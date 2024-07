La exmujer de Josep María Mainat intenta fugarse de la cárcel

Los funcionarios de la prisión de Wad-Ras han abortado el intento de fuga de Ángela Dobrowolski, exmujer del productor Josep María Mainat, que dificilmente habría tenido éxito, tal y como han confirmado a la agencia EFE fuentes penitenciarias. Los vigilantes del citado centro han detenido a la exmujer del productor, que está en prisión a la espera de varias condenas firmes y de que se celebren los juicios que tiene pendientes. Entre ellos el del presunto intento de asesinato de su marido, que dará comienzo el próximo 15 de julio en la Audiencia de Barcelona.

© Telecinco

Según las fuentes consultadas por EFE, los funcionarios llevaban varios días vigilando a Dobrowolski que tenía asignada la tarea de limpiar un tramo de una escalera secundaria de la prisión, una zona que habitualmente se utiliza para el paso de mercancías. Al parecer, la interna aprovechaba los momentos en que estaba allí para retirar la reja de alambre de una ventana que no da acceso a la calle, sino que permite pasar de un tercer a un segundo piso y a través de la que tendría pocas posibilidades de llegar al exterior del centro. El boquete abierto por la interna no permitía aún el paso de una persona (superaba apenas los 30 centímetros), por lo que su intento de fuga era muy preliminar y ha podido ser abortado porque los funcionarios ya tenían sospechas de lo que estaba ocurriendo. La junta de tratamiento del centro penitenciario tomará ahora las medidas que considere oportunas después de lo ocurrido.

© Getty

Ángela Dobrowolski está en prisión por su presunta participación en seis robos con violencia en domicilios. Tiene pendientes varias causas judiciales, entre ellas la que dará comienzo el próximo 15 de julio cuando se sentará en el banquillo por, presuntamente, intentar asesinar a Josep Maria Mainat. Dobrowolski está acusada por supuestamente haber intentado acabar con la vida de Mainat con una inyección de insulina la madrugada del 23 de junio de 2020, lo que le causó un coma hipoglucémico del que logró recuperarse.

© Gtresonline

La Fiscalía pide 16 años de prisión en este controvertido y rocambolesco proceso que acaparó numerosos titulares hace cuatro años. "A mí me gustaría que se aclarase qué sucedió esa noche. Yo no acusé a Ángela de nada. Solo dije 'ha pasado esto' y los Mossos investigaron. Mi hijo sí la acusó pero yo quiero aclarar qué ocurrió y espero que ella tenga explicaciones suficientes, amplias y convincentes de todas las cosas algo inexplicables que sucedieron ese día. Explicables solo si hubo un intento de asesinato pero si no lo hubo, quiero saber cuál es su versión, por qué hizo eso, por qué fue a la nevera, por qué… Todo" aclaraba Mainat hace una semanas a la salida de otro juicio por una agresión de su exmujer (ella aceptó una condena de 8 meses de prisión).