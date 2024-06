El actor Donald Sutherland muere a los 88 años

Día triste para el mundo de la interpretación. El actor Donald Sutherland ha fallecido a los 88 años. Ha sido su hijo, Kiefer Sutherland, el encargado de confirmar la fatídica noticia a través de su perfil público, después de que su agencia de representación (CAA) lo anunciara: "Con gran pesar les digo que mi padre ha fallecido". Conocido por sus papeles en Orgullo y prejuicio o Los juegos del hambre, ha muerto este jueves en Miami tras una larga enfermedad.

© Gtres Donald Sutherland

"Personalmente, me parece uno de los actores más importantes de la historia del cine. Nunca dudó de un papel, bueno, malo o feo. Amaba lo que hacía e hizo lo que amaba, y nunca se puede pedir más que eso. Una vida bien vivida", ha escrito Kiefer Sutherland, hijo del actor y también intérprete tras anunciar la noticia más triste y difícil de su vida: "Con gran pesar les digo que mi padre, Donald Sutherland, ha fallecido". Unas palabras que ha acompañado con una preciosa fotografía en blanco y negro de un primer plan de cuando era pequeño junto a su padre.

© kiefersutherland Donald Sutherland

Donald Sutherland ha sido uno de los actores más importantes a nivel mundial por sus impresionantes actuaciones en conocidas películas como La invasión de los ultracuerpos, Amenaza en la sombra o Forsaken, Los violentos de Kelly, en la que trabajó con Clint Eastwood. También cabe destacar Klute, donde compartió reparto con Jane Fonda o Novecento, en la que estuvo bajo las directrices de Bernardo Bertolucci. A lo largo de su gran carrera interpretó diferentes papeles memorables, pero hay uno que destaca entre todos ellos: Hawkeye Pierce en la película MASH. Una actuación por la que recibió el Oscar honorífico en 2017 por su trayectoria profesional.

No es el único premio que ha recibido por su trabajo el actor canadiense, ya que entre los años 70 y 80 se convirtió en un icono del cine estadounidense. Recibió un premio Emmy como actor de reparto por la serie de televisión Ciudadano X de HBO en 1995, y dos Globos de Oro por las ficciones Camino a la guerra y Ciudadano X. También el Festival de Cine de San Sebastián le concedió un premio Donostia en 2019 por medio siglo de excelencia interpretativa. Tras una trayectoria de más de 150 películas, su última aparición en pantalla fue en 2023 en la película Miranda´s Victim, un drama de época dirigido por Michelle Danner.

© Getty Donald Sutherland

Donald Sutherland, padre de cinco hijos, tuvo tres relaciones importantes en su vida. Primer conoció a Lois Hardwick, con quien compartió sus días durante cuatro años. Tras finalizar esta relación, se enamoró de Shirley Douglas con la que tuvo dos hijos: Kieffer y Rachel. Finalmente, la madre de sus hijos y el intérprete decidieron tomar caminos diferentes y el actor se volvió a ilusionar con Francine Racette. Fruto de su amor nacieron sus dos hijos pequeños, los también actores Rossif, Angus y Roeg. La estrella del cine tuvo siempre claro cuál era su pasión en la vida, y a pesar de volcarse en su familia, nunca se jubiló. De hecho, cabe destacar que la última filmación que presentó fue Miranda´s Victim en 2023. "No tengo dinero para vivir de las rentas, alimento a muchas bocas. No me puedo jubilar porque mi vida es el trabajo. Esto es una pasión. Los personajes que he interpretado me han dado disfrute y libertad para vivir la vida que nunca me hubiera atrevido a vivir", declaró Donald en su última visita a España para recoger el Donostia de honor del Festival de San Sebastián.