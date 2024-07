Las incógnitas de la herencia de Shannen Doherty: quién administrará sus bienes y cómo quedó su divorcio

La muerte de Shannen Doherty a los 53 años ha dejado algunas incógnitas en el aire. Una de las más comentadas en las horas posteriores a su fallecimiento ha sido la de su testamento, pues ella misma comentó hace meses que estaba tratando de dejar sus asuntos en orden para que su madre no tuviera que ocuparse. Aunque atravesaba una situación financiera delicada y trataba de acelerar la resolución de su divorcio para obtener una pensión de su exmarido y así costear sus tratamientos, Shannen había explicado cuál era su patrimonio en una ocasión.

Parece que dijo que tenía 251.000 dólares en el banco (230.000 euros) y otros 1.880.000 dólares en acciones y bonos (más de 170.000 euros). Tenía además una cantidad que obtuvo tras una demanda contra una compañía de seguros por los daños sufridos en su casa de California. En esta relación de bienes dijo que tenía inmuebles valorados en 3 millones de dólares (2.700.000 euros), pero que le faltaba pagar la misma cantidad por su casa de Malibú, valorada en 6 millones. Parece que los bienes que le quedaban, tras afrontar los gastos de sus sucesivos tratamientos médicos no se sabe la cantidad, serán administrados por su madre Rosa. Antes de fallecer, la actriz contó que había invertido una suma de dinero para que a ella no le faltara nada.

En lo que se refiere a su relación con el fotógrafo Kurt Iswarienko, Shannen estaba inmersa en el divorcio. Comenzaron su relación en 2008 y contrajo matrimonio con él tres años después. Él estuvo a su lado durante el primer diagnóstico de cáncer de mama en 2015 y cuando recayó de la enfermedad en 2020. En 2023 anunciaron su separación y ella le solicitó una pensión de 15. 300 dólares (más de 14.000 euros). Le acusó además ante el juez de haber retrasado voluntariamente los trámites para no pagarle lo que le correspondía, lo que la había dejado en una situación económica vulnerable.

La situación se resolvió tristemente solo un día antes de su muerte. Según los documentos judiciales citados por People, la actriz firmó el acuerdo el 12 de julio, llegando a un entendimiento con su exmarido sin llegar a juicio. “Las partes han llegado a un acuerdo por escrito en lo referente a sus propiedades y a sus derechos, incluyendo la pensión” detallan los documentos citados por la publicación. Por el momento se desconocen los detalles de este acuerdo, que su exmarido firmó el mismo día en el que tristemente se conoció la muerte de la actriz.

La protagonista de Sensación de vivir quiso organizar su propio funeral para facilitar las gestiones a sus seres queridos cuando ella no estuviera. En su podcast Let’s Be Clear (Seamos claros) señaló que solo quería que asistieran a su despedida aquellas personas que tuvieran las mejores intenciones: "Hay muchas personas que creo que se presentarían y que no quiero allí. En realidad no les agrado, y tienen sus razones". Por ello, la intérprete de Embrujadas entregó a su buen amigo y albacea, Chris Cortazzo, una lista de asistentes. Shannen Doherty quería que su despedida fuese "un festival de amor" y no de hipocresía. "Aborrezco la falsedad y no soporto a las personas que fingen que estar muy arrepentidos de cualquier cosa mala que hayan dicho sobre ti", manifestó y ante todo pidió a sus amigos y familiares que no estuviesen tristes.