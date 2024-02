Coti protagoniza 'la boda del año' en Argentina: 400 invitados y una novia poco convencional

Después de muchos meses de espera, por fin se ha celebrado la que para muchos argentinos era la gran boda de 2024. El cantante Coti Sorokin (50 años) se ha casado con Candelaria Tinelli (33) en una ceremonia que ha tenido lugar en una exclusiva finca en Exaltación de la Cruz, que se encuentra a 82 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Como era de esperar, todas las miradas estaban puestas en los novios, que estaban exultantes de felicidad tal y como puede verse en estas imágenes. Para su gran día, Coti y Cande decidieron vestirse totalmente de blanco y lo cierto es que sus looks han sido de lo más comentados.

Una boda por todo lo alto

El intérprete de Nada de esto fue un error y la hija del reconocido presentador y productor de televisión argentino Marcelo Tinelli quisieron celebrar su boda de una forma inolvidable. Por eso, primero se dieron el 'sí, quiero' ante 90 invitados en la capilla del exclusivo Dok Haras. Se trata de un complejo con diferentes estancias que ofrecen una ambientación campestre y muy romántica. Después, continuaron celebrando su amor con el resto de los invitados en una megafiesta que tuvo lugar hasta altas horas de la madrugada y en la que no faltó la buena comida, las fotos y, por supuesto, la música.

Les acompañaron sus familias y muchos amigos

Según ha publicado la prensa argentina, les acompañaron alrededor de 400 invitados. Entre ellos se encontraban sus seres queridos, amigos íntimos y muchos compañeros de profesión. Eso sí, los momentos más emotivos los protagonizaron con sus respectivas familias. No faltaron los padres de la novia, Marcelo Tinelli (que acudió con su novia Milett Figueroa) y Soledad Aquino; además de todos los otros hijos del conductor argentino: Mica, Francisco, Juana y el pequeño Lorenzo. El cantante posó así de orgulloso junto a sus hijos: Maia e Iván, que nacieron en 1995, y Leyre y Dylan, en 2004, fruto de su relación con Valeria Larrarte.

“Me acosté temprano porque me venció la emoción. La emoción de todo lo que pasó. Fue único, irrepetible, creo que no lloré tanto en toda mi vida cuando la vi. Hermosa, mi hija, hermosa... Se me cae la baba", ha dicho Marcelo Tinelli en un vídeo que ha compartido en sus redes sociales. "Ese momento de la caminata, rumbo al altar para darle a mi hija a su marido, a mi querido Coti, fue otra cosa que no me voy a olvidar jamás", añadió emocionado.

El original look de Cande Tinelli

Además de la celebración, si hay algo que ha sido muy comentado ha sido el look de la novia. Cande fue fiel a su estilo y los que la conocen ya sabían que no iba a elegir un vestido tradicional. Al llegar al enlace dejó a todos sin palabras con su espectacular vestido diseñado por Gustavo Pucheta y unas originales botas a juego, creación de Fabián Paz.

La influencer argentina quiso impactar con su estilismo, y no hay duda de que lo consiguió al dar el 'sí, quiero' con este original diseño de manga larga y cuello alto con bordados, brillos y transparencias, además de corpiño y una larguísima cola. En cuanto al peinado, Cande apostó por recoger su melena en un moño a media altura donde llevaba sujeto su velo XXL.

Sus otros dos vestidos

Pero ese no fue el único vestido que se puso para su enlace. La hija de Marcelo Tinelli sorprendió con otros dos lookazos, tal y como puede apreciarse en estas imágenes que compartieron algunos de los invitados. La novia se cambió y se puso un vestido blanco de tirantes de corte sirena que combinó con una chaquetilla de plumas y bordados a juego, pero también sorprendió a todos sus invitados con un vestido negro largo de encaje de manga larga y una sugerente abertura lateral que dejaba al descubierto sus botas altas repletas de hebillas. El cantante argentino hizo lo mismo y cambió su impecable traje blanco por otro totalmente negro. No faltaron los sombreros, ya que lució varios diseños a lo largo de la noche.

Triunfó el amor

Después de vivir su gran día, Cande ha estado compartiendo algunas de sus fotos favoritas y ha publicado un mensaje muy romántico que refleja todo lo que siente en estos momentos. "Anoche no fue una noche normal. Algo especial había en el aire. Se respiraba paz, amor, felicidad, y mucha emoción. Todo fue perfecto. Como tenia que ser. Lugar, familia, amigos, mis bebés de cuatro patas. Mi corazón explota de felicidad", comienza diciendo la hija de Tinelli.

"Tuvimos una sobredosis de amor entre todos. Se sentia en el ambiente. Solo tengo palabras de agradecimiento a todos y todas. Mucha gente trabajó duro para que esto sea así de increíble. Ni de más, ni de menos. Todo era justo. Hermoso. Me llevo a mi almohada una profunda sensación de paz y alegría. En un universo ideal, desearía que todos los días de mi vida sean como anoche".

"Amo a mi familia con locura. Hoy me costó separarme después de unos días mágicos. Te amo mi amor @cotioficial 💘 Me siento muy muy muy feliz. Soy más feliz a tu lado. Te elijo para que sigamos recorriendo esta vida juntos, con la risa, el respeto, y el amor que nos caracteriza. Solo vos y yo sabemos cuanto atravesamos juntos, para hoy estar donde estamos. GRACIAS 🙏🏻✨ Me queda la luna llena de anoche tatuada en el alma. 24-2-2024", ha confesado.