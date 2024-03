El mensaje de apoyo de Shannen Doherty a Kate Middleton: ‘Admiro tu fortaleza’

En medio de la conmoción que ha generado el mensaje que Kate Middleton lanzó el pasado viernes 22 de marzo, en el que reveló que se encuentra recibiendo un tratamiento de quimioterapia preventiva, luego de haber sido dagnosticada con cáncer, las muestras de solidaridad hacia la Princesa de Gales y su familia no se han hecho esperar. Una de ellas ha venido de parte de la actriz Shannen Doherty, quien sin duda puede entender a la perfección los sentimientos que Kate podría estar experimentando, pues la protagonista de Charmed actualmente lucha en contra de un cáncer en etapa 4, el cual ha hecho metástasis y se ha extendido a sus huesos y su cerebro. Es por que la intérprete no ha perdido la oportunidad de externarle su admiración a Kate por la forma en la que ha afrontado esta situación de forma pública, a pesar de los rumores y especulaciones en torno a su vida personal y su salud.

©GettyImages



La actriz se ha mostrado empática con la Princesa de Gales en un emotivo mensaje

A través de sus redes sociales, Shannen compartió un mensaje en el que en un inicio reflexionó sobre el escrutinio público al que Kate ha sido sometida a lo largo de las últimas semanas. “Ser una figura pública no significa que el público sea dueño de esa persona”, escribió la intérprete en las primeras líneas de su mensaje. “TODOS tenemos derecho a vivir la enfermedad o la vida en privado”, agregó.

“La avalancha de teorías de conspiración, propiedad y simple y morbosa curiosidad obligaron a esta persona a explicarse antes de llegar a un acuerdo y explicárselo a sus hijos”, continuó Shannen, defendidendo el derecho a la privacidad de Kate . “Rezo para que este sea un momento de aprendizaje para que todos nosotros respetemos la privacidad y a los demás, independientemente de estar en el ojo público”, apuntó.

©BBC Studios



Kate Middleton hizo público su dianóstico a través de un video publicado en sus redes sociales

Las palabras de Shannen para Kate

Finalmente, la también productora y directora cerró su mensaje dejando en claro la admiración que tiene por la Princesa de Gales, quien ha hecho frente a su enfermedad de forma pública con total entereza y con la frente en alto, a pesar de todo lo que se ha dicho a su alrededor. “Y princesa Kate, admiro tu fortaleza a través de los interminables ataques que has sufrido mientras atravesabas el cáncer”, concluyó.

La lucha de Shannen en contra del cáncer

Shannen Doherty fue diagnosticada con cáncer de mama en 2015. Sin embargo, su enfermedad entró en remisión en 2017, luego de recibir quimioterapia. Desafortunadamente, el cáncer regresó en 2019 en etapa 4. El año pasado, la actriz reveló que su cáncer había hecho metástasis y que se había extendido a su cerebro y posteriormente a sus huesos. Sin embargo, la eterna ‘Brenda’ de la icónica serie noventera Beverly Hills 90210 no pierde la esperanza, por lo que cada logro o mejoría, por muy significativa que sea, la toma como un triunfo. “Creo que le tendría miedo a la muerte si no fuera una buena persona, pero lo soy… No tengo miedo de morir, simplemente no quiero morir nunca”, dijo mientras hablaba de los resultados que ha observado tras haberse sometido a un tratamiento alternativo, durante una charla que sostuvo con su oncólogo en uno de los episodios de su podcast Let’s Be Clear.