Las claves del juicio contra la exmujer de Josep María Mainat por presunto intento de asesinato

Comienza en los juzgados de Barcelona uno de los juicios más controvertidos de los últimos años. La exmujer del productor Josep María Mainat se sienta en el banquillo como acusada del presunto intento de asesinato de su marido con una inyección de insulina en la madrugada del 23 de junio de 2020, lo que le causó un coma hipoglucémico del que logró recuperarse. La Fiscalía pide 16 años de prisión, una multa de 6.000 euros y la prohibición de que se acerque a su exmarido por un período de 8 años para Ángela Dobrowolski por este controvertido y rocambolesco proceso que acaparó numerosos titulares hace cuatro años. Recordamos las claves del proceso.

La noticia causó una gran sorpresa pues la relación del productor y su mujer era, hasta entonces, bastante discreta. Ángela siempre mantuvo que le administró una hormona de crecimiento y un producto adelgazante que estaba tomando, pues seguía un plan de antienvejecimiento. Sin embargo, se especuló con que la bajada de azúcar de manera tan pronunciada tuvo que ser provocada por una inyección de insulina. Un punto sobre el que los expertos no se ponen de acuerdo. Los endocrinos del Hospital Clinic apuntan a la insulina como la única sustancia que podría ser responsable, mientras que los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal señalan que la sustancia que afirmaba haber inyectado su mujer sí podía provocar una bajada de azúcar.

Una cámara que tenía el productor en su domicilio mostró a Dobrowolski entrando en su habitación varias veces aquella noche y parece que estuvo midiendo el nivel de azúcar de Mainat en varias ocasiones. Además cuando el nivel era peligroso tardó hasta 20 minutos en avisar de lo sucedido, indicios que despiertan las sospechas de la policía.

Un posible móvil económico

"A mí me gustaría que se aclarase qué sucedió esa noche. Yo no acusé a Ángela de nada. Solo dije 'ha pasado esto' y los Mossos investigaron. Mi hijo sí la acusó pero yo quiero aclarar qué ocurrió y espero que ella tenga explicaciones suficientes, amplias y convincentes de todas las cosas algo inexplicables que sucedieron ese día. Explicables solo si hubo un intento de asesinato pero si no lo hubo, quiero saber cuál es su versión, por qué hizo eso, por qué fue a la nevera, por qué… Todo" aclaraba Mainat en estos meses, explicando que fue su hijo mayor Pol quien apuntó a Ángela como responsable. Ambos declararán en el proceso, al que han llegado hoy acompañados de su equipo legal y donde Ángela ha comparecido con el pelo teñido de un tono rosa chicle. Declararán además en próximas sesiones los médicos de urgencias que atendieron a Mainat y las empleadas del hogar del productor.

Tras hacerse público el caso empezaron a salir a la luz aspectos tan desconocidos de la vida de la pareja como que estaban en medio de los trámites de separación y que ella no vivía en la casa familiar, a la que acudía en ocasiones. Se dijo así que fue después de espiar el correo electrónico de su marido y ver los documentos del divorcio, en los que Mainat habría especificado que a su exmujer le correspondería una cantidad de dinero menor a la que necesitaba para seguir con su ritmo de vida y que quedaba excluida del testamento, cuando esta habría urdido el plan. Si él moría cuando todavía estaban casados, ella heredaría parte de su patrimonio, pero si estaban en trámites, no, como indicó el informe de la policía.

En prisión por varios delitos

Lo que sucedió en meses posteriores fue todavía más inesperado. Ángela empezó a acumular escándalos (aparecía en público con peluca y gafas oscuras, además de trascender la existencia de otras personas que convivían con ella) y delitos tras haber irrumpido, por ejemplo, en varias ocasiones en la vivienda familiar (aceptó 17 meses de cárcel). Se la había apartado de sus dos hijos y ella aseguraba que trataba de verlos. Además se la imputó por haber lanzado un bote de mermelada al productor durante una discusión en 2019 (aceptó ocho meses de prisión). También por falsificar la firma de Mainat en varios cheques (dos años y medio de cárcel), por su participación en hasta seis robos con violencia (pendiente) y por la colocación de un explosivo casero en el rellano de un piso en Barcelona para intimidar a una vecina. Mainat la acusó de haber sustraído objetos de valor de su vivienda y de quebrantar la orden que tenía de no comunicarse con él a través de correos electrónicos en los que le insultaba (se la absolvió por falta de pruebas).

© Telecinco

Por todas estas causas, algunas todavía pendientes de sentencia firme, permanece en prisión donde ya han frustrado un intento de fuga. La policía, que la tenía vigilada tras haber detectado movimientos sospechosos, se dio cuenta de que estaba tratando de quitar la reja de una ventana para salir por ella, así que ahora está pendiente de la decisión que tome la junta de tratamiento del centro penitenciario como sanción por lo sucedido.