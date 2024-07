Muere el actor Xabier Deive, de 'Águila Roja' y 'Vivir sin permiso', a los 54 años

Toda muerte inesperada produce un impacto mayor que aquella pérdida que es más esperada aunque el dolor siga siendo el mismo. Este es el caso del actor gallego Xabier Deive, conocido por su participación en series como Águila Roja, Matalobos o Vivir sin permiso, cuya vida se apagaba este jueves a los 54 años por causas que aún no han trascendido públicamente dejando al mundo de la interpretación y a la cultura gallega un poquito más huérfana.

Ha sido su representante, Alejandro Albaiceta, quien ha comunicado la triste noticia a través de las redes sociales con un sentido comunicado en el que se podía leer: "Se ha ido… Xabier Deive se nos ha ido como la estrella de rock and roll que era: discretamente. Muy pocos sabíamos que era una estrella del rock. Ese era su estilo: no hacer más ruido del estrictamente necesario. Dejar que su trabajo y sus personajes hablaran por él".

"Injusto, inesperado y muy doloroso por el inmenso vacío que deja! continuaba diciendo quien se había convertido en su mano derecha aunque ha sostenido que le queda "el consuelo de saber que vivió intensa y genuinamente y el de haber sido uno de los privilegiados que lo disfrutaron; era directo y lacónico para las cosas importantes" añadía su representante.

Tras conocer la noticia, la Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG) ha emitido un comunicado en el que traslada a sus seres queridos "todo el cariño y el apoyo en estos momentos", al tiempo que recuerda "la calidad humana" de Xabier Deive, "un compañero querido y respetado tanto por el público como por la profesión".

"Su trabajo en el teatro y en el audiovisual, ámbitos en los que legó muestras incontestables de su talento artístico, deja testimonio de una forma de entender, ejercer y vivir nuestro oficio, que la AAAG quiere reconocer como ejemplo para todos y todas", recoge el comunicado.

Xabier, de quien comentan sus más allegados que le encantaba el trabajo bien hecho, nació en Narón, A Coruña, en 1970 y aunque destacó por sus papeles en la pequeña pantalla también demostró su versatilidad en el teatro y en el cine donde participó en películas como Palmeras en la nieve, Las altas presiones o As Neves ,entre otras.

Y aunque Deive deja una gran colección de personajes con el que recordarle Deive y que siempre formarán parte de la historia de nuestra interpretación, aquellos que tuvieron la oportunidad de coincidir con él en el camino no son capaces aún de asimilar su pérdida.

“Estoy en shock. No me lo puedo creer. Solo puedo darte las gracias por todos los momentos maravillosos que viví contigo, de vida y de cine. Ha sido una suerte y un privilegio conocerte y disfrutar contigo de aventuras únicas, como tú eras” declaraba el director Dani de La Torre en sus redes sociales.

Un dolor al que se sumaba el actor Antonio Durán Morris con estas sentidas palabras: "Un gran compañero, uno de los mejores con los que he compartido escena y una de las personas más generosas que he conocido en el escenario y en la vida".

Quien tampoco ha dudado en rendir su particular homenaje a este gran actor ha sido la directora Sonia Méndez, bajo cuya batuta bailó varias veces el intérprete. "Tuve la suerte de cruzarme en su camino varias veces. Fue el primer actor que dirigí en Perversa Lola y también fui el último director con el que trabajó en As Neves. Corrí con él en Os Atlánticos y hubo muchas risas. Para mi cumpleaños número 30 me regaló una muñeca de La Novia Cadáver que mueve la cabeza ante la luz del sol. Desde entonces, sigue moviendo la cabeza cuando sale el sol. Y así, sin dejar de mover la cabeza cuando sale el sol, Xabier querría que siguiéramos viviendo. Era uno de los buenos" declaraba la cineasta.