país, también estarán presentes los deportistas Ángel Di María, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Giovanni Lo Celso, junto a sus respectivas mujeres.

© orianasabatini

El lugar de la ceremonia

En cuanto al lugar donde van a sellar su relación para siempre, han escogido El Dok - Haras, ubicado en Partido de Exaltación de la Cruz, Provincia de Buenos Aires. Uno de los lugares más lujosos y excepcionales del país que fue construido e inaugurado en plena pandemia. Especializado y distribuido en un paisaje de parques llenos de especies autóctonas dando lugar a un espacio único en el que poder realizar bodas al aire libre o si lo prefieren los novios, el Dok Haras dispone de una pequeña pero muy cálida y pintoresca capilla, que permite hacer las ceremonias religiosas allí mismo.

© ElDokharas

“Mi papá está llorando. Ayer fuimos al Dok e hicimos una pasada, un ensayo. Ahora nos vemos bastante seguido, yo vengo bastante seguido a Argentina, y si no a veces ellos van a Estados Unidos y aprovechamos cuando tengo que trabajar allá”, contó Oriana Sabatini , quien desde hace varios años vive en Roma junto a Paulo. También compartió que ha puesto toda su confianza en Claudia Villafañe, una reconocida weddding planner. Una de las cosas que más claras tenía es que quiere que su boda empiece pronto: "Como hay ceremonia y es invierno queremos que haya un poco de sol. Queremos aprovechar lo lindo lugar, que es un campo enorme y abierto".

© ElDokharas

Los momentos más especiales

Uno de los momentos más especiales para la novia es, sin duda, el instante en el que recorre del brazo de su padre el pasillo que le separa de su prometido. Oriana detalló que "voy a entrar con mi papá y después bailaremos juntos el vals". Otro de los detalles que tenía que decidir, pero que siempre tuvo claro, era quién les iba a casar: "Nos va a casar el cura que casó a mis papás — Catherine FulopOsvaldo Sabatini —. Fue el cura de mi colegio. Yo lo llamé y le dije que no practico la religión, pero que quiero que venga como un amigo a hacer la ceremonia. Simbólicamente quería que fuera la misma persona que los casó a mis papás. Mis amigas y las familias lo conocen, es alguien súper cercano a nosotros".

© orianasabatini

El menú de boda

A pesar de que no han desvelado el menú completo ni el cocktail que van a poner degustar los invitados, Oriana reveló en el programa Sería Increíble (en el canal de streaming OLGA) cómo será su pastel de bodas. La cantante contó que el reconocido chef pastelero Damián Betular será el encargado de su pastel. “Casi me desmayo de la emoción cuando Claudia (Villafañe) me lo dijo. Nunca había pensado tanto en la torta y todo el mundo me preguntaba a mí por eso. A mí me gusta un poco clásica, blanca, y por dentro tiene que ser chocolate y dulce de leche".

© orianasabatini

El vestido de novia

Si hay un secreto bien guardado que no se desvela hasta el día de la boda, ese es el vestido de novia. En el citado programa también adelantó que quería dos vestidos: uno para la ceremonia y otro para el momento del baile y la posterior fiesta: "El primer vestido ya lo tengo, pero me gustaría tener dos para ponerme uno cómodo y perrear tranquila, y me lo quiero hacer acá". De hecho, fue su propia madre, Catherine Fulop, quien desveló el diseñador: "Ella no se está haciendo el vestido acá y eligió a Dolce & Gabanna como diseñador. Es impresionante porque van a tener los dos, sí, Paulo también, cambios de vestuario. Es una boda muy clásica". De hecho, a principios de este mes, fueron juntas a visitar la firma italiana en el centro de Milán para los últimos detalles.

© orianasabatini

En cuanto al maquillaje, fue el pasado 20 de junio cuando a través de su perfil público compartió su primera prueba. Para este día la cantante ha optado por ponerse en manos de Bettina Frumboli para lucir perfecta en su casamiento. De hecho, no es la primera vez que se decanta por ella. En cuanto al peinado, la prometida de Dybala contará con Zacarías Guedes, un hair artist que tiene en su cartera de clientes a celebridades como Tini Stoessel y Nathy Peluso.