'Élite', la factoría de las estrellas: los actores que ha descubierto la serie

María Pedraza

En 2018, la vida de María Pedraza cambió para siempre gracias a Marina Nunier, la protagonista de la primera temporada de Élite. No era su debut ante las cámaras ya que un año antes había trabajado en la película AMAR y en La casa de papel, pero en ese momento la ficción sobre la banda de atracadores no había llegado aún a Netflix y no era todavía un fenómeno internacional. La actriz no deja de encadenar proyectos y ha encabezado el elenco de títulos como Toy Boy, El verano que vivimos y Las niñas de cristal. Además, se ha convertido en uno de los rostros más deseados de la moda y la publicidad