André Lamoglia, el 'chico de Netflix' que conquista la moda: 'Maribel Verdú es 'top', trabajar con ella fue increíble'

Se hizo conocido en nuestro país gracias a su papel de Iván en la quinta temporada de Élite (Neftlix), hace dos años, pero lo cierto es que André Lamoglia (Río de Janeiro, 1997) llevaba muchos años trabajando en las producciones más seguidas de su Brasil natal. La serie Juacas, de Disney Channel, le dio una inmensa visibilidad en toda Latinoámerica, donde regresa siempre que puede... que es a menudo, pues André adora viajar. Así nos lo cuenta él mismo en el último de sus destinos, Desalía, organizado por Ron Barceló en Maspalomas (Gran Canarias). Allí tenemos la oportunidad de charlar con el actor sobre series, moda, su trabajo con Maribel Verdú y sus ídolos. Y aunque comienza diciendo que no tiene ningún icono, termina confesando con quién adoraría trabajar.

Lo primero: ¿qué tal lo estás pasando? ¿Como está siendo tu experiencia en Desalia?

Es la primera vez que vengo y está bien tener unos días casi libres. Yo no conocía esta parte de Canarias y me sorprendió mucho, me pareció muy bonito y me está gustando. Tengo ganas de recorrer un poco más, la verdad, y también de visitar las dunas.

Hace justo dos años hablamos contigo y con Martina Cariddi tras el 'boom' de 'Élite', cuando os escogieron como embajadores de una firma de moda, precisamente, brasileña. ¿En qué has cambiado en este tiempo?

Profesionalmente yo creo que ha cambiado positivamente, ¿no? Tuvimos un par de temporadas más de la serie y, como sabemos, llega a mucha gente, lo cual como actor ayuda a que te lleguen más oportunidades. También es una forma de enseñar mi trabajo, entonces yo estoy feliz con esos cambios.

¿Te gusta o te molesta que te sigan llamando "el chico de 'Élite'"?

Bueno, era lo que hacía en la serie: yo era un "chico de élite". Pero es verdad que uno va cambiando y deja de ser lo que era antes. Antes me decían que era "un chico de Disney", luego de Élite... y luego seré el chico del próximo proyecto.

Esa serie hizo que fueras súper conocido en España, ¿qué es lo mejor y lo peor de la fama?

Yo creo que la llevo bien. Es cierto que hay que tener la cabeza muy, muy centrada porque tu imagen, tu opinión, lo que compartes... llegan a bastante gente y hay que tener cuidado porque, aunque no tengas la intención, pueden afectar a alguien entonces. Eso sería el punto que, no diría negativo, pero al que hay que prestar atención. Y el punto positivo de la fama es lo que te decía, que mi trabajo es más conocido. La fama es una palabra "graciosa" porque es muy relativa: la fama es una cosa para uno y otra cosa para otro.

En la última temporada de 'Élite' trabajaste con una de las actrices españolas más reconocidas: Maribel Verdú. ¿Cómo fue rodar con ella?

Fue increíble. Maribel es top y aprendí mucho. De hecho, las secuencias que más me gustan de la última temporada de la serie son con ella, uno se siente muy bien cuando está con alguien que te aporta, ¿sabes? Y era muy guay verla también fuera de las cámaras, cómo se portaba. Es divina.

Cuando se lanzó esa última temporada, entrevistamos a Mirela Balić, con quien también compartías muchas escenas. Nos contó que le encantó trabajar contigo porque eres muy divertido...

Ella es una actriz positiva, siempre llega con energía también y eso se agradece porque muchas veces tenemos la presión en el set de hacer bien nuestro trabajo. Pero cuando lo compartes con gente guay, que tiene "buena vibra", es lo mejor.

Y tras ese éxito, ¿qué nuevos proyectos tienes en el horizonte?

Este año estamos buscando proyectos que tengan que ver con con la estrategia que tenemos ahora, que nos puedan aportar. No puedo adelantar nada por ahora, pero espero que pronto, sí.

¡Lo que también estás haciendo este año es viajar muchísimo! ¿Dónde vives en realidad?

Yo vivo en el avión (bromea). No, estoy viviendo en Madrid, pero es verdad que siempre me estoy moviendo. Y a mí me gusta eso: tener una base que es Madrid, pero no tener siempre la misma rutina. Ya llevo unos tres años en esta ciudad y me gusta mucho: la calidad de vida, la comida, la conexión que tiene con todo el mundo... Estás al lado de Portugal, de Italia; lo mismo sucede si quieres ir a Estados Unidos, coges un vuelo de 7 horas y estás en Nueva York. Echo de menos Río de Janeiro, a mis amigos, mi familia, mi ciudad... pero voy bastante, siempre que puedo.

También viajas para asistir a desfiles de moda: por ejemplo, te vimos en el último show de Off White en París. ¿Por qué te interesa vincularte con la moda?

Creo que la moda también está muy conectada con mi trabajo como actor. Si te paras a pensar en el figurín, en el vestuario de una serie o de una peli, aporta mucho: te lleva a otra época, te dice mucho del personaje... Yo como actor, por ejemplo, cuando me pongo la ropa del personaje, es como ya me cambia el chip y entro en él. Entonces creo que está muy conectado en este sentido, y aparte también me gusta todo lo que es vestirme. Yo creo que moda es sentirse bien, es expresar personalidad, y por eso también me gusta este mundo y cada día voy aprendiendo más.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido al ver un desfile?

La creatividad de las marcas y la creatividad que tienen para lo que te decía, expresar algo. Siempre tiene algo que contar detrás de una ropa. Y otra curiosidad que me llama la atención: siempre ves el desfile y es una locura, con las ropas estas llamativas y todo... y al final ves al creador, a la persona que ha pensado todo eso, y aparece con una ropa tan básica como un vaquero negro y una camisa negra.

Además estás compartiendo estas experiencias en la moda con tu amigo Manu Ríos...

Sí, de hecho, antes de ayer estaba con Manu de viaje en Menorca para conocer lo nuevo de su marca, y apoyarle. Al final si estás compartiendo la vida con amigos, es mejor.

En estos eventos, y también en los de cine, conoces a gente muy interesante, referentes internacionales. ¿Quién ha sido la personalidad que más ilusión te ha hecho conocer?

Buena pregunta porque si te soy sincero... no hay mucha gente que que vea en la tele y diga como "ojalá la vea en persona". No tengo a nadie así.

¿Y alguien con quien te gustaría trabajar?

Soñando alto, te voy a contestar que Leonardo DiCaprio. Hay miles de actores que me encantan, sería imposible elegir, pero creo que todo lo que ha hecho en su carrera Leo -"Leo", porque somos amigos (se ríe)- es interesante.

Para terminar: ¿dónde te ves en diez años?

Espero estar haciendo lo que lo que me gusta, actuando, y tener una buena calidad de vida, con mis amigos, mi familia cerca, con salud y viviendo la vida feliz.