Fallece la actriz Shannen Doherty a los 53 años

Tras una larga batalla contra el cáncer, la actriz Shannen Doherty a los 53 años falleció este sábado 13 de julio. La noticia fue noticia fue confirmada por su publicista a través de un comunicado de prensa. La intérprete de origen estadounidense es recordada por sus papeles en series como Beverly Hills 90210 y Hechiceras.

© GettyImages Shannen Doherty

El comunicado con el que se daba a conocer la trágica noticia dice así: “Con gran pesar confirmo el fallecimiento de la actriz Shannen Doherty. El sábado 13 de julio perdió la batalla contra el cáncer tras muchos años de lucha contra la enfermedad". Doherty fue diagnosticada con cáncer de mama en 2015, hasta que en 2017 la enfermedad entró en remisión, así lo dio a conocer en abril de ese año. Dos años después, en 2019, el cáncer volvió y un año después Doherty anunció que estaba en etapa 4.

De acuerdo con la publicista Leslie Sloane, al momento de su fallecimiento, Doherty estuvo acompañada por sus seres queridos e incluso de su amada mascota. "La devota hija, hermana, tía y amiga estaba rodeada de sus seres queridos, así como de su perro, Bowie" , detalla el comunicado." La familia pide privacidad en este momento para que puedan llorar en paz", continuó.

La enfermedad hizo metástasis

En junio del año pasado, la estrella de televisión, quien diera vida al personaje de Brenda Walsh en la serie de Beverly Hills 90210, compartió que el cáncer ya había hecho metástasis y que este había llegado a su cerebro. En sus redes sociales, la actriz dio cuenta de su tratamiento y se confesó con sus seguidores sobre esta nueva etapa que estaba viviendo con su enfermedad. "12 de enero de 2023. El 5 de enero, mi tomografía computarizada mostró Mets (metástasis) en mi cerebro. El video de ayer mostraba el proceso de ajustarse para la máscara que usas durante la radiación en tu cerebro. 12 de enero, tuvo lugar la primera ronda de radiación", escribió junto a un video en el que mostraba el tratamiento que estaba recibiendo.

Se preparaba para decir adiós

Ante el escenario incierto que ofrecía su deteriorada salud, Shannen Doherty empezó a preparar todo para cuando llegara el momento de su partida. En abril pasado, a través de su podcast Let's Be Clear, habló de cómo había vivido los últimos años. "Mi prioridad en este momento es mi mamá... Sé que será difícil para ella si yo muero antes que ella" señaló. "Por eso solo quiero hacérselo fácil a mi madre. No quiero que ella tenga un montón de cosas con las que lidiar. No quiero que tenga cuatro trasteros llenos de muebles", añadió.

© @theshando Shannen Doherty con su madre

En ese sentido, Shannen comentó que de pronto, todo lo material había dejado de ser importante, y que estaba valorando más el hecho de poder crear recuerdos con los suyos. "Puedo llevar a mi mamá de vacaciones porque tengo todo este tipo de dinero extra por ahí y no estoy indagando en el dinero que hay en mi patrimonio que asegurará que todos en mi vida estén atendidos una vez que yo esté muerta", dijo.

También dijo que quería hacerle más fácil a sus seres queridos su partida cuando llegara el momento, para que fuera una transición más “limpia y fácil”, cuestionándose sobre sus bienes materiales. "He acumulado tanta basura y está guardada y no la estoy disfrutando. Y otros no lo disfrutan. ¿Y realmente necesito algo de eso?”, señaló.

Su divorcio

El cáncer no fue la única dura batalla que enfrentó en su vida. En 2023, se enfrentó a su divorcio con el fotógrafo Kurt Iswarienko tras 11 años de casados. De acuerdo con PEOPLE, se separaron en enero de ese año citando “diferencias irreconciliables”, pero fue hasta abril que la noticia se hizo pública. La actriz fue operada en enero de 2023 de un tumor cerebral, luego de saber que su marido "había mantenido una aventura durante dos años". En su podcast contó lo duro que fue ese período, pues Iswarienko quería acompañarla al Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles, pero ella no se sentía capaz de ingresar teniéndolo al lado porque se sentía "muy traicionada".

© John Shearer Kurt Iswarienko y Shannen Doherty