Muere a los 27 años el actor Chance Perdomo, 'Gen V', en un accidente de moto El intérprete también era conocido por sus papeles en 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina' y 'After'

La industria de la interpretación está de luto. El actor Chance Perdomo, conocido por sus trabajos en Gen V y Las escalofriantes aventuras de Sabrina, ha fallecido a los 27 años en un accidente de moto. El encargado de confirmar esta triste noticia ha sido su representante. “Con gran pesar compartimos la prematura muerte de Chance Perdomo a causa de un accidente de motocicleta. Las autoridades han informado que no ha habido otras personas involucradas. Chance era una persona que contagiaba a todos aquellos que conocía su pasión por las artes y su insaciable apetito por la vida. Su espíritu continuará presente en los que le amaban. Pedimos que se respete la privacidad de su familia en estos momentos tan dolorosos”.

El intérprete era natural de Los Ángeles (California, Estados Unidos). Sin embargo, siendo tan solo un niño se mudó a Southampton, Reino Unido. Durante su adolescencia, compaginó sus estudios con distintos trabajos en una zapatería y un cine local que le permitieron ahorrar dinero y mudarse a Londres. En la capital británica tuvo la oportunidad de cumplir su sueño al matricularse en la prestigiosa escuela de arte dramático Identity School of Acting y empezó a formar parte de la compañía de teatro National Youth Theatre.

Su talento era evidente por lo que las grandes oportunidades pronto comenzaron a llamar a la puerta del malogrado artista. Entre sus trabajos más destacados se encuentran el telefilme inglés Killed by My Debt, por el que estuvo nominado a un premio BAFTA en la categoría de mejor actor principal de televisión; Las escalofriantes aventuras de Sabrina, donde se puso en la piel de uno de los amigos de la joven bruja; y el personaje de Landon Gibson en la saga de películas románticas para adolescentes After.

En los últimos años su popularidad había incrementado notablemente al convertirse en uno de los protagonistas de Gen V, el spin-off de The Boys que se ambienta en un instituto de superhéroes de altas capacidades que tienen que resolver un siniestro misterio. Una parodia de los populares cómics X-Men de Marvel que está disponible en Prime Vídeo. Los productores de la serie han mostrado sus condolencias públicamente y han anunciado que el rodaje de la segunda temporada ha quedado temporalmente suspendido. “No podemos entender esta tragedia, incluso escribir sobre él en pasado no tiene sentido. Chance era una persona encantadora. Lo sentimos mucho”.

Este mes de febrero, el actor también había terminado de grabar la película independiente basada en hechos reales Bad Man, que aún está pendiente de fecha de estreno. Poco se sabe de Chance Perdomo en lo referido a su esfera personal y sentimental, ya que era muy discreto y prefería dejar esos asuntos en un segundo plano.