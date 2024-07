Quién es quién en la octava temporada de 'Élite'

Es un momento agridulce para los fans de Élite, ya que la serie se despide para siempre después de seis años. El 26 de julio se estrenarán los ocho capítulos de la octava y última temporada de esta ficción adolescente de Netflix que sorprenderá hasta el último minuto. Además de resolverse las tramas que quedaron abiertas e introducir inesperados giros de guion, al colegio Las Encinas llegan nuevas incorporaciones que prometen ser una auténtica revolución y de los que te contamos todo a continuación.

© Matías Uris/Netflix

A falta de cuatro días para el estreno, uno de los más esperados de la temporada estival, sabemos que la trama tiene como ingredientes los secretos, las rivalidades, la corrupción y los excesos. La llegada de los hermanos Emilia y Héctor Krawietz, líderes de la asociación de antiguos alumnos de Las Encinas, hace temblar los cimientos del colegio. Influyentes, poderosos y corruptos, los Krawietz sembrarán el caos allá por donde vayan y destrozarán las vidas de los que caigan en sus redes. Solo Omar será capaz de plantarles cara y estará dispuesto a lo que sea con tal de verles caer, porque, en definitiva, representan lo que siempre ha estado mal en el centro escolar.

La actriz que da vida a Emilia Krawietz es Ane Rot, un rostro popular de la pequeña pantalla al ser una de las presentadoras de Micky Mouse Squad, programa de Disney Channel para Boomerang TV. Además, ha trabajado en Por los pelos, ha protagonizado la película El club de los lectores criminales junto a Álvaro Mel y ha formado parte de varios cortometrajes. También aparece en un videoclip del grupo Eskean Kristo. Artista multidisciplinar, se ha formado en la escuela de interpretación Work in Progress y ha recibido clases de canto.

© Matías Uris / Netflix

La mitad de este dúo que va a revolucionar Élite en los próximos capítulos es Nuno Gallego, quien finalizó hace dos años su formación en interpretación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD). Esta ficción de Netflix es una gran oportunidad para su carrera, pero no es su debut ante las cámaras. El actor ourensano, que domina la danza y la música, se estrenó en 2020 como uno de los protagonistas del corto La última partida. Poco después dio el salto a la televisión con Historias de UPA Next y UPA Next, donde se hizo popular gracias a su papel de Darío.

© Matías Uris/Netflix

Entre las nuevas caras se encuentra Alexandra Pino como Guillermina. Ha estudiado interpretación y música y ha participado anteriormente en ficciones como Madres, Caronte, Sin identidad, Desaparecidos y Atasco. Al reparto se suma también Mario Ermito como Pier. El actor italiano causó sensación el verano pasado en Un cuento perfecto, pero ya había aparecido en Por los pelos. Ha trabajado como modelo para importantes firmas y es ser un popular personaje televisivo por su participación en Grande Fratello 12 y Grande Fratello (las versiones italianas de Gran Hermano) y en Tale e quale show ( la edición atalayan de Tu cara me suena). Tras formar parte del citado concurso, inició una carrera como cantante y sacó dos temas.

© Matías Uris/ Netflix

Para el fin de esta era regresa Mina El Hammani, que ya estuvo entre la temporada uno y cuatro dando vida a Nadia, quien se marcha a estudiar a Estados Unidos. Compartirá escenas con su hermano, interpretado por Omar Ayuso, el más veterano de la serie puesto que solo ha faltado en una de las ocho entregas. Además, continuarán André Lamoglia (Iván), Valentina Zenere (Isadora), Mirela Balic (Chloe), Greb Ablosimov (Eric), Fernando Líndez (Joel), Nadia Al Saidi (Sonia), Ander Puig (Nico), Carmen Arrufat (Sara), Iván Mendes (Dalmar) y Maribel Verdú (Carmen).

Estos nombres forman parte de una larga lista de jóvenes intérpretes cuyas vidas han cambiado tras su paso por Élite. "Hemos tenido la fortuna de estar rodeados de un elenco alucinante, de un equipo y unos directores de lujo. Muchos empezaron a caminar con nosotros y ahora vuelan altísimo. Qué orgullo que nosotros fuéramos su trampolín", asegura Carlos Montero, el creador de esta ficción que ha batido récords en Netflix desde su primera temporada y que, sin duda, quedará siempre en la memoria de los espectadores.