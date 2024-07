Sorpresa en Francia: Carla Bruni imputada en un caso criminal que implica a su marido Nicolas Sarkozy

Un nuevo escándalo ha salpicado los titulares en Francia. La cantante Carla Bruni, una de las voces míticas del panorama musical del país y exprimera dama, ha sido imputada en el marco de la investigación sobre la supuesta financiación ilegal de la campaña electoral de 2007 de Nicolas Sarkozy con fondos procedentes de Libia. Tras declarar esta semana ante el tribunal, ha sido procesada por supuestos delitos de “encubrimiento de manipulación de testigos” y “participación en una asociación delictiva con vistas a cometer un delito de fraude en un proceso de banda organizada”. La artista ha sido puesta bajo control judicial y se le prohíbe mantener contacto con el resto de implicados, excepto con su marido, como ha informado AFP.

Las primeras acusaciones surgieron en 2020 de parte el empresario Ziad Takieddine, que señaló al expresidente por la financiación de su campaña en 2007. Aunque inicialmente se retractó, poco después retomó la denuncia lo que llevó a las autoridades a realizar una investigación. Esta se centró en la supuesta “manipulación de testigos, "asociación delictiva con vistas a cometer un delito de fraude en banda organizada" y "fraude con vistas a cometer un delito de soborno de personal judicial extranjero", unos cargos por los que Sarkozy fue imputado en octubre de 2023. Se prevé que el juicio se celebre en 2025.

La investigación llevada a cabo señala a la artista y su marido como responsables de intentar que Takieddine se retractara de su testimonio a cambio de un supuesto pago de 600.000 euros. Los abogados de la intérprete explicaron el pasado mes de mayo que la exprimera dama de Francia ya había dado explicaciones a la policía al respecto del caso. Nicolás Sarkozy, que fue presidente del país de 2007 a 2012, ya ha sido declarado culpable en otros dos procesos judiciales, aunque siempre ha defendido su inocencia.

En febrero se confirmó la sentencia contra él por la financiación ilegal de su campaña para la reelección en 2012. Fue condenado a un año de prisión (seis meses quedaron suspendidos y se ha apelado el caso así que por el momento no entraría en prisión). En 2021 fue declarado culpable de corrupción y tráfico de influencias, por lo que recibió una sentencia de tres años de prisión (uno de ellos tendrá que pasarlo en arresto domiciliario controlado con un brazalete electrónico). Se ha convertido así en el primer expresidente francés de la historia moderna en ser declarado culpable y sentenciado a prisión por acciones ocurridas durante su mandato. En 2017 se retiró de la política activa.

Juntos desde hace 16 años

A lo largo de este periplo judicial Carla Bruni se ha mantenido firme en su apoyo a su marido, junto al que lleva 16 años. “Fue un amigo personal común, un día me llamó por teléfono y me dijo que si me interesaba cenar con Nicolas Sarkozy, que ya era presidente. Dije que sí, y luego buscamos fechas, porque como era presidente estaba muy ocupado", recordaba en una ocasión la intérprete sobre cómo se conocieron en 2007. Una velada que tardó meses en llegar y que cuando lo hizo sentó al político, soltero de nuevo tras su controvertido divorcio de Cécilia, junto a la intérprete. El flechazo fue instantáneo. “Fue inmediato. No esperaba que él fuese tan divertido y vital. Su aspecto, su encanto y su inteligencia me sedujeron” comentaría después Carla (declaraciones recogidas en el libro Nicolas Sarkozy and Carla Bruni: The True Story, de Valérie Bénaïm).

Su relación salió a la luz en diciembre de 2007, y el 2 de febrero de 2008 se casaron en la más estricta intimidad. Carla Bruni se convirtió en Primera Dama y ocupó su lugar en el Elíseo junto al presidente de Francia, un papel que no estuvo exento de críticas por su pasado. Sin embargo, encajó a la perfección y se ganó el aplauso internacional con sus apariciones. Su apoyo a su marido fue incondicional por lo que aparcó sus actuaciones (publicó su cuarto disco Comme si de rien n'était en 2008 pero destinó los beneficios a causas sociales) y se dedicó a diversas causas benéficas y a la hija que tuvieron en común, Giulia (2011). En 2012 abandonaban el gobierno de la república y comenzaban juntos una nueva vida (Carla volvía a la música), afrontando contra viento y marea las acusaciones de corrupción que desde entonces les han salpicado. Las últimas apariciones públicas de la pareja fueron el pasado junio cuando acudieron a la cena que dio el entonces presidente Emmanuel Macron en el Palacio Presidencial del Elíseo de París al presidente de Estados Unidos Joe Biden y al funeral del artista Francoise Hardy en París. También se les vio votando en las recientes elecciones galas.