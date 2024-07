De su mediática ruptura con Anuel AA a su relación actual con Feid: repasamos los grandes amores de Karol G

Karol G está triunfando. Allá donde vaya acapara todas las miradas. En apenas unas horas comienzan sus cuatro esperados días en el Santiago Bernabéu que no dejarán indiferente a nadie tras agotar en tiempo récord las entradas de su gira Mañana será bonito. La Bichota está viviendo una época maravillosa tanto a nivel profesional como personal, enamorada de Feid. Pero antes de esta relación, su corazón estuvo ocupado. Repasamos sus relaciones amorosas más conocidas.

© Gtres Online Karol G en concert en London.

Fue el pasado mes de junio del año pasado - 2023- cuando Karol G y Feid corroboraron su noviazgo a pesar de que los rumores sobre su relación planeaban sobre ellos desde meses antes. Una confirmación que realizaron apareciendo juntos y cogidos de la mano durante una presentación del colombiano en Miami. A pesar de que en Navidad saltaron los rumores sobre un posible distanciamiento entre los artistas, la verdad es que están más enamorados que nunca y se han dejado ver en numerosas ocasiones mostrando siempre su gran complicidad.

© Getty Feid y Karol G

La relación más polémica y que más ha estado en la palestra de Karol G ha sido con el puertorriqueño Emmanuel Gazmey Santiago, mejor conocido como, Anuel AA. Una relación que coincidió con el aceleramiento de su carrera musical y que comenzó en 2018. Tras tres años juntos, en marzo de 2021 decidieron tomar caminos separados y a pesar de que al principio aseguraron que no existían terceras personas y que mantenían una buena relación, según pasaron los meses el buen ambiente entre ellos fue desapareciendo.

© Getty

Anuel AA acusó a Karol G de hablar de los aspectos más oscuros de su relación en la canción Mamiii, en la que colabora con Becky G. En esta última hay frases como “Ya sé que fui mucha mujer / y no lo viste por pendejo” o “Tus ganas de volver murieron en el intento. Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo. Quedaste bien, porque lo mío ni lo cuento. Te veo en las redes, no puedo creerlo, qué pena de ti. Yo que fui buena y tú qué gono… pagándome así”. El reggaetonero no tardó en responder en sus perfiles. “Yo me río, y después dicen que soy yo el que está estancado en el pasado. Ya no estamos en los tiempos de antes, yo no soy el que anda dedicando canciones después de tanto tiempo” dijo. En otro de sus comentarios insinuó que quizá él estaba callando cosas. “Piensen lo que sea que quieran pensar y lo que sea que los están haciendo pensar. Si la gente supiera”.

© Getty

A pesar de ello, dos años después y una vez separado el artista de su nueva pareja, la cantante dominicana Yailin, madre de su hija Cattleya, Anuel AA puso de manifiesto lo mucho que echa de menos a su ex y además de dedicarle abiertamente su última canción, Mejor que yo, a Karol G, el cantante compartía con sus fans un vídeo en el que se le veía durmiendo junto a una camiseta con la cara de la conocida popularmente como 'La Bichota'. Incluso le dedicó unas palabras a Feid, su actual pareja durante un concierto cambiando la letra de una de sus canciones: "¿Será que Feid la dejó?". Anuel AA también compartió una foto en redes sociales en la que posa con un cartel en el que se lee "Fuck Ferxxo".E incluso escribió en su perfil: "Y esta se la dedico a tu novio bebé", en referencia a la pareja de su ex.

© Christopher Polk

Años antes de la aparición de Anuel o Feid, la intérprete de Tusa o Amargura estuvo con DJ Cheztom, a quien conoció cuando era corista del cantante Reykon, cuando tenía 16 años. Un romance en el que ella todavía era muy joven y aunque no duró mucho, fue una experiencia muy bonita. De hecho, a día de hoy mantienen buena relación y el artista le dedicó unas bonitas palabras en una entrevista reciente: "Fue parte de la vida como tal, éramos muy pequeños, fue bacano, fue experiencia, pero ya estamos en otras cosas. Ella está durísima camellando y yo estoy trabajando en mis proyectos también".

© karolg

Otro artista que robó el corazón de la Bichota fue Ovy on the Drums. A pesar de que nunca confirmaron que tenían un romance se les relacionó sentimentalmente, entre 2015 y 2016. De hecho cabe recordar que la cantante y el productor cantaron juntos 'El Cairo' y que se les empezó a relacionar después de que los seguidores de ambos destacaran los mensajes que se intercambiaban en las redes sociales. Por último, otra de sus relaciones conocidas fue en en 2017 con Bull Nene. Un noviazgo que duró aproximadamente un año y cuya ruptura se debió a que ambos estaban demasiado enfocados en sus proyectos profesionales. “Yo he sido un ninja en mi carrera, he estado mucho detrás de y eso me ha encantado. Solamente tuve exposición cuando fui novio de Karol y más cuando terminé con Karol. Por todo alrededor del chisme tuve un bullying muy feo, pero ya ahora todo súper bien. Pase lo que pase, eso es de ahí y por eso me referencian, no por mis canciones, pero está bien”, señaló el compositor en una entrevista pasada para ‘Los 40’. Tras finalizar su relación con Karol G, Cano se enamoró de Carolina Osorio, con quien tuvo una hija.