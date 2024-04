Shannen Doherty revela que ha comenzado a prepar su partida: ‘Solo quiero hacérselo fácil a mi madre’

Con la fe puesta en su salud, Shannen Doherty ha comenzado a prepararse ante el incierto panorama que le depara. La actriz, que actualmente lucha en contra de un cáncer etapa cuatro que le fue diagnosticado en 2019, luego de haber estado en remisión, se ha permitido reflexionar sobre todos los escenarios que su enfermedad pudiera traer a su vida, siendo el de la muerte uno de ellos. Es por eso que en medio de su lucha, la intérprete no pierde de vista el bienestar de los suyos, especialmente el de su madre, por lo que ante la posibilidad de que no logre vencer al cáncer, la intérprete ha comenzado a deshacerse de algunas de sus pertenencias, para que así sus seres queridos no tengan que lidiar con ellas.

©GettyImages



Shannen ha sido muy abierta respecto a su diagnóstico

Así lo compartió la estrella de la serie de los 90 Beverly Hills 90210 durante el más reciente episodio de su podcast Let’s Be Clear, en el que con la apertura que la ha caracterizado en los últimos años, habló de cómo se ha preparado ante la posibilidad de que ella pudiera morir. “Mi prioridad en este momento es mi mamá... Sé que será difícil para ella si yo muero antes que ella”, señaló. “Por eso solo quiero hacérselo fácil a mi madre. No quiero que ella tenga un montón de cosas con las que lidiar. No quiero que tenga cuatro trasteros llenos de muebles”, añadió.

En ese sentido, Shannen reflexionó sobre cómo en momentos de suma fragilidad como el que ella atraviesa, las cosas materiales dejan de ser relevantes y pierden completo significado ante la posibilidad de crear nuevas experiencias junto a sus seres queridos. “Puedo construir recuerdos diferentes y puedo construir recuerdos con las personas que amo”, señaló conmovida. “Puedo llevar a mi mamá de vacaciones porque tengo todo este tipo de dinero extra por ahí y no estoy indagando en el dinero que hay en mi patrimonio que asegurará que todos en mi vida estén atendidos una vez que yo esté muerta”, dijo.

©@theshando



Ante la posibilidad de perder la batalla contra el cáncer, Shannen ha comenzado a prepararse

Por otro lado, Doherty también dijo que parte de este ejercicio de deshacerse de sus pertenencias ayudará a los suyos a tener una transición más “limpia y fácil” cuando ella no esté, por lo que reflexionó acerca de todo lo material que posee: “He acumulado tanta basura y está guardada y no la estoy disfrutando. Y otros no lo disfrutan. ¿Y realmente necesito algo de eso?”, señaló.

La lucha de Shannen en contra del cáncer

Shannen Doherty fue diagnosticada con cáncer de mama en 2015. Sin embargo, su enfermedad entró en remisión en 2017, luego de recibir quimioterapia. Desafortunadamente, el cáncer regresó en 2019 en etapa 4. El año pasado, la actriz reveló que su cáncer había hecho metástasis y que se había extendido a su cerebro y posteriormente a sus huesos. Sin embargo, la actriz no pierde la esperanza, por lo que cada logro o mejoría, por muy significativa que sea, la toma como un triunfo. “Creo que le tendría miedo a la muerte si no fuera una buena persona, pero lo soy… No tengo miedo de morir, simplemente no quiero morir nunca”, dijo mientras hablaba de los resultados que ha observado tras haberse sometido a un tratamiento alternativo, durante una charla que sostuvo con su oncólogo en uno de los episodios de su podcast.