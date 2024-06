Shannen Doherty se sincera sobre las infidelidades que ha sufrido, en medio de la lucha por su salud

En medio de su lucha contra el cáncer, Shannen Doherty ha encontrado en su podcast, Let’s Be Clear el espacio perfecto para reflexionar sobre sus experiencias en medio de su proceso médico, así como de algunos aspectos de su vida personal que la han marcado. Tal y como sucedió recientemente, cuando la intérprete se abrió de capa para hablar sobre las infidelidades que ha sufrido a lo largo de sus relaciones y la forma en la que estas situaciones cimbraron su estabilidad emocional, pero también sobre cómo logró reponerse y aprender de sus errores.

La actriz reveló haber sufrido una infidelidad en el pasado

Con la honestidad que la ha caracterizado, la intérprete habló de cómo se sintió la vez que descubrió que uno de sus ex le había sido infiel en más de una ocasión. “Sé que para mí, personalmente, ha sido muy duro descubrir que alguien con quien tenía una relación tuvo no sólo una aventura... Fueron como muchas, muchas aventuras. Así que para mí, eso es difícil de entender”, confesó sin mencionar a alguien en específico.

Para Shannen fue muy duro enterarse de la infidelidad de su expareja, pues debido a esta situación llegó a cuestionar el amor que recibió de esa persona y si es que él alguna vez había sentido respeto por ella. “Si no me respetas desde el primer día, ¿por qué te casarías conmigo? ¿Por qué te comprometerías en una relación si ni siquiera pudiste ser leal desde, creo, casi un año y medio después de casarnos o algo así?”, agregó.

Shanen dijo no tener tiempo para vivir engañada

Cabe destacar, que Shannen no se refirió explícitamente a su exmarido, Kurt Iswarienjo, a quien acusó en 2023 de haberle sido infiel con su agente poco antes de su divorcio y mientras ella se preparaba para someterse a una cirugía como parte de su tratamiento contra el cáncer. Sin embargo, la actriz se encuentra en un momento de su vida en el que no tienen cabida los sentimientos negativos, por lo que ha seguido adelante. Sé que actualmente estoy en un lugar muy diferente al que estaba hace más de un año. Tengo tal lucha entre manos con el cáncer que no tengo tiempo para peleas con los demás. Simplemente no lo tengo. Y menos en mi vida personal. Y no tengo tiempo para alguien que me engañe”, ha asegurado.

La lucha de Shannen en contra del cáncer

Shannen Doherty fue diagnosticada con cáncer de mama en 2015. Sin embargo, su enfermedad entró en remisión en 2017, luego de recibir quimioterapia. Desafortunadamente, el cáncer regresó en 2019 en etapa 4. El año pasado, la actriz reveló que su cáncer había hecho metástasis y que se había extendido a su cerebro y posteriormente a sus huesos. Sin embargo, la actriz no pierde la esperanza, por lo que cada logro o mejoría, por muy significativa que sea, la toma como un triunfo. “Creo que le tendría miedo a la muerte si no fuera una buena persona, pero lo soy… No tengo miedo de morir, simplemente no quiero morir nunca”, dijo mientras hablaba de los resultados que ha observado tras haberse sometido a un tratamiento alternativo, durante una charla que sostuvo con su oncólogo en uno de los episodios de su podcast.

