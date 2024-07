Josep María Mainat, en el juicio contra su exmujer: 'Si este tribunal la condena, va a ser uno de los días más tristes de mi vida'

Josep María Mainat se sentó ante el juez para declarar en el proceso contra su exmujer, acusada de presunto intento de asesinato. Ángela Dobrowolski se enfrenta a una posible pena de 16 años de prisión por inyectar una dosis elevada de insulina al productor con la intención supuestamente de matarle, unas acciones que le provocaron un coma hipoglucémico del que logró recuperarse. En la primera jornada del proceso, prestó declaración Mainat que asegura que le cuesta todavía “mucho aceptar lo sucedido”.

“Si este tribunal la condena, va a ser uno de los días más tristes de mi vida” aseguró mientras miraba a su exmujer. “Quiero pensar que se arrepintió e intentó solucionarlo, pero no lo sé”. El productor televisivo declaró que en la noche en cuestión, mientras le atendían los servicios de emergencia, le dijo a una de sus empleadas del hogar que su exmujer había tratado de hacerle daño. “Ella me ha querido matar” dijo entonces. Explicó que le sorprendió su insistencia para ponerle de madrugada dos inyecciones del fármaco antiedad que estaba tomando, pues la tarde antes ya se lo había administrado.

En su declaración contó que habían discutido la tarde anterior y que fue entonces cuando le dijo que quería divorciarse, lo que la dejaba fuera de su herencia. El productor señaló que ella reaccionó “alterándose” mucho. “Eso le sentó muy mal, entró en estado de pánico”. Recordó lo ocurrido en las horas posteriores, cuando le puso las inyecciones (algo que le pareció extraño), y que los médicos le dijeron cuando despertó que “había estado en peligro de muerte”. Dijo además que días antes ella había accedido a su correo electrónico sin su consentimiento para reenviarse mails personales en los que se hacía referencia a la herencia y se aclaraba que en caso de divorcio, ella quedaba excluida de su testamento.

"Su cabeza no está en su sitio. Ha hecho cosas muy absurdas en este tiempo. Pero igual ella pensó que era lo mejor.....es posible, pero no lo sé (...). Quiero pensar que se arrepintió, pero no lo sé. Me gustaría que no fuera condenada porque en este juicio se demostrara que no había intentado asesinarme, pero si quería hacerlo, que se la condene (...) Si el tribunal la condena va a ser uno de los días más tristes de mi vida. No pienso que habré ganado, pienso que habré perdido. Para eso está el Código Penal" dijo el productor con tristeza.

El hijo mayor de este, Pol, nacido de su matrimonio con Rosa María Sardá, también prestó testimonio y contó que había puesto un guardia de seguridad a su padre en el hospital para evitar que Dobrowolski se acercara. Explicó además que Ángela había sometido a su padre a “maltrato psicológico” mientras estuvieron juntos.

Un leve trastorno de la personalidad

Un informe sobre el estado mental de Dobrowolski también se ha incluido en el sumario, tal y como ha informado El Periódico. En dicho informe se señala que Dobrowolski padece un leve trastorno de la personalidad. La fiscalía solicita para ella 16 años de cárcel (13 por intento de asesinato y tres por un delito de revelación de secretos por haber entrado en el correo de su exmarido y haber leído mensajes privados entre él y su abogado). La defensa, por su parte, ha pedido la absolución o seis meses de prisión por una presunta imprudencia al haber administrado a Mainat un medicamento sin tener licencia.

Los expertos no se ponen de acuerdo acerca de lo que pudo haber ocurrido: mientras los endocrinos del Hospital Clinic apuntan a la insulina como la única sustancia que podría ser responsable, los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal señalan que la sustancia que afirmaba haber inyectado su mujer sí podía provocar una bajada de azúcar. Dobrowolski entró en la habitación de Mainat varias veces aquella noche y para medirle el nivel de azúcar, según los investigadores, esperando a que el coma fuera irreversible. Cuando el nivel era peligroso tardó hasta 20 minutos en avisar de lo sucedido, indicios que enfocan en ella las sospechas de la policía.

El proceso, que está previsto que se prolongue hasta el 17 de julio, continuará con las declaraciones de los testigos, entre quienes están las empleadas del hogar de Mainat y los sanitarios de urgencias que le atendieron. La declaración de Ángela Dobrowolski se producirá al final.