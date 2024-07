Entrevistamos a Daniel Arias: de su gran año como actor a la admiración a sus padres, Imanol y Pastora Vega

Este año se presenta fuerte para Daniel Arias. A sus 21 años, el menor de los dos hijos de Pastora Vega e Imanol Arias estrenó la película Mala persona, con Arturo Valls y Malena Alterio, el pasado viernes 5 de julio. "Es una comedia desternillante", nos explica Daniel, quien interpreta a "un chico muy de barrio, con el pelo rubio, tatuajes, piercings…". Daniel también prepara una nueva serie y tiene lista una nueva temporada de Malas decisiones. En esta audioserie coincide con Cecilia Roth, con quien su padre rodó a las órdenes de Almodóvar. "Me gusta mucho verlo tan joven en Laberinto de pasiones, Camila o El Lute. Además del álbum de fotos familiares, puedo ver a mis padres en películas. Soy un afortunado" nos dice Daniel, que se queda con El Lute.

© CHRISTIAN LOPEZ

—Hijo y hermano de actores. ¿Estaba cantado que también lo serías?

—Mis padres siempre me dieron libertad y fui yo el que se interesó por la interpretación. Siempre tuve claro que lo mío era contar historias. De pequeño, grababa vídeos y los subía a Internet. Cuando Álvaro de Armiñán vio uno y me cogió para la peli Segunda oportunidad, dije: "Ah, esto es ser actor. Quiero dedicarme a ello".

Pero Daniel debutó como actor antes, con ocho años. Fue en la película Pájaros de papel, a las órdenes de Emilio Aragón y junto a su padre. Repitió con Imanol en Anacleto y en Cuéntame, donde interpretaban el mismo personaje, dado su gran parecido. "Todos los días me dicen que soy clavadito a mi padre. Me hace gracia", confiesa Daniel, aunque añade: "Estoy muy orgulloso de ser hijo de quien soy, y también entiendo que me pregunten por mi padre en entrevistas. Ya lo he sabido colocar, pero también digo: “Soy Daniel Arias”. Igual no soy tan interesante como mi padre, pero yo también hago cosas".

© @danielarias.v Daniel con su madre.

—¿A quién pides consejo en casa?

—A mis padres y a mi hermano, a todos. Pero me gusta mucho hablar con mi hermano, Jon. Somos muy amigos y mola esa confianza. Es una especie de mentor sin ser padre.

—¿Qué admiras de tus padres?

—Sobre todo, las personas que son. Me encanta lo familiares que son, lo bien que tienen los pies anclados en la tierra y los valores que me han inculcado.

© @danielarias.v Caracterizado en la película 'Mala persona', junto a sus compañeras Malena Alterio, Sara Jiménez y Teresa Lozano. Daniel no para de formarse como actor © RTVE 'Empecé a los 16, en Estudio Co­razza, y he hecho todo tipo de cursos: en el Centro del Actor, Primera Toma, el estudio de Juan Codina…'

—¿Qué tienes de cada uno?

—Muchas cosas. Lo que me han inculcado es tener una identidad propia. Y se lo agradezco mucho.

—¿Qué opinas del debate en Holly­wood sobre los nepo babies?

—Se puede ser nepo baby y hacer cosas maravillosas. Como Teo Luca­damo, hijo de Aitana Sánchez- Gijón, que se dedica a la música. O Greta Fernández, Miguel Bernardeau, Juan Diego Botto… Bad Gyal también es hija de un actor catalán. Todos vienen de una familia artística y tienen una carrera maravillosa. Si ser nepo baby significa ser hijo de artistas que quiere ser artista, pues lo soy. No me lo tomo a mal, no es algo negativo.