Alice Campello y Álvaro Morata podrían regresar a Italia, el país donde todo comenzó

El futuro de Álvaro Morata podría estar lejos de España, pero en el país de su esposa, Alice Campello. Los rumores suenan cada vez más fuerte sobre el inminente fichaje del delantero del Atlético de Madrid por el AC Milán. Parece tan real que incluso el presidente del club rojiblanco Enrique Cerezo se ha pronunciado sobre su marcha. ¿Se va a ir al Milan?", le preguntaron, a lo que él respondió: "Parece ser que sí. El que quiere estar en el Atlético se queda, y el que no, se marcha".

© GTRES

Durante estas últimas semanas se ha hablado mucho acerca de la salida del jugador rojiblanco. Morata llegó a desestimar una oferta del equipo de Arabia Saudí Al Qadisiya, liderado por Míchel, lo que hizo pensar en que toda sus intenciones era quedarse a las órdenes de Simeone. Entonces no barajaba la oferta del club italiano, uno de los pocos países por los que estaría tentado él y su familia al tratarse del lugar de origen de su esposa. No podemos olvidar que en Italia fue inmensamente feliz durante su etapa en la Juventus de Turín. Cuando llegó en verano de 2014 no se imaginaba lo mucho que cambiaría su vida no solo a nivel profesional, sino también sentimental. Allí conoció a la que hoy es su mujer y madre de sus cuatro hijos, Alice Campello, nacida en Mestre, una localidad cercana a Venecia y a 300 kilómetros de Milán.

Turín, la capital de la región de Piamonte, fue el lugar de los inicios de su historia de amor, de sus primeras citas y el matrimonio guarda imborrables recuerdos de su estancia. Aunque Milán no es Turín, sigue siendo Italia, el país al que tan unida está Alice Campello y en el que nació su tercer hijo, Edoardo. No obstante, en Milán, la capital mundial de la moda y el diseño, hubo un punto de inflexión, ya que allí se produjo el primer encuentro de la pareja. Álvaro Morata no paraba de dar "likes" a las fotos de Alice, hasta que un día él se armó de valor y le envió un mensaje privado. La italiana no sabía en realidad quién era y le preguntó a sus padres, que le advirtieron que se mantuviera alejada de los futbolistas. "Intenté ignorarlo, pero en el fondo había algo que me impulsaba a responder. Le escribí y al cabo de una semana nos vimos en Milán", contó la empresaria en la revista italiana Chi.

© alvaromorata

Después de esa cita a principios de 2016, su noviazgo avanzó de un modo vertiginoso. Apenas unos meses después, Morata regresó a Madrid y Alice se instaló en la capital con él. A finales de ese mismo año el entonces jugador del Real Madrid le pidió matrimonio durante una función del Mago Pop y en 2017 se convertían en marido y mujer en una boda de cuento celebrada en Venecia. Solo un mes después del sí, quiero pusieron rumbo a Inglaterra para que el futbolista jugara en la liga inglesa con el Chelsea.

© alicecampello

Su historia de amor ha traspasado fronteras, han estado juntos en Italia, España, Inglaterra y ahora podrían estar de nuevo de vuelta a Italia, un país que a él y su familia le ha dado tanto. El 29 de julio de 2018 dieron la bienvenida a sus hijos mellizos Alessandro y Leonardo en Venecia; el 29 de septiembre de 2020 a Edoardo en Turín y el 9 de enero de 2023 a Bella en Navarra. El fichaje de Morata podría estar listo en cuestión de horas y podría firmar por cuatro años con el club italiano con un sueldo de entre 4,5 y 5 millones de euros por temporada.